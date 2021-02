Tuesday, 9 February 2021, 12:39 HKT/SGT Share: 江西应用科技学院 校企融合向产业学院迈进

香港, 2021年2月9日 - (亚太商讯) - 辰林教育集团控股有限公司(「辰林教育」或「公司」,股份代号:1593)旗下江西应用科技学院通过卓有成效的探索和实践,成功签约阿里巴巴、华为集团、中兴通讯、科大讯飞、中软集团、大族激光、用友集团等优秀企业,高标准开展人才培养合作,校企合作专业覆盖率达到80%,校企共建专业、校企合作培养、校企协同育人硕果累累,走出了一条具有应科特色的人才培养之路,逐步向产业学院办学迈进。



学校携手阿里巴巴建成江西省首个阿里巴巴数字贸易学院,高标准培养跨境电商人才;签约华为公司建成全国第二个“华为云学院鲲鹏中心”,构建适应鲲鹏生态人才培养的课程教学实践平台;联合中兴通讯主动对接国家重大战略需求,助力5G技术、网络安全人才培养;联袂大族激光共同培养智能制造人才;同时,获得浙江大学支持,创新培养区块链技术应用人才。



校企合作育人的不断深入和突破,有力助推了学校办学水平不断提高,内涵建设不断提升。2020年,学校本科毕业生初次就业率排全省第三位,专科毕业生初次就业率排全省第十位。



关于辰林教育集团控股有限公司

辰林教育是江西省领先的民办高等教育供货商之一,于江西省南昌市营运一所名为江西应用科技学院的民办大学,提供本科专业及专科专业,及提供多元化的教育相关服务,并运营一所名为江西文理技师学院的全日制职业院校。



辰林教育的教育宗旨是为中国的城镇建设与管理培养高层次、高技能、创新型和应用型人才,致力于为其学生提供卓越的民办高等教育,幷提供涵盖了范围广阔、以市场为导向的研究领域及职业培训,其中包括国际商务、电子商务、物流管理、物联网工程、土木工程、软件工程、机械制造及自动化和机器人工程。除了大学营运所得收入外,辰林教育亦提供多样化的教育相关服务,幷为其业务贡献了可观收益。辰林教育的教育相关服务主要包括了实习管理服务,导修及课程管理服务。



