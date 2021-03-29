近三年营收年复合增长率超19% 天津银行“转型+创新”双轨战略成效明显

|
|
|
|Monday, 29 March 2021, 11:46 HKT/SGT
|
香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 2021年3月26日，天津银行（1578.HK）在香港联交所发布了2020年全年业绩公告。公告数据显示，该行2020年实现营业收入171.97亿元，同比增长0.8%；拨备前利润132.66亿元，同比增长1.6%，计提资产减值损失82.31亿元，同比增长10.8%，受此影响下，实现净利润43.43亿元，同比缓降5.8%。
2021年2月9日，银保监会发布了2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况，2020年城商行实现净利润2,145.63亿元，受新冠肺炎疫情影响，同比下降14.48%。作为城商行一员，天津银行在2019年营业收入同比增长40.5%的高基数之下，取得了2020年营收正增长、净利微降的业绩，实属不易。
近三年营业收入年均复合增长率超19%
公开资料显示，早在2018年，天津银行就修定了《天津银行股份有限公司2016-2020年发展战略规划》，确立了“转型+创新”双轨战略，取得实效。
该行2020年营业收入为171.97亿元，较2017年的101.43亿元大幅增长69.55%，近三年营业收入年复合增长率达19.24%，远高于银行业平均水平。从营业收入结构上看，天津银行2017年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为72.4%、17.3%、10.2%，公司业务“一头独大”，个人业务和资金营运业务则是明显的短板。而经过三年的转型创新，该行2020年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为36.4%、38.1%、25.2%，转型后的营业收入结构更趋均衡合理。
各主要监管指标全面改善
近年来，天津银行在各主要经营指标实现大幅提升的同时，各主要监管指标也全面改善。2020年，盈利能力指标方面，净利差和净息差分别为1.98%、2.26%，比上年均有提升。成本收入比降至21.8%，为银行业领先水平。核心一级资本充足率为11.12%，资本充足率为14.48%。存贷比为87.06%，流动性比例为60.57%，最大单一客户贷款集中率4.36%，十大客户贷款集中率32.85%。不良贷款率为2.16%，拨备覆盖率为183.45%。以上各项指标均符合监管规定。
资产负债结构更趋优化 盈利能力稳步提升
天津银行近年来在资产端主动加大投放力度，客户贷款及垫款净额、债券余额均连续三年实现正增长。客户贷款及垫款净额由2017年末的2,416.37亿元增至2020年末的2,957.52亿元，增长22.4%，占总资产比例由2017年末的34.4%提升至2020年末的43.0%；中长期贷款占公司贷款比重由2017年的49.4%提升至2020年的70%；债券余额由2017年末的1,278.13亿元增至2020年末的1,906.70亿元，增长49.18%，主要原因为其中的中国政府债券及中国政策性银行发行证券余额由2017年末的785.67亿元增至2020年末的1,409.37亿元，增长79.38%。数字背后，是天津银行立足服务实体经济，主动调整资产结构，加大信贷投放，加大对国债、地方政府债、政策性银行金融债等产品配置，持续支援国家、地方经济建设发展的反映。
负债端，该行进一步优化结构，加强定价管理，多渠道降低成本，2020年付息负债平均付息率较上年下降43个基点，推动净利差、净息差连续三年实现“双升”，净利差较2017年提升117个基点达到1.98%，净息差较2017年提升101个基点达到2.26%，整体盈利能力得到稳步提升。
近三年来，天津银行在总资产基本保持稳定的情况下，营业收入增长69.55%，拨备前利润由2017年的70.15亿元增至2020年的132.66亿元，增长89.11%。
话题 Press release summary
部门 Banking & Insurance
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Mar 28, 2019 18:52 HKT/SGT
|
天津银行：转型创新见成效 营收劲增近两成
|Mar 28, 2019 13:15 HKT/SGT
|
天津银行：强化转型创新 打造金融市场特色品牌
|Mar 25, 2019 12:38 HKT/SGT
|
天津银行：2018年度主要经营指标全面向好
|Aug 28, 2018 11:35 HKT/SGT
|
强化精准扶贫 助力打赢脱贫攻坚战——天津银行荣获2018中国扶贫榜样“十佳精准扶贫创新银行奖”
|Aug 27, 2018 11:51 HKT/SGT
|
天津银行布局未来发展蓝图：六大愿景助推转型发展
|Mar 29, 2018 11:48 HKT/SGT
|
天津银行：覆盖京津冀及雄安新区的 主流城商行
|Mar 27, 2018 18:45 HKT/SGT
|
天津银行：舍「规模主导」，得「质量优先」的价值型城商行
|Mar 26, 2018 18:31 HKT/SGT
|
天津银行：正视利润下降，固本强基再出发
|Mar 29, 2017 16:00 HKT/SGT
|
把握区域发展契机 天津银行着力京津冀及环渤海地区
|Mar 28, 2017 18:25 HKT/SGT
|
天津银行中间业务亮眼 业务结构优化
|Mar 27, 2017 19:52 HKT/SGT
|
积极适应新形势 天津银行开启转型发展之路
|Apr 8, 2016 10:50 HKT/SGT
|
城商行双雄同日挂牌再掀赴港上市潮 中民金融携苏海德投资天行探讨互金新格局
|Mar 31, 2016 18:27 HKT/SGT
|
天津银行增长潜力足 前景看好宜长持
|Mar 30, 2016 14:54 HKT/SGT
|
天津银行(1578)今上市 全面掌握发展机遇
|Mar 29, 2016 20:02 HKT/SGT
|
国际配售超额认购 天津银行长线看好
|Mar 18, 2016 13:42 HKT/SGT
|
新股气氛回暖 天津银行拟本月30日挂牌
|Mar 17, 2016 20:41 HKT/SGT
|
天津银行进入招股第三天
|Mar 16, 2016 21:01 HKT/SGT
|
天津银行积极布局「互联网+」战略 逐步发展为综合化银行集团
|Mar 16, 2016 20:48 HKT/SGT
|
地理位置优越 天津银行契合区域发展
|Mar 16, 2016 20:38 HKT/SGT
|
城商行天津银行来港上市 拟集资最多95.37亿港元
|更多新闻 >>