Monday, 29 March 2021, 11:46 HKT/SGT Share: 近三年营收年复合增长率超19% 天津银行“转型+创新”双轨战略成效明显

香港, 2021年3月29日 - (亚太商讯) - 2021年3月26日,天津银行(1578.HK)在香港联交所发布了2020年全年业绩公告。公告数据显示,该行2020年实现营业收入171.97亿元,同比增长0.8%;拨备前利润132.66亿元,同比增长1.6%,计提资产减值损失82.31亿元,同比增长10.8%,受此影响下,实现净利润43.43亿元,同比缓降5.8%。



2021年2月9日,银保监会发布了2020年四季度银行业保险业主要监管指标数据情况,2020年城商行实现净利润2,145.63亿元,受新冠肺炎疫情影响,同比下降14.48%。作为城商行一员,天津银行在2019年营业收入同比增长40.5%的高基数之下,取得了2020年营收正增长、净利微降的业绩,实属不易。



近三年营业收入年均复合增长率超19%



公开资料显示,早在2018年,天津银行就修定了《天津银行股份有限公司2016-2020年发展战略规划》,确立了“转型+创新”双轨战略,取得实效。



该行2020年营业收入为171.97亿元,较2017年的101.43亿元大幅增长69.55%,近三年营业收入年复合增长率达19.24%,远高于银行业平均水平。从营业收入结构上看,天津银行2017年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为72.4%、17.3%、10.2%,公司业务“一头独大”,个人业务和资金营运业务则是明显的短板。而经过三年的转型创新,该行2020年营业收入中公司业务、个人业务、资金营运业务占比分别为36.4%、38.1%、25.2%,转型后的营业收入结构更趋均衡合理。



各主要监管指标全面改善



近年来,天津银行在各主要经营指标实现大幅提升的同时,各主要监管指标也全面改善。2020年,盈利能力指标方面,净利差和净息差分别为1.98%、2.26%,比上年均有提升。成本收入比降至21.8%,为银行业领先水平。核心一级资本充足率为11.12%,资本充足率为14.48%。存贷比为87.06%,流动性比例为60.57%,最大单一客户贷款集中率4.36%,十大客户贷款集中率32.85%。不良贷款率为2.16%,拨备覆盖率为183.45%。以上各项指标均符合监管规定。



资产负债结构更趋优化 盈利能力稳步提升



天津银行近年来在资产端主动加大投放力度,客户贷款及垫款净额、债券余额均连续三年实现正增长。客户贷款及垫款净额由2017年末的2,416.37亿元增至2020年末的2,957.52亿元,增长22.4%,占总资产比例由2017年末的34.4%提升至2020年末的43.0%;中长期贷款占公司贷款比重由2017年的49.4%提升至2020年的70%;债券余额由2017年末的1,278.13亿元增至2020年末的1,906.70亿元,增长49.18%,主要原因为其中的中国政府债券及中国政策性银行发行证券余额由2017年末的785.67亿元增至2020年末的1,409.37亿元,增长79.38%。数字背后,是天津银行立足服务实体经济,主动调整资产结构,加大信贷投放,加大对国债、地方政府债、政策性银行金融债等产品配置,持续支援国家、地方经济建设发展的反映。



负债端,该行进一步优化结构,加强定价管理,多渠道降低成本,2020年付息负债平均付息率较上年下降43个基点,推动净利差、净息差连续三年实现“双升”,净利差较2017年提升117个基点达到1.98%,净息差较2017年提升101个基点达到2.26%,整体盈利能力得到稳步提升。



近三年来,天津银行在总资产基本保持稳定的情况下,营业收入增长69.55%,拨备前利润由2017年的70.15亿元增至2020年的132.66亿元,增长89.11%。





话题 Press release summary



部门 Banking & Insurance

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2021 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network