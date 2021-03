Tuesday, 23 March 2021, 18:00 HKT/SGT Share: 绿城管理宣布2020年度业绩 归母净利润同比激增35.3% 拟派息每股人民币0.17元

香港, 2021年3月23日 - (亚太商讯) - 绿城管理控股有限公司(“绿城管理”或“公司”,股份代号:9979.HK)欣然宣布公司根据国际财务报告准则编制的截至2020年12月31日止年度(“报告期内”或“期内”)的经审核综合全年业绩。期内,董事会建议派付截至2020年12月31日止年度之末期股息每股人民币0.17元,合计约为人民币332,856,000元。



报告期内,公司录得净利润4.12亿元,同比增长11.2%;归母净利润4.39亿元,同比增长35.3%;剔除上市费用后,归母净利润同比增长39.4%至4.69亿元。期内,随着公司组织架构优化及项目管理水平的不断提升,公司期内录得经营性现金流9.03亿元,同比激增645.9%,综合毛利率提升3.6个百分点至47.8%,完成全年经营目标。同时,公司拟向股东派发截至2020年12月31日止年度末期股息每股人民币0.17元,合计约为人民币332,856,000元,股息回报率逾6%。



不断提高项目管理水平,经营目标全面达标

作为中国房地产轻资产开发模式的先行者、引领者,绿城管理秉持“质量、信任、效益、分享”的核心价值观,通过项目管理整合资源、输出品牌及标准,以定制化的解决方案和高质量的服务,为客户创造价值。报告期内,基于公司战略布局中对投资类公司及产业链上下游孵化业务的收益实现,公司新拓代建项目预估代建费规模较去年同期增长22.3%;客户结构比例均衡,在建面积中国有企业委托方及政府委托方占比超70%。另外借助“中国代建第一股”的先发优势和规模效应,公司产业链上下游公司的孵化已逐渐成效,其投资收益已成为公司的第二业务增长曲线。



轻资产开发模式先驱,全国战略性布局

作为输出品牌、输出管理、输出资源的专业服务商,公司为不同客户提供按需定制的房地产开发服务,是亚洲资市场稀缺的房地产轻资产目标。期内,公司管理项目数量由去年同期的260个增加至296个,合约项目总建筑面积76.1百万平方米,较去年同期的67.5百万平方米增长12.7%。公司新拓代建项目的合约总建筑面积达18.7百万平方米,较去年同期增长约16.8%;新拓代建项目代建费预估58.1亿人民币,较去年同期增长约22.3%。根据公司区域布局,主要经济区域总建筑面积达64.9百万平方米,超整体面积的85%,战略化的城市布局将进一步夯实利润增长空间。



行业地位持续巩固,经营业绩持续增长

随着中国房地产行业的趋势转变,代建模式的赛道不断拓宽、市场需求在放大。公司继续保持行业领先,并基于丰富的业务模式、全国性的规模布局、按需定制的服务体系以及多元化的客户结构,在市场的剧烈变化中,实现了年度销售额新高及新拓项目货值新高。报告期内,公司继续孵化产业链上下游公司,重点收并购轻资产模式、利润率高、且为房地产核心价值业务的产业链公司,产业链上下游孵化业绩达人民币46.0百万元,较去年同期相比增加47.4百万元。未来,公司将进一步升级商业模式以获取更多流量,不断提升价值产业链业务及变现能力,通过流量



业务与存量业务的相互赋能,打造全价值链的代建业务平台。

绿城管理董事会主席郭佳峰先生表示:“公司之代建模式符合未来的行业分工,且具有轻资产优势与抗周期能力,在当前房地产宏观政策及调控预期下,其增长势头将更加强劲。未来,我们判断会有更多的房地产头部企业加入这个新拓的赛道,一起做大代建规模,提升行业渗率。绿城管理将通过发起代建行业联盟、研发行业标准、强化核心能力、提升服务水平等管理举措,推动代建行业快速健康发展,为社会提供更优质的房产品和生活服务。”



关于绿城管理控股有限公司



绿城管理控股是中国房地产轻资产开发模式的先行者、引领者,2020年7月在香港联交所主板上市(股份代码:9979.HK),系中国代建第一股。公司通过项目管理整合资源、输出品牌及标准,以定制化的解决方案和高质量的服务,为客户创造价值。核心业务包括商业代建、政府代建和其他服务等。绿城管理控股致力于打造房地产开发全产业链服务平台,携手委托方、业主、供货商、员工、投资方,共建激动人心的质量生活。绿城管理控股已于2020年11月11日获纳入MSCI中国小型股指数成分股。如需获得更多资料,请浏览https://www.lcgljt.com/。







