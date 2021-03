光大永年公布2020年全年业绩

香港, 2021年3月25日 - (亚太商讯) - 光大永年有限公司,为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司(「光大永年」或「集团」,香港联交所股份代号:03699)今天公布截至2020年12月31日止年度(「回顾年度」)之全年业绩。



于回顾年度,集团收入约为人民币51.7百万元,较去年减少约人民币19.6百万元,主要由于并无来自出售住宅物业的非经常性收入。公司权益股东应占溢利约为人民币34.0百万元,较去年减少约8.8%。溢利减少主要乃由于投资物业估值收益减少,为筹备收购英国物业的相关成本引致行政开支增加,及其他收入净额增加的净影响。截至2020年12月31日止年度每股基本盈利约为人民币0.08元。董事会建议就截至2020年12月31日止年度派付末期股息每股普通股人民币1.92分(相当于2.29港仙)。



物业租赁

集团的租赁物业位于中国四川省成都市及云南省昆明市。于2020年12月31日,集团的物业组合包括三栋商业楼宇(即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业,总建筑面积约为89,507平方米,总建筑面积约1,319平方米的住宅物业杜甫花园已于年内出售。



物业管理服务

为提升集团物业的最大价值,集团拥有一支专业物业管理团队,为其物业(即光大金融中心及光大国际大厦)提供物业管理服务。截至2020年12月31日止年度,集团物业管理服务的收入约为人民币15.0百万元。年内,来自物业管理服务的收入减少,乃由于个别租户的租赁协议届满导致的空置率上升。集团管理的总建筑面积约为70,498平方米,较去年增加1.9%。



投资物业

集团的投资物业主要包括拥有或按租赁权益持有以赚取租金收入及╱或资本增值的土地及╱或楼宇。于2020年12月31日,投资物业的公允价值为人民币933.3百万元。截至2020年12月31日止年度,投资物业的估值收益约为人民币17.2百万元,较去年减少约人民币9.2百万元,该减少显示中国物业市场放缓。



展望

展望2021年,全球经济前景仍主要取决于新冠肺炎疫情形势及变化。疫情给全球经济造成了永久性损伤,面临的长期问题进一步加剧,扩张性政策退出也将给经济复苏带来不确定性。目前,发达经济体已经开始大量接种疫苗,但鉴于除中国以外的新兴经济体获得疫苗难度较大,预计除中国以外的新兴经济体复苏进程将慢于发达经济体。虽然疫情形势的缓解有利于经济复苏,但是全球经济依然在公共卫生、债务管理、预算政策、中央银行业务和结构性改革等诸多领域面临严峻挑战。



随着中国经济活动的恢复,房地产置业及物业管理服务的需求开始逐渐回升,突如其来的疫情并未使物业管理行业放缓发展脚步。2021年初,住建部等十部门发布《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,鼓励物业管理公司运用物联网、云计算等技术,建设智慧物业管理服务平台;鼓励物管公司向养老、托幼、快递收发等领域延伸。有分析机构认为,提升单盘项目盈利模式是该政策的核心内容。受政策利好影响,2021年仍将是物管行业发展大年,物管行业市场规模3-5年有望扩容至24080亿元。同时,科技服务、增值服务板块效益有望凸显,物管公司的营收有望显著提升。



疫情不仅让公众意识到物管服务的重要性,也让资本市场重新发现物管服务的价值,物管行业正在以崭新面貌进入新的发展阶段。2020年,集团在抗疫一线砥砺奋斗,灵活调整商业租赁策略,减低实时断租风险,维护租户的长远利益稳妥渡过艰难时期,对部分困难客户适量减租、免租,维护了良好的品牌形象,也迎来新客户入驻,扩大持续性收入来源。同时,年内物业资本市场空前火热,上市物业服务企业被给予更高估值,资本价值不断重塑。



展望未来,随着中国经济持续复苏,以及在年内推出的刺激措施继续发挥作用,经济增速势头可望持续。集团将继续加大规模扩张力度,注重规模有效增长,积极探索多种经营新的收入增长点,深化运用高新科技手段优化管理和服务,在物业管理这条黄金赛道上竞争角逐。同时,集团已与中国光大集团股份公司订立新框架协议,双方的长期合作将促进租赁业务的持续增长,受益于「光大」品牌的认知度,将使集团议价能力提升及赢得交易对方的信任,有助提升扩展业务及实现可持续增长的内在能力。集团在资金及能力上皆具有充足的资本迎接机遇和挑战,致力于保障整体股东的长远利益。



有关光大永年有限公司

光大永年有限公司为中国光大集团旗下物业租赁、物业管理及销售持作出售物业公司,拥有、出租及管理位于四川省成都市的物业,亦拥有及出租位于云南省昆明市的一项物业。集团的物业位于中国西部重点城市成都及昆明的市中心。集团的物业组合包括三项商业物业(即光大金融中心、光大国际大厦的部分物业及明昌大厦的部分物业)及住宅物业(即杜甫花园的部分物业)。如欲获得更多光大永年数据,请浏览公司网站 http://ebgca.com.hk/ 。



