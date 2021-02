Friday, 26 February 2021, 23:20 HKT/SGT Share: 从行业第一到多品类布局 中国版宝洁——朝云集团火热招股中

香港, 2021年2月26日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报道,中国的家居护理龙头企业——朝云集团有限公司(“朝云集团”或“公司”)正在火热招股中。自成立以来,朝云集团敏锐把握市场先机,深耕家居护理各细分领域,完善产品体系,创新升级,逐步形成对家居护理产品的全面覆盖,并进军个人护理和宠物品类黄金赛道。



品类结构持续优化 消杀稳步增长 宠物表现突出



在多品牌和多品类的战略指引下,朝云集团构建起创新的一站式家居护理、个人护理、宠物品类平台,打造中国版宝洁。通过持续优化品类结构,朝云集团多个子板块步入快速增长阶段。其中个人护理产品花露水品类和洗手液品类,在上市9个月分别实现细分品类领先地位,倔强的尾巴上市4个月在天猫宠物香水除味类目排名第一。



根据其招股书披露,截至2020年9月30日,朝云集团家居清洁产品的收入同比增长29.7%;个人护理品类收入同比增长69.2%。2019年,朝云集团进入增速快、毛利高的宠物护理领域,幷在2021年全面进军规模超千亿的宠物市场,未来发展值得期待。据灼识咨询报告估计,中国家居护理、个人护理市场,预计2024年将达到694亿和7,014亿的规模,未来5年的年均复合增速分别达到8.7%和8.9%。由此可见,朝云集团的核心品类未来发展增量空间十分庞大。



中国杀虫驱蚊市场是全球最大的杀虫驱蚊市场,其零售额从2015年的人民币62亿元增长至2019年的人民币84亿元,覆合年增长率8.0%,增速远快于全球市场增速3.4%。驱蚊产品增长潜力较高,且该品类的准入壁垒也相对较高,对公司的品牌知名度、分销渠道、生产技术、证照许可等都有较高的要求,而朝云集团作为该品类的龙头企业,已建立起牢固的产品技术护城河。2015年至2019年期间,各年内以零售额计,朝云集团在中国杀虫驱蚊市场排名第一,市场份额在2019年达到为22.8%。贝贝健在2010年推出市场6年后,成为儿童适用杀虫驱蚊市场份额第一品牌,到2019年市场份额达41.4%。



渠道结构持续优化 线上线下双增长



朝云集团从2018年开始发力在线渠道,且连续两年实现超过100%增长。在短短一年时间里,其在线商店从单一店铺拓展到14个自营店铺、从单一渠道拓展到20多个在线渠道,幷打造出数个明星品牌和单品,其中超威获得天猫驱虫类目及电热蚊香类目排名第一。同时,公司孵化了两个天猫新锐品牌倔强的尾巴和润之素,其中倔强的尾巴获得宠物香水除味剂类目排名第一,幷入选天猫小黑盒认证年度优质新品榜单。



在发展在线渠道的同时,朝云集团线下渠道持续渗透及拓展。截至2020年9月30日,公司拥有超过1,200家线下经销商,约62万个销售网点,48名大客户,覆盖11,000个零售网点,及国内所有省份、所有地级市,全面深入一至五线城市。当前中国三线以下家居护理市场增速迅猛,根据灼识咨询的资料,朝云集团所覆盖的三线以下城市及地区市场规模在2019年约为人民币2,751亿元,预期2019年至2024年间零售额将以10.5%的复合年增长率增长。广泛的线下销售网络,使得公司能够充分把握拥有巨大增长潜力的三线以下城镇市场,持续深耕做增量,实现业绩高速增长。



家居护理行业参与者众多,市场竞争激烈。但朝云集团已在中国市场打造出多品牌、多品类布局的一站式平台,拥有多个家喻户晓的品牌,在多个行业获得领先地位。同时,朝云集团广泛且稳固的线下销售渠道及快速发展的线上渠道,构建了强大的竞争壁垒。此次上市,将助力朝云集团扩展未来品牌、品类以及拓展渠道,未来业绩增长可期。







