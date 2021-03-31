Wednesday, 31 March 2021, 14:21 HKT/SGT Share: 近三年营收年复合增长率超19% 天津银行“转型+创新”双轨战略成效明显

香港, 2021年3月31日 - (亚太商讯) - 2021年3月26日，天津银行（1578.HK）在香港联交所发布了2020年全年业绩公告。公告数据显示，该行2020年实现营业收入171.97亿元，同比增长0.8%；拨备前利润132.66亿元，同比增长1.6%，计提资产减值损失82.31亿元，同比增长10.8%，受此影响下，实现净利润43.43亿元，同比缓降5.8%。



2021年2月9日，银保监会发布了2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况，2020年城商行实现净利润2145.63亿元，受新冠肺炎疫情影响，同比下降14.48%。作为城商行一员，天津银行在2019年营业收入同比增长40.5%的高基数之下，取得了2020年营收正增长、净利微降的业绩，实属不易。



近三年营业收入年均复合增长率超19%

公开资料显示，早在2018年，天津银行就修定了《天津银行股份有限公司2016-2020年发展战略规划》，确立了“转型+创新”双轨战略，取得实效。



该行2020年营业收入为171.97亿元，较2017年的101.43亿元大幅增长69.55%，近三年营业收入年复合增长率达19.24%，远高于银行业平均水平。



从营业收入结构上看，天津银行2017年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为72.4%、17.3%、10.2%，公司业务“一头独大”，个人业务和资金营运业务则是明显的短板。而经过三年的转型创新，该行2020年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为36.4%、38.1%、25.2%，转型后的营业收入结构更趋均衡合理。



个人业务成功转型 实现“超常规发展”

天津银行个人业务的成功转型，得益于其借助互联网技术顺利落地实施的“超常规发展大零售”战略，体现在其个人银行业务对营业收入的贡献度实现了由2017年17.3%到2020年38.1%的转变；个人贷款余额也由2017年末的343.79亿元增至2020年末的1349.82亿元，增长292.63%；个人贷款占客户贷款及垫款总额的比重由2017年末的13.8%增长到2020年末的43.9%；个人存款余额由2017年末的628.81亿元增至2020年末的878.09亿元，增长39.64%；个人综合金融资产由2017年末的1022亿元增至2020年末的1698亿元，增长66.14%。



值得一提的是，该行个人经营类贷款从2019年末的113.83亿元增至2020年末的203.39亿元，增长78.7%，其个人经营类贷款余额已连续两年增长70%以上。



发力小微普惠金融业务

近年来，天津银行深入贯彻落实党中央、国务院和监管机构关于加强小微普惠金融的工作部署，切实帮助小微企业解难纾困，借助科技赋能，推出了一系列全线上小微普惠金融自营贷款“银税e贷”“商超e贷”“天行用呗”等产品，可实现信贷资金对长尾、首贷、普惠客群的全面触达，为实体经济发展提供更精准、更高效的小微金融服务。特别是在2020年，该行积极发挥金融抗疫作用，大幅让利于实体经济，有力地支持了复工复产和“六稳”“六保”。建立防疫物资生产资金需求快速响应机制，开通贷款绿色审核通道，提供26.56亿元紧急融资支持天津市防疫物资企业，此项工作被列入天津市“惠企21 条”；2020年新发放的普惠型小微企业贷款产品“银税e贷”“商超e贷”“天行用呗”利率低至3.95%；与人民银行天津分行开展再贴现业务约62.9亿元；累计投放符合再贷款条件的资金约116.5亿元。



天津银行普惠型小微企业贷款余额由2018年末的69.10亿元，到2019年末的119.35亿元，再到2020年末的255.08亿元，年复合增长率高达92.13%。



资金营运业务回归本源

近年来，天津银行资金营运业务围绕优化资产投放、强化负债管理、加大产品创新和深化客户营销四个方面集中发力，加大债券、资产支持证券、公募基金等标准化、高流动性资产的配置力度，积极参与债券、外汇、衍生品及贵金属自营及代客交易，多元化拓展负债渠道、降低负债成本、强化主动负债管理，不断完善集投融资和交易业务为一体的产品业务体系，持续打造成银行重要的利润中心、产品创新中心、金融市场交易中心和同业客户渠道平台。2020年末，该行资金营运业务的营业收入为43.41亿元，占营收总额的25.2%，较2017年末的10.2%提升15个百分点。



2020年，天津银行本币现券交易量达6.5万亿，同比增长18%；累计承销国债、地方政府债和政策性银行债达1558亿元，同比增长79%；承销抗疫特别国债、三大政策性银行抗疫主题金融债及疫情防控企业债券37.5亿元；主承销银行间市场债券295亿，其中主承销全国银行间市场资产支持票据（ABN）90.88亿元，位列城商行第四位，为天津市企业融资156.5亿元，同比增长139.48%。凭借资金营运业务的表现，该行2020年获得记账式国债承销团成员国债现货交易量排名第1的好成绩，债券借贷业务位列中央国债登记结算公司“债券借贷交易结算排行榜-2020年1-12月”第8名，同时获得“核心交易商”“优秀债券市场交易商”“优秀承销商”“最佳进步奖”“最具社会责任奖”等多个奖项。





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