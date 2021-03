Wednesday, 31 March 2021, 14:34 HKT/SGT Share: 海通恒信(1905.HK)2020年度业绩:资本与收入稳定增长,资产规模突破千亿

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 中国首家上市的券商背景融资租赁公司——海通恒信(1905.HK)公布2020年度业绩,向外界亮出靓丽成绩单:2020年,公司实现收入总额7,915.0百万元(人民币,下同),同比增长10.8%;实现年度溢利1,116.0百万元,基本每股收益0.13元。



2020年,面对新冠疫情带来的严峻挑战和困难,中国政府及时出台针对性的综合措施,统筹推进疫情防控和经济社会发展,取得瞩目成果,引领全球经济复苏。在国内货币政策灵活度提高及监管机制优化下,作为中国首家上市的券商背景融资租赁公司,海通恒信通过多种措施应对疫情影响,实现整体收入稳中有升。



截至2020年12月31日止年度,公司实现收入总额7,915.0百万元,同比增长10.8%。其中,作为公司主要收入来源的融资租赁业务占比75.2%,年内实现5,950.0百万元,同比增长12.9%;经营租赁收入、服务费收入及保理利息收入分别同比增长7.1%,7.8%和1.9%。此外,公司积极研究把握疫情常态化的市场机遇变化,结构性优化业务投放,加强优质客户导入和存量客户翻单,整体业务投放取得突破,实现业务投放604.4亿元,同比增长4.6%;其中,零售业务投放290.7亿元,机构业务投放313.7亿元,「一大一小」业务保持均衡发展。



2020年,公司充分发挥资本优势,资产规模突破千亿,2020年末资产总额达到108,141.5百万元,同比增长9.2%。公司「一大一小」的业务发展战略取得丰硕成果,通过强化对重点行业的投放,工业、基础设施、交通物流、医疗、工程建设行业融资租赁业务应收款余额较上年末分别增加6,412.9百万元、2,062.2百万元、541.2百万元、463.7百万元及255.3百万元;同时,公司加速金融科技应用提升对优质中小微企业、个人客户的服务水平,其中,开展小微业务的子公司服务中小微企业逾11,800单,投放融资额逾80亿元。



与此同时,公司发挥信用优势实现多元融资,资产负债结构均衡。截至2020年12月31日止年度,公司与71家金融机构建立授信关系,累计签订授信额度约为1,112亿元。在创新融资工具方面,2020年3月公司发行了首单上市公司疫情防控资产支持票据,募集资金支持抗疫实体企业。在此基础上,公司积极利用持续优化的融资条件,实现融资提款577.61亿元,融资成本持续降低,计息负债平均付息率为4.34%,同比降低24个基点。



目前,海通恒信客户广泛分布于交通物流、工业、基础设施、工程建设及医疗等诸多行业。展望未来,藉助国内大循环建设、消费内需扩大、制造业自主循环等机遇,公司将继续挖掘新型与传统企业融资需求,发挥「融资+融物」的特有优势,加大重点行业领域项目拓展;同时,借助金融科技介入普惠金融领域,关注市场上消费金融、供应链金融等小微金融业务及其模式,优化和开发互联网零售业务产品,形成新的业务增长点。



伴随中国经济增长、产业结构升级及新基建的发力,中国融资租赁行业在未来的增长态势值得期待,处于行业前列的海通恒信有望巩固领先地位和竞争优势,推动高质量可持续发展。





