赛生药业发布2020年全年业绩

香港, 2021年3月27日 - (亚太商讯) - 拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司——赛生药业控股有限公司(「赛生药业」或「公司」,连同其附属公司,统称「集团」,股份代号:6600.HK),欣然公布截至2020年12月31日止十二个月(「报告期内」)的全年业绩。



财务摘要(截至2020年12月31日止年度)︰

-- 收入约为人民币1,918.6百万元,较去年增长约12.3%;

-- 毛利约为人民币1,490.5百万元,较去年增长约13.4%;

-- 纯利约为人民币753.7百万元,较去年增长约22.6%;

-- 本公司拥有人应占每股基本盈利约为人民币1.38元,较去年增长约22.1%;及

-- 本公司拥有人应占每股摊薄盈利约为人民币1.35元,较去年增长约19.5%。



业务摘要(截至2020年12月31日止年度):

-- 已上市产品的增长: 销售自有产品日达仙的收入由2019年的人民币1,349.3百万元增加人民币218.9百万元或16.2%至2020年的人民币1,568.2百万元。自2020年12月开始以进口商及分销商身份于中国若干省份分销择泰,并因此开始产生销售择泰的收入。

-- 在研产品的扩张:于2020年,公司将四款候选产品添加至在研候选药物组合。于2020年3月,公司自Tarveda Therapeutics获得PEN-866(一种治疗实体瘤的选择性精确肿瘤候选药物)的引入授权。于2020年6月,公司自EpicentRx, Inc获得RRx- 001(一种治疗实体瘤的耐受性较佳的下一代小分子免疫疗法)的引入授权。于2020年12月,公司自Y-mAbs Therapeutics, Inc.获得两种候选药物(用于治疗高危神经母细胞瘤的Naxitamab及用于治疗CNS/神经母细胞瘤的软脑膜转移的Omburtamab)的引入授权。



2020年,赛生药业的产品销量仍保持强劲的增长态势,因为公司透过有效的产品生命周期管理进一步加深了主要产品日达仙的市场渗透率、授权引入产品(择泰及安其思)的商业化取得了进展、扩大了产品管线及继续采纳创新业务模式(如「Go-To- Patient」模式)。公司的收入由2019年的人民币1,708.1百万元增加12.3%至2020年的人民币1,918.6百万元。该增加主要是由于销售日达仙,为业务合作伙伴销售推广产品,安其思及择泰所得收入增加所致。毛利从2019年的人民币1,314.9百万元增至2020年的人民币1,490.5百万元,同比增长13.4%。2020年,本公司拥有人应占年内利润为人民币753.7百万元,而2019年为人民币614.6百万元。2020年,年内全面收益总额为人民币916.1百万元,而2019年为人民币659.9百万元。



上市产品组合丰富优质

赛生药业在战略上专注于中国一些最大且发展迅速的存在重大未满足医疗需求的治疗领域,主要包括肿瘤及重症感染。公司在重点治疗领域拥有优质的上市产品组合,包括自有产品日达仙和拥有中国内地永久商业化权利的择泰和安其思,以及其他六款为合作伙伴制药公司(例如辉瑞及百特)分销和推广的抗肿瘤产品。其中日达仙已获得多个司法管辖区的批准,包括中国以及韩国、泰国、阿根廷、意大利、柬埔寨、新加坡及印度尼西亚等国家。于2020年,继续在中国通过向国药集团销售日达仙获得收益,国药集团于过去约十年是公司在中国的日达仙独家进口商及分销商。公司继续扩大创新「Go- To-Patient」模式以销售日达仙。截至2020年12月31日止年度,通过「Go-To-Patient」模式的销量占同期日达仙总销量的55%以上。



授权引入产品包括安其思及择泰,拥有中国内地永久性商业化权利。安其思适用于在治疗接受经皮冠状动脉介入治疗的患者(包括肝素诱导的血小板减少症伴血栓形成综合征患者)时作为抗凝药使用。择泰于2004年获批上市,适用于治疗多发性骨髓瘤患者及已发生骨转移的实体瘤患者,以及恶性高钙血症。赛生药业通过与诺华于2020年2月订立的授权转让协议,以及2021年1月完成中国内地进口药品注册证(「IDL」)转让后已拥有择泰于中国的上市许可,并已开始正式接手择泰全面商业化。公司亦为合作伙伴制药公司(例如辉瑞及百特)销售推广产品。



