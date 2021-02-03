Wednesday, 3 February 2021, 15:00 HKT/SGT Share:

来源 Mainetti 万美集团与金发科技签署全球经销商策略合作协议 新策略同盟促进向全球提供高质量且供应稳定的个人防护装备产品

香港, 2021年2月3日 - (亚太商讯) - 全球领先零售解决方案供应商万美集团（「万美」或「公司」）欣然宣布与金发科技有限公司（「金发科技」，股份代码：600143.SS）签署全球经销商策略合作协议。金发科技为全球个人防护装备最大供货商之一，此合作协议有助万美向全球主要市场提供稳定的个人防护装备产品供应。







自2020年以来，万美以MainettiCare品牌向全球企业供应高质量个人防护装备，以协助企业保护员工、客户及小区。在全球企业仍持续受新型冠状病毒疫情影响下，此策略合作协议将有助公司迅速供应高质量的个人防护装备产品，包括防疫口罩、手套、防护衣及消毒产品。相关产品由MainettiCare营销全球。



秉持万美一直坚守的质量承诺，万美亦聘请天祥公证行（Intertek Group）作为其全球合规伙伴。凭借天祥公证行在质量保证、测试、检验及认证领域的国际性专业服务，有助所有MainettiCare的产品符合高质量及不同国家标准的要求。



万美拥有完善的供应链网络，此合作能让双方销售能力互补并加快交货期及货物通关速度。



「我们很高兴能与万美合作，让我们的产品向更多的地区拓展，尤其是完善我们销售网络的𧠃盖范围。由于全球各国仍积极抗疫，可取得关键的个人防护装备产品至关重要，」金发科技营销中心总经理翟锦江先生表示。



MainettiCare全球负责人兼万美集团远东区总裁戴麟先生表示：「疫情再度肆虐造成全球对个人防护装备产品的需求大幅提升。当前，许多企业面对维持运营的种种挑战。我们和金发科技的合作可确保抗疫的防护设备供应稳定，并为小区带来更广泛的选择。展望疫情过后，个人防护装备仍会是日常消费产品。此一策略同盟不但直接联系原始设计制造商的能力，亦能配合可靠、高效及整合完整的供应链，为万美的客户带来开发个人防护装备私人品牌业务的机会。」



更多关于MainettiCare的个人防护装备系列产品，请浏览：www.mainetti.com.



关于万美集团

六十年来，万美一直是全球知名零售及服装品牌商信赖的合作伙伴。集团运营遍布六大洲九十个地点，在世界各地雇用逾六千名员工。我们忠于承诺 – 竭力为客户提供创新及可持续解决的方案。



作为全球最大的衣架供货商，万美品牌标志着卓越质量及杰出服务。万美首创衣架重用及回收再利用产品系列，带领行业走向可持续性发展。



在过去数年，万美的产品更趋多元化，引入柔性及结构性包装、品牌及RFID智能解决方案业务。于2020年，更进军个人防护产品市场，帮助客户减低新型冠状病毒疫情所带来的影响。我们的团队充满使命感，每年不断研发材料制造新产品，在整个供应链流程上减少耗用能源及寻求更多可再生资源。



在2020年12月，万美非常荣幸成为艾伦．麦克阿瑟基金会（Ellen MacArthur Foundation）的成员，与全球领先且最具影响力的组织合作促进全球循环经济的转型。请浏览 www.mainetti.com 以了解更多信息。



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