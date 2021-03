Friday, 12 March 2021, 10:00 HKT/SGT Share: 天能动力(0819.HK)助力我国实现制造业强国梦

香港, 2021年3月12日 - (亚太商讯) - 天能集团一家以制造电动轻型车的新能源动力电池的龙头企业,创始于1986年。前身是长兴县煤山第一蓄电池厂,这就是天能集团最早的起源。经过30多年的发展,现已成为以铅蓄电池的生产制造为核心业务,同时包括新能源锂电池、可再生新材料板块、金融贸易等板块的大型实业集团,通过全国超过3000家经销商,铺开了覆盖全国的近40万家营销服务网点,员工总数超过2万人。



我国是世界上最大的铅蓄电池生产国、出口国和消费国。根据中国产业信息网数据统计,全球铅蓄电池市场规模从2011年的372.1亿美元增长到2018年的445.2亿美元,且预计2020年全球铅蓄电池市场规模将达到459.8亿美元。铅蓄电池行业增长超过16%(工信部数据),行业规模超千亿。公司作为电动轻型车铅蓄电池的龙头企业,产能布局分布在浙江、江苏、安徽、河南、贵州等省。现有铅蓄电池产能超过80GWh,产品包括电动二三轮车动力电池、起动启停电池、电动特种车电池、储能电池等,不仅和全国各类上下游厂商实现合作共赢,也为当地政府增加了就业岗位和财务收入。



公司在近年来不断把原有的设备改建成“绿色智能制造设备”,连铸连轧技术减少了原材料的消耗,人工成本和其它制造费用。技术改造可以提高公司的毛利率和净利率,降本增效,促进公司绿色可持续发展,也符合保护环境和节约资源的基本国策。天能动力(0819.HK)旗下天能股份(688819.SH)的归母净利润也同比增加52.8%达到22.8亿元,代表公司做为制造业的领军企业之一,还在高速发展,助力我国成为制造业强国。



制造业是强国之基,是振兴实体经济的主战场。张天任代表表示:“作为制造业企业,我们一定坚守实业初心不动摇,扎扎实实办好自己的企业,以实际行动引领推动制造业高质量发展,进一步打响‘浙江制造’品牌,为实现制造强国贡献应有力量。一直以来,浙江省委、省政府高度重视实体经济振兴,以新发展理念引领制造业转型升级,不断深化‘三服务’,持续推进‘最多跑一次’等改革,在财税政策、金融支持等方面为企业减负增能,作为浙江制造企业,我们非常感激政府的各项帮助。



建设制造强国,要振兴实体经济,向创新要发展,从数字化找突破,在全国范围开展制造领域的技术扶贫;在大数据、人工智能等新基建领域对龙头企业给予更大支持,为它们在国际竞争的舞台上赢得优势,展示风采。并且,我们坚信通过不懈努力创新,抢占世界“制高点”,掌控技术话语权,中国制造就一定会向中国智造转变,实现中国的制造业强国梦。





