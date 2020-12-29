金嗓子柳州新基地投产 智能生产推动集团良性发展

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|Tuesday, 29 December 2020, 12:32 HKT/SGT
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香港, 2020年12月29日 - (亚太商讯) - 受城市污染影响，消费者愈发重视咽喉的保护，中国的药品及润喉片市场迎来了持续增长。作为全国制药行业中优秀的科技型企业，广西金嗓子集团（｢金嗓子集团｣或｢集团｣）主打金嗓子喉片以及金嗓子喉宝系列产品，在同类产品中市场占有率多年来一直名列前茅。
在2020年，金嗓子集团积极应对疫情，妥善复工复产。12月28日，金嗓子集团迎来了创业65周年和新的生产研发基地投产的重大时刻。随着新基地成功投产，金嗓子集团迎来了新的发展时期。
新基地实现智能生产
12月28日上午，金嗓子集团创业65周年庆典暨金嗓子生产研发新基地投产仪式在其新基地举行。金嗓子董事长江佩珍、总经理曾勇、金嗓子全体员工以及来自全国各地的经销商共聚一堂，庆祝金嗓子创业65周年，祝贺生产研发新基地投产成功。此次新厂建成投产，是金嗓子集团继2015年香港主板上市后又一新里程碑，标志着集团在大健康产业迈上新的阶梯。
据悉，新基地位于柳州市洛维工业园区，占地120多亩，使用面积约为12万平方米。新基地实现了全面升级，采用全自动化的智能生产模式，有效提升生产效率，并提高产品的技术含量及附加值，从而提高集团的综合竞争力，带动集团经济结构调整和优化。
奋力抗疫 稳定生产
今年以来，面对疫情的挑战，金嗓子集团积极应对、主动作为，积极复工复产，并动用海内外力量，积极组织抗疫捐献，累计额捐款捐物的总价值达到160余万元。
此外，金嗓子坚持不｢减员降薪｣，稳住生产大局，解决员工后顾之忧。同时，为解决疫情期间员工上班难、路程远的通勤问题，金嗓子集团还为每一位员工配置了一辆新能源汽车，此举在广西乃至全国都属首例。
值得一提的是，疫情期间，金嗓子系列产品凭借独特的疗效，在多国封城封路的情况下，出口到了全球52个国家和地区。
产品广受欢迎
金嗓子集团经过六十多年发展，已成为优秀的中成药生产企业，其产品广受市场欢迎，深受消费者喜爱。
今年，中药大品种联盟联合万方数据等单位发布了｢中药大品种科技竞争力报告（2019版）｣，遴选出入围2019年科技竞争力评价的579个中药大品种，金嗓子榜上有名。在2020年第九届北京晚报·读者推荐家庭常备药评选活动中，集团主打产品｢金嗓子喉片｣连续八年入选呼吸系统用药类榜单，成为读者推荐家庭常备药上榜产品。
未来，金嗓子集团将以消费者需求为导向，持续优化丰富产品体系，强化组织能力建设，围绕顾客为主运营、数字化营销配称资源，促进组织能力提升，建立产品新增长逻辑。集团新落成的生产研发基地将成为其重要助力，提升集团在国内外市场的竞争力，实现集团良性健康发展。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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