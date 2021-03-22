Monday, 22 March 2021, 12:49 HKT/SGT Share: 格林纳达与中美关系亲密 创建集团服务大陆学生留美移民

香港, 2021年3月22日 - (亚太商讯) - 在加勒比东部向风群岛最南端有一世外桃源，在西班牙语中誉为「石榴」，即美利而又丰富的意思，这便是格林纳达。格林纳达于中国复交16年来，在广泛的双边合作中建立了日益亲密的关系；而同时，它又被称为「美国的后花园」。近年来，凭借着得天独厚的地理位置和政策优势，世界诸国中「好人缘」的格林纳达成为众多高净值人群和富豪名流移民的选择。



在过去不久的农历新年中，世界各国政要对中国献上祝福，格林纳达亦在其列。格林纳达参议长汉佛莱在视频表达了中国政府在新冠疫情的抗击中展现出坚韧不拔的精神，并用中文说出「新年快乐」表达了对华人的祝福。两国多年来开展广泛的合作，在基础设施建设、商贸往来中互联互通，友好关系日益加深。



另一方面，自1974年起，格林纳达便独立成为英联邦成员，免签英国还享受英联邦的福利；持有该国护照可免签全球140多个国家和地区包括中国，可谓是「世界通行证」。同时，格林纳达作为美国的「后院」，两国关系紧密并签有双边条约包括投资、航行和法律等关乎社会重要方面。基于两国条约，通过取得格林纳达护照便可取得美国E-2签证，不用排期快速登陆美国，因此成为众多曲线进入美国的首选。



根据国际教育学会年度《门户开发》报告，美国100多万的国际学生中，约三分之一来自中国，中国已成为美国留学生的重要来源。由于现时中国留学生进入美国学习生活时遇到多种阻力，想要留学美国的中国学生开始选择其他路径。



格林纳达就在这时进入人们的视野，其官方语言为英语，可帮助中国学生更快适应英文生活环境，更好的衔接美国的学习和生活模式。格林纳达岛内有国有医院、卫生中心和医疗站发达，可为公民提供免费医疗，人均寿命高达74.5岁，国民受教育程度高达96%.，其中最高学府圣乔治大学与1976年由美资成立，以医学教育为主，创立以来已为世界各地输入顶尖医学人才。同时，5-16岁的学生可免费接受公立义务教育，并可凭借格林纳达护照快速申请美国E-2签证，留学美国。格林纳达「进可攻退可守」，即使决定回国读大学，也可凭借中国教育部出台的华侨生政策，报考华侨生联考，以较低的分数便可就读国内名牌大学。



为了完善中国留学生及家庭的教育需求，提高生活便利水平，创建集团（1609.HK）间接全资附属公司哈特曼教育产业有限公司与格林纳达政府订立买卖协议，以2000万美元收购位于格林纳达州圣乔治教区哈特曼山的一幅地块，将其发展成为一个独立大学城，包括住宅物业、商业中心、教育设施、学生村及酒店，周边配有全面的配套及便利服务设施。根据格林纳达教育部发函，格林纳达政府正与创建集团积极商讨于目标土地上建立一所美国品牌大学，当地政府向哈特曼教育产业授予10年独家开发和经营美国品牌大学格林纳达分校的权利。



同时，创建集团正与一家中国名列财富世界500强企业的知名发展商积极磋商，以合作发展该项目。面对中国日益崛起的高净值人群和千亿需求的留学群体，创建集团有望从中受益。





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