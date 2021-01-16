雅各臣建议分拆健倍苗苗（保健）有限公司于香港联合交易所有限公司主板独立上市



香港, 2021年1月15日 - (亚太商讯) - 于香港从事非专利药及品牌药品研发、生产、市场推广及销售的领先企业─雅各臣科研制药有限公司（「雅各臣」或「集团」；股份代号：2633）今天公布以有条件特别中期股息形式向合资格股东宣派合共241,777,625股健倍苗苗实物股份，占紧随建议分拆完成后健倍苗苗已发行股份总数约27.1%。



截止今天，雅各臣已发行股份（「股份」）总数为1,934,221,000股。假设自今天起至2021年1月29日 （「记录日期」） 止股份总数并无变动，合资格股东将就于记录日期每持有8股股份获分派1股健倍苗苗股份。



分派须待公开发售于各方面成为无条件后方会作出。倘该条件未达成，则建议分拆将不会发生，而分派亦将 不会作出。



更多详情请浏览公告:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/0115/2021011501334_c.pdf



关于雅各臣科研制药有限公司（股份代号：2633）

雅各臣是香港领先非专利药公司。旗下拥有并营运一系列品牌，主要包括「保济丸」、「何济公止痛退热散」、「秀碧除疤膏」、「飞鹰活络油」、「唐太宗活络油」、「兜安氏药膏」、「十灵丹」、「十灵油」及「伤风克」。为了策略性地扩展其品牌保健护理业务平台，除于海外市场代理知名品牌如「恢甲清」和「胃仙U」外，集团亦推出多个与健康和保健有关品牌及产品，例如「Dr. Freeman医臣®流感／呼吸道合胞病毒家用式诊断套件」、「Smartfish健康营养产品」、「Dr. Freeman医臣®感染控制产品系列」及「Dr. Freeman医臣®COVID-19快速测试套件」亦于市场内大受欢迎。



同时，集团一直致力透过增加各种高增值产品，策略性地扩大其非专利药和品牌保健护理业务的产品组合。扎根香港，集团已于中国、澳门、台湾、新加坡及柬埔寨开设营运子公司，建立区域性商业平台，以把握亚太区及大中华地区的市场潜力。而自 2017 年 6月 1 日，集团获纳入 MSCI 香港微型股指数成份股。更多详情请浏览雅各臣科研制药有限公司网站：http://www.jacobsonpharma.com/



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