Friday, 12 February 2021, 13:00 HKT/SGT Share:

来源 Apollomics, Inc. APOLLOMICS(冠科美博)在中国和南非引进一款靶向主动免疫检查点控制剂重组疫苗 - TYG100利用专有S-TIR(TM)技术平台实现靶向激活B细胞和T细胞抗原反应

中国杭州市和美国福斯特市, 2021年2月12日 - (亚太商讯) - Apollomics, Inc.(冠科美博),一家致力于发现和开发肿瘤靶向和免疫新药及其组合疗法的创新生物制药公司,今天宣布一份独家许可协议,根据协议,冠科美博获得TYG100在中国(中国大陆、香港、澳门和台湾)和南非的开发和商业化权利。



TYG100是一种抗原特异性免疫检查点主动控制剂(ACCI)重组疫苗,通过S-TIR(TM)技术平台,复合了免疫原G17(胃泌素)末端氨基酸序列。S-TIR(TM)技术开创了一种新颖的作用机制,使TYG100可以识别肿瘤细胞。TYG100由总部位于英国的TYG oncology Ltd.开发,并且获得了Cancer Research UK的资助。TYG oncology最初授权Nuance Biotech共同开发TYG100,现在该许可已转让给冠科美博做进一步合作开发。



冠科美博首席执行官余国良博士说:「TYG100可以实现快速且可控的自然免疫反应,代表了主动免疫检查控制点疗法的新时代。另外,这项技术还可以使TYG100在肿瘤部位靶向中和G17抗体。我们非常看好这项技术,尽管该产品还处于早期阶段,在完成临床前研究后,有望在消化道肿瘤上开展临床试验。」



根据协议,冠科美博将负责TYG100在中国和南非的临床开发和商业化,并承担在这些地区开发、审批和商业化相关的所有费用。Nuance Biotech已收到一笔首付款,并且有资格获得潜在的开发里程碑付款。TYG oncology将有资格获得销售分成形式的授权使用费。



Nuance Biotech首席执行官Jian Ni补充到:「ACCI打开了肿瘤新疗法的大门,是超越免疫检查点抑制剂的新一代免疫疗法。临床前数据显示TYG100可以激发明显的免疫反应,在灵长类动物上耐受性良好,有潜力实现高水平的免疫反应。」



TYG Oncology首席执行官Fred Jacobs总结说:「我们感谢Nuance在将TYG100转给冠科美博进行下一阶段开发的合作中提供的帮助。很高兴能和这样强大的伙伴合作,将TYG100推向临床并有机会救治患者。」



关于TYG100

TYG100是一款针对胃泌素免疫原的主动免疫检查点控制剂(ACCI)重组疫苗。在临床前研究中,TYG100可以诱导针对胃泌素的中和抗体,胃泌素是胰腺癌和其他消化道肿瘤的一个主要生长因子。相关更多信息,请访问 https://www.tyg-oncology.com。



关于Apollomics, Inc.

Apollomics, Inc.(冠科美博)是一家创新型生物制药公司,致力于研发肿瘤靶向和免疫单药及其组合疗法,在美国加州福斯特市和中国杭州市均有运营实体。公司产品管线有多个处于不同开发阶段的项目,包括为恢复机体免疫系统识别能力和杀死癌细胞的新型人源化单克隆抗体和为针对失控的生长信号通路的靶向疗法。欲了解更多信息,请访问 www.apollomicsinc.com。



冠科美博联系方式:

投资人联系人:

Wilson W. Cheung

首席财务官

电话:+1-650-209-4436

电邮:wcheung@apollomicsinc.com



公司联系人:

张立平

电话:+86-571-83521933

电邮:liping.zhang@apollomicsinc.com



中国媒体联系:

博达浩华国际财经传讯集团

冯嘉莉

总经理

电话:+852-3150 6763

电邮: kelly.fung@pordahavas.com



冯静仪

助理副总裁

电话:+852-3150 6773

电邮: phoenix.fung@pordahavas.com