具有清晰的产品组合构建策略

公司一直积极参与自有及授权引入药品的开发,专注于在高价值和高增长领域建立具有强大定位的药品组合。近年来,公司开始开发多种在研候选药物,主要侧重于肿瘤学及重症感染治疗领域。对于授权引入产品,公司一般在各个阶段(从部分早期在研产品的IND申报到部分后期在研产品的关键性临床试验)获得许可并参与产品开发过程。截至2021年2月,公司的产品管线由八种在研候选药物组成,包括一种已获批即将上市药品(即诺弥可),四种后期阶段候选药物(即Vibativ、RRx-001、Naxitamab及Omburtamab)及三种早期阶段候选药物(即PEN-866、PT-112及ABTL-0812)。



公司进一步扩大了在研候选药物的产品组合。于2020年3月,公司自Tarveda Therapeutics获得PEN-866(一种治疗实体瘤的选择性精确肿瘤候选药物)的引入授权。PEN-866预计将于2022年完成其实体瘤美国II期试验。于2020年6月,公司自EpicentRx, Inc.获得RRx-001(一种治疗实体瘤的耐受性较佳的下一代小分子免疫疗法)的引入授权。于2020年12月31日前,RRx-001 已完成其结直肠癌美国II期试验,预计将于2021年启动其结直肠癌美国III期试验,并有望于2021年底前完成其小细胞肺癌美国II期试验。Naxitamab及Omburtamab:于2020年12月,公司自Y-mAbs Therapeutics, Inc.获得两种候选药物(用于治疗高危神经母细胞瘤的Naxitamab及用于治疗CNS/神经母细胞瘤的软脑膜转移的Omburtamab)的引入授权。于2020年12月31日前,Naxitamab已在美国完成I期及II期试验,并于2020年11月收到FDA对生物制品许可申请的批准,且计划利用海外临床数据在中国提交Naxitamab的NDA申请。于2020 年12月31日前,Omburtamab已在美国完成I期及II期试验,Y-mAbs计划于2021年为Omburtamab重新提交BLA,且计划利用海外临床数据在中国提交Omburtamab 的NDA申请。一款已获批即将上市药品,诺弥可是自BioAlliance授权引入的一种咪康唑颊含片在研候选药物,用于治疗口咽念珠菌病,于2020年12月成功通过药审中心技术审查。



拥有强大的商业化能力 高标准的生产及质量控制

于2020年,赛生药业继续通过销售和营销活动向医院和药房(主要)推广自有及授权引入产品。通过分销商向医院及药房销售自有及授权引入的药品。具体而言,对于自有产品日达仙,自Polypeptide购买原料药,基于销售及生产预测,通过CMO合作伙伴Patheon Italia生产,并通过向国药集团(作为日达仙在中国的独家进口商及分销商)销售确认收益。根据「两票制」,在公司向国药集团售出日达仙后,国药集团会将其作为进口药品通过中国海关清关,并进一步分销至医院及药房。截至2020年12月31日,国药集团的日达仙分销网络已涵盖中国31个省、直辖市和自治区。报告期内,公司进一步扩大销售及营销工作团队。截至2020年12月31日,销售及营销团队已发展壮大,拥有超过650名雇员,系统地部署以覆盖中国2,000多家医院及掌握最新市场动态。



公司的内部政策及SOP确保内部控制与跨国公司合作伙伴的全球标准相匹配。全面的质量管理基础设施确保产品完全符合公司的质量控制标准。在内部控制系统中管理日常运营、监控产品质量及监督CMO合规。公司积极参与由跨国制药公司合作伙伴开展的外部审计,以确保运营严格遵守质量保证及内部控制要求。公司也在声誉良好的拥有严格质量保证及内部控制标准的公司中谨慎选择业务合作伙伴。公司对符合全球标准的质量保障的投入不仅令公司从竞争对手中脱颖而出,同时亦为公司超越市场平均水平赋能。



赛生药业控股有限公司公司执行董事、总裁兼首席执行官赵宏先生表示:「今年是赛生药业发展历史上重要的里程碑,公司近期在香港联合交易所主板挂牌上市,并且在今年复杂的全球环境下获得稳健的业绩增长。展望未来一年,我们将进一步利用产品开发及商业化的集成平台,抓住更多机会。我们措施包括以下五个方面:有效的生命周期管理加强我们的上市产品组合,包括进一步在脓毒症、免疫肿瘤学及COVID-19 疫苗改良方面积累日达仙的临床证据,以及投资临床研究及新资产;通过投资新资产及临床研究来扩展我们的产品管线;业务模式创新并增强商业及开发能力以推动产品增长;致力于人才发展及增强运营基础架构以支持未来扩张等。」



关于赛生药业控股有限公司

赛生药业控股有限公司是一家拥有产品开发和商业化集成平台的生物制药公司,战略上专注于中国一些最大且发展迅速的医疗需求未得到满足的治疗领域,包括肿瘤科及重症感染。凭借赛生药业的产品开发及商业化实力,公司力图在重点治疗领域开发优质的上市产品及在研产品的组合并对其进行商业化。



