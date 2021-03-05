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来源 Tianyun International Holding Limited 天韵国际：Rainbow Lead Ventures Limited成为集团新策略性股东

香港, 2021年3月5日 - (亚太商讯) - 中国领先的品牌加工水果产品销售商及制造商天韵国际控股有限公司（「天韵国际」及其附属公司统称「集团」，股份代号 : 6836.HK）欣然宣布Rainbow Lead Ventures Limited成为集团的新主要股东。由于四川发展国际控股有限公司调整其整体投资策略，同意按每股1.58港元的价格出售天韵国际的全部普通股股份予Rainbow Lead Ventures Limited，涉及股份数目263,914,740股及已发行股本总额之27.0%，总代价约417.0百万港元。是次交易价格较2021年3月4日的收市价有约2.6%的溢价。



集团认为是次新策略性股东的加入，将对集团未来发展创造更多新的机遇，更好迎接集团新一轮的快速发展周期，集团董事会主席兼首席执行官杨自远先生及主要高级管理团队将继续留任公司，并继续发挥各自的重要角色。集团感谢四川发展国际于过去两年与集团合作无间，共同探索于四川省建设一个特色果蔬产品的深加工基地，惟在疫情的影响下，集团和四川发展亦考虑到未来的长远规划及策略，在彼此的努力下为集团物色到更合适的策略性股东。



未来，集团将继续发展已具竞争优势的核心业务，开拓能量饮料市场，研发及推出更多新产品，并加速在热带气候区建立水果食品及饮料的新加工生产基地，积极推进并购及战略合作的策略。在管理团队上，我们衷心感谢过去两位董事王虎先生和刘竹萌先生对集团给予的指导及贡献。未来集团会积极物色在创新食品及饮料研发及销售方面具经验的人士加入，带领集团开拓更多新的市场，为各持份者和股东创造更好的回报。



关于天韵国际控股有限公司 (股份代号﹕6836.HK)

天韵国际控股有限公司（「本公司」集团「统称（及其附属公司）」主要从事 (i) 研发、生产及销售包装于金属罐、塑料杯，玻璃瓶及铝箔袋等包装的加工水果产品、饮料及 (ii) 新鲜水果买卖。加工水果产品以自家品牌「缤果时代」、「果小懒」和「天同时代」及原厂委托制造代工方式出售。 饮料产品以自家品牌「享派 Shiok Party」出售。



集团致力于为客户提供健康安全的产品，作为国内外资质认证最为齐全的食品企业之一，时刻紧贴严格的国际生产标准，并就生产设施、质量监控及管理获授BRC(A)、IFS 食品（高级）、FDA（FSMA）、HALAL、 SC、KOSHER、BSCI 及ISO22000 等认证，集团还通过多个英国及美国超市内部的食品生产标准审核。 同时，集团作为中国「同线、同标、同质」工程出口食品企业，供应国内市场和供应国际市场的产品达到相同的质量水平。自2016 年起，集团自家品牌的优质加工水果产品继续获得市场的高度认可， 并获国家级机构颁授「中国罐头产品质量证明标志」的荣誉及资格，成为中国加工水果行业内能够在其产品贴上「零添加防腐剂」标志的首家水果加工商。



集团在2017 年分别被国际知名财经杂志《福布斯》评选为福布斯中国百强潜力上市公司及成为山东省临沂市荣获「2017 年度临沂市市长质量奖」荣誉的综合食品生产销售企业。集团全新自有研发及生产的纯水果休闲食品在2018 年也荣获中国国家知识产权局颁发「发明专利证书」。 集团及其「缤果时代」自家品牌于2019年分别被国家机构评为中国罐藏食品领先企业及领先品牌。







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