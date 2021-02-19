Thursday, 18 February 2021, 12:12 HKT/SGT Share:

来源 Lever Style Corporation 收购卓世 提升利华的运动服及订制服装实力

香港, 2021年2月18日 - (亚太商讯) - 利华控股集团（香港股份代号：1346，「利华」）宣布收购卓世有限公司（「卓世」）。



卓世为风靡全球的香港服装品牌，其于美国、全欧洲、亚洲及澳洲有售。香港、新西兰及马来西亚奥运代表队、国家队及世界锦标赛选手及不同水平的业余运动员均穿着卓世的订制工艺服装。



利华的多元化跨国平台现时以各种织物生产各式各样的男女装服装。这项新收购加强了利华于快速增长的全球运动服类别的专门生产实力。消费者对舒适、多用途及时尚的日常运动服需求越来越大。利华现已为Mammut、Mountain Equipment Co-op、Helly Hansen及Black Diamond等品牌生产工艺外衣。



利华执行主席司徒志仁表示：「卓世对创新及功能服装的热忱将有助我们服务这不断增长的时尚生活分部。自于香港联交所上市以来，我们已进行四项收购以深化实力，从而满足所有客户的服装供应需求及于所有服装类别提供统包解决方案。」



卓世与全球顶尖运动员合作，例如2020年环法单车赛总冠军Tadej Pogacar及场地单车赛世界冠军李慧诗（曾五次当选星中之星香港杰出运动员）。卓世专注于创新、拥有竞赛实绩的衣物，例如可按任何设计订制的单车手服装Aero Speedsuit。其利用香港科技大学的风洞、经革新的热升华印刷及重新界定的衣物结构开发奥运服装，亦为全球菁英警察部队及电子竞技生产训练装备。



司徒志仁指：「卓世为我们首个直接面向消费者的品牌，让我们具备技术能力为所有现有B2B客户提供奥运级运动服。其销售大量订制服装，所以我们亦会学习这种能力，并将其应用到我们的其他产品类别。」



司徒志仁表示：「结合我们对前沿纺织品的了解，以及增强的技术精确度、质量、创新及产品开发能力，我们为既有品牌及数码零售品牌提供最好的产品。」随着全球零售销售有系统地从实体店转向电商，灵活满足电商品牌及零售商需求的能力在市场上越显重要。



这次收购将于可见未来完成，卓世的业务营运将完全整合至利华平台。



关于卓世有限公司

卓世是全球订制工艺服装龙头，其于二零零五年创办及迅速建立了为多种运动及活动提供优质手制衣物的声誉。卓世的成功关键是稳健的客户关系及与全球顶尖运动员的紧密合作。奥运代表队、国家队及世界锦标赛选手及不同水平的业余运动员均穿着卓世的特色时尚衣物。



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关于利华控股集团

利华是数码零售的产品引擎，包括Bonobos及Stitch Fix等品牌及平台。我们亦符合设计师品牌（如Paul Smith）及优质当代品牌（如Hugo Boss、Theory、All Saints、Vince及Rag & Bone）的要求。我们为男士及女士提供业界领先的产品类别，面料种类齐全。我们的供应链解决方案涵盖时装设计、原型开发、原材料采购、生产监督、质量监控及物流。



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