再迎重大利好,中广核矿业(1164.HK) 纳入全球所有铀矿ETF凭实力出圈 纳入全球所有铀矿ETF,认受性不断加强

香港, 2021年1月21日 - (亚太商讯) - 1月20日,德国金融指数提供商Solactive发布指数最新调整公告,宣布将中广核矿业 (1164.HK) 同时纳入两个铀矿指数「Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index」及「Global Uranium Pure-Play Index」,这两支组合分别对应两支ETF:「Global X Uranium ETF(URA) 」和「Horizons Global Uranium Index ETF(HURA) 」,这次指数调整将在今年2月1日起正式生效。据了解,加上早前被纳入的「North Shore Global Uranium Mining ETF(URNM)」,中广核矿业已经成功被全球所有铀矿ETF纳入指数,这也标志着中广核矿业在全球资本市场获得高度认可。



成功被纳入全球所有的铀矿指数,不仅代表中广核矿业用自身硬实力完美通过了铀矿行业指数严格的数据评估,更意味着中广核矿业将进一步登上国际资本市场舞台,获得更多的关注度、更好的流动性以及更稳定的资本支持。



项目收获重大进展,股价突破所有均线



2021新年以来,短短十几天的交易日,中广核矿业股价节节飙升,盘中涨幅一度接近30%,成交量放大至1038万股,股价冲破所有均线。事实上,从2020年年底开始中广核矿业便一路上涨,获得大量投资者看好。



公司在去年年底发布了项目重大进展的公告,公告显示,公司就收购矿业合伙企业(奥公司)不超过49%权益的项目获得进展,公司与Kazatomprom就2021年6月30日前完成项目交割达成原则性意向。该项目最早可追溯到2014年,中广核与Kazatomprom订立《扩大及深化核能领域互利互惠合作协议》,开启了合作之路,根据协议双方同意合作承办燃料项目和采矿项目。其中,就采矿项目而言,双方将通过成立合营实体或者Kazatomprom全资拥有的实体成立采矿合伙企业,用以开发矿床。



之后双方不断丰富合作协议,并于2016年订立关于确定就中门库杜克和扎尔巴克矿床进行合作的矿业原则协议及补充协议。据了解,奥公司100%拥有中门库杜克和扎尔巴克两座铀矿的权益,中门库杜克设计产能为2000吨铀/年,并已达到设计产能。扎尔巴克铀矿设计产能750吨铀/年,且已处于试生产阶段。



收购完成后,中广核将按股比包销奥公司的矿山产品,按此测算中广核矿业的年度包销量将从588吨铀最多提升至1935吨铀,是当前的三倍之多。这也就意味着未来中广核矿业的业绩将迎来质的变化,股价的大幅飙升也不足为奇。



能源发展规划下,绝无仅有的投资标的



中广核矿业是中国广核集团海外铀资源开发、投融资的唯一平台。主营业务为天然铀资源开发和贸易,是中国唯一一家纯铀业上市公司,也是全球唯一一家背靠核电集团的纯铀业上市公司,在产品贸易投资领域具有先天优势,同时在产和待产项目中具有极大的成本竞争力。



在经营模式方面,背靠中广核集团对天然铀的巨量需求。借助国际销售公司的成熟贸易体系和现成资源,公司的销售模式从专注向中广核集团供应天然铀的内销模式,转型为面向全球核电业主和贸易商的国际化销售模式,公司的产品来源从依靠仅有两个在产矿山获得天然铀的自产模式,成功建立布局各发展阶段矿山,利用国际天然铀交易市场进行调剂的综合性天然铀供应体系。



在矿产资源方面,拥有全球最低成本的优质矿山资源。优质的矿山资产是矿业公司的价值所在,据了解,中广核矿业拥有的在产铀矿项目和待开发铀矿项目的成本均在全球所有项目排名的前 1/3 和 1/4,成本竞争力明显。优质的资产也是中广核矿业在长期低迷的天然铀市场中持续保持可观盈利和大比例分红的基础。



在定价体系方面,不同于大多数铀矿公司采用“现货价+期货价”的混合价格体系,背靠全球第三大核电集团,中广核矿业不仅无需担心产品销售,在销售定价方面也全部采取长贸合约价,而在成本端又占据低价矿资源,这也是中广核矿业高利润水平的秘密所在。



在国家核电发展战略规划背景下,若考虑到新增产能、天然铀的巨大需求缺口、铀价反弹以及纳入全球所有铀矿ETF后源源不断的资金支持等因素,公司业绩将有望持续稳定上行,实际回报率也可能会有更大的突破空间。中广核矿业同时拥有利好的行业环境、不断壮大的经济体量、背靠稳定的大型市场、量价齐增的资本趋势这五位一体的强大驱动力,可谓是占尽了天时地利人和,让公司的未来充满了更大的想象空间。





