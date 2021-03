Friday, 19 March 2021, 12:51 HKT/SGT Share: 乐享互动发布2020年年度业绩 营销科技借势新经济流量 2020年实现营收净利大幅增长

香港, 2021年3月19日 - (亚太商讯) - 乐享互动有限公司(「乐享互动」或「公司」)(股份代号:06988.HK)欣然宣布公司及其附属公司(统称「集团」)截至2020年12月31日止年度(「本年度」)经审计的综合业绩,连同上一财政年度的比较数字。



财务摘要

- 收益为923.92百万港元,较上年同期增长71.73%

- 年内溢利(扣除非经常性损益影响)为220.69百万港元,较上年同期增长121.42%

- 毛利为301.56百万港元,较上年同期增长126.98%

- 毛利率由上年同期的24.70%提升至2020年度的32.64%



2020年,移动新媒体行业蓬勃发展,效果营销及流量变现市场需求旺盛,乐享互动凭借领先的营销科技水准,获得了众多行业客户及内容发布者青睐。年内,集团新增客户、营销产品及可变现接入点位数量大幅增加,在互娱及其他数字产品营销业务持续增长的基础上,电商产品营销业务高歌猛进,取得了令人欣喜的成绩。



2020年度,集团收益为923.92百万港元,较2019年度的538百万港元增加71.73%;毛利为301.56百万港元,较2019年度的132.86百万港元增加126.98%;毛利率为32.64%较2019年度提升7.94个百分点;年内溢利(扣除非经常性损益影响)为220.69百万港元,相当于2019年度的2.2倍。



效果营销及营销SaaS服务需求持续扩大 公司行业领先地位稳固

随着移动互联网生态环境的发展和营销技术的进步,效果营销以其精准和高性价比等优势,逐步成为行业客户进行产品营销推广的主流选择,市场需求持续扩大。与此同时,移动新媒体内容发布者及其发布内容数量的高速增长,也带来了流量变现需求的激增。 2020年度,集团在效果营销及营销SaaS两大业务领域均取得了亮眼的成绩。



效果营销服务

- 2020年,互娱及其他数字产品营销客户和产品数量的增加,以及ARPU值的提升,使得乐享互动在此领域营销规模增长迅速。此外,受到2020年疫情防控影响,游戏、网络文学、直播等线上文娱行业获得发展机遇;受益于互娱及其他数字产品使用习惯得到强化,更多移动应用、小程式等缐上产品诞生,也促进了线上效果营销服务的需求。

- 与此同时,视频电商行业继续高歌猛进,成为电商产品分销的重要渠道,呈现井喷式增长。由于集团较早进行了视频领域电商产品营销的业务布局,并较早开始积累相关的数据及模型演算法,乐享互动在视频平台进行非直播电商营销的业务已经初具规模,并呈现了高速发展的潜力。截止2020年12月31日,通过集团效果营销服务达成的电商产品GMV达到593.64百万港元,同比增长353.92%,成为集团2020年度业绩增长最快的业务板块及主要驱动力之一。



营销SaaS服务

2020年,全球SaaS行业在发展中突飞猛进,推动了标准化、模块化的营销SaaS服务持续发展和普及,为内容发布者变现提供了低门槛、更便捷、高效率的工具和手段。乐享互动于2013年就开始向移动新媒体发布者提供营销SaaS变现服务,以开发SaaS平台并向内容发布者提供接口的形式,帮助其接入集团的产品库,并用基于兴趣推荐的技术向其订阅者推荐产品组合,最终帮助内容发布者实现流量变现。乐享互动通过流量变现取得收益分成,同时快速且自动化获取内容资源及用户行为数据,并借此优化模型演算法,从而提升营销效率和效果,最终提升盈利水准。截至2020年12月31日,集团合作的移动新媒体可变现接入点数量为469,968个,同比增长106.06%。



展望2021年,作为以数据及算法为核心能力并以技术为驱动的公司,乐享互动将继续优化数据算法模型及营销SaaS平台,积极扩展行业客户及移动新媒体营销SaaS客户数量,并提前布局海外市场,持续拓展业务版图,致力于打造行业领先的移动新媒体效果营销及营销SaaS的服务体系。



关于乐享互动有限公司

乐享互动是中国领先的从事移动新媒体效果营销与营销SaaS服务的营销科技公司。本集团以数据和算法为核心,用基于兴趣推荐的撮合匹配技术,帮助行业客户的产品与移动新媒体内容之间达成耦合交易,以实现行业客户的产品销售、推广等营销目标,并同时帮助内容发布者实现流量的商业价值。



乐享互动于2020年9月23日成功在香港交易所主板上市,股票代码为06988.HK。





