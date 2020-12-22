招金矿业荣获港股100强“卓越黄金企业”奖

|
|
|
|Tuesday, 22 December 2020, 09:36 HKT/SGT
|
香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 2020香港上市公司发展高峰论坛暨第八届港股100强颁奖典礼于2020年12月21日在香港开幕，招金矿业股份有限公司凭借良好的经营态势荣获港股100强“卓越黄金企业”奖。这也是黄金类上市公司中唯一一个获奖公司，此次获奖充分反映了资本市场对招金矿业的认可，以及对公司未来发展前景的信心。招金矿业投资总监许建卓先生代表公司出席当天颁奖活动。
本届港股100强评选活动，由香港港股100强研究中心主办，财华社、西泽投资管理协办。虽受疫情影响，大会仍然吸引到大批政商学界权威人士及多位上市公司主席、高管及知名金融机构负责人出席或采用在线直播的方式参与，共同分享精彩时刻。该活动自2012年举办以来，已成功举办八届，一直致力于以专业、客观、公正、准确为理念，评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的企业，打造最权威最具公信力的香港上市公司排行榜。活动规模及影响力逐年扩大，已成为香港资本市场的价值新标杆及投资风向标，深受专业机构、市场及社会各界的认同信赖。
疫情是2020年全球经济面临的最大“黑天鹅”，相比2008年的金融危机，欧美央行和政府对于疫情的反应相当迅速。欧美央行扩表规模急剧增长，美联储/欧央行分别扩表3万亿美元/2万亿欧元。美国基础货币投放量快速增长，中信证券预计2020年美国政府财政赤字率将超24%，接近二战时的历史高位水平，美元信用体系受明显冲击。
作为国家管理经济的手段，增发法令货币引起的货币贬值是必然且不可逆转的。大规模的印发货币必然导致通胀。
黄金因其独有的储存社会财富的功能，成为世界上独一无二的超越国家属性的金属，拥有独特的货币属性。而黄金的货币属性的价值，则伴随法令货币的贬值而上涨。
最直观的一点是，自去年8月美联储开始降息以来，负利率及宽松的货币政策已成为多国央行的选择。全球范围内无风险收益率的下行预计将加速货币扩张，为黄金价格打开上升通道。2020年，受到新冠病毒和油价暴跌的双重冲击，全球经济增速预计将出现明显下滑。回溯1971年至今，美元指数与黄金价格呈现高度负相关性，伴随美国经济不确定性的升高以及经济恢复效果的不明朗，美元价格有可能进一步向下，预计将利好黄金价格的上行。
今年以来，招金矿业以“五优竞赛”和“攻坚行动”两大活动为抓手，积极把握黄金价格大幅上涨的机遇，通过一系列行之有效的举措，克服疫情带来的不利影响，努力实现了生产经营全面向好的良好态势。受惠于黄金价格上涨及公司良好管理，前三季度，公司实现营业收入58亿元，同比增长25.17%；净利润10.79亿元，同比大涨198%。与此同时，瑞海矿业和五彩龙公司等一系列重点项目也顺利推进。
值得一提的是，在2020年资本市场方面，招金矿业也捷报频传。公司于8月3日正式获得香港联所有关实施H股“全流通”上市批准，公司H股“全流通”顺利圆满完成。
此次H股“全流通”顺利实施，不仅优化了公司股权结构，更有力的带动公司市场关注度和H股流通市值的显著提升，提高了公司在国际市场指数中的权重，更有效解决因股份流动性匮乏带来的价值低估。
此外，凭借靓丽的业绩，以全球金矿开采行业为标的的GDX指数于9月份将公司的权重提升至1.09%。该指数公司权重的增加，意味着市场更加看好公司的未来，也是对公司未来良好业绩和成长性高度认可的表现，将进一步提高公司的市场关注度，特别是大型投资基金的关注。
面向未来，在黄金价格持续向好的趋势下，招金矿业将继续抢抓有利时机，把握市场脉搏，加强组织生产，以更优异的业绩回报股东，为全体股东创造更大价值。
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network
Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
|
|
|
|
|Oct 26, 2020 18:49 HKT/SGT
|
招金矿业前三季度净利突破10亿大关，同比暴增198%，生产经营全面向好
|Aug 25, 2020 22:52 HKT/SGT
|
王者归来：招金矿业中期每股盈利大幅增长85.71%，净利达4.56亿元，超去年全年净利规模
|Aug 5, 2020 17:38 HKT/SGT
|
H股“全流通”获香港联交所上市批准 招金矿业(1818.HK)再添强助力
|Mar 24, 2019 20:07 HKT/SGT
|
招金矿业公布2018年全年业绩
|Mar 1, 2019 20:43 HKT/SGT
|
拓宽融资渠道，助力国际化 ——招金矿业成功发行3亿美元境外债券
|Jan 16, 2019 17:45 HKT/SGT
|
招金矿业荣获“2018金港股最具价值能源与资源股公司”大奖
|Nov 6, 2018 16:37 HKT/SGT
|
招金矿业获得“上市公司卓越大奖2018”殊荣
|Sept 17, 2018 20:01 HKT/SGT
|
招金矿业荣膺2018中国上市公司“最具社会责任上市公司奖”
|Sept 13, 2018 20:42 HKT/SGT
|
招金矿业全资附属公司斯派柯国际与山东黄金矿业订立基石投资协议
|Aug 31, 2018 09:55 HKT/SGT
|
贝莱德集团增持招金矿业至7.24%
|Aug 24, 2018 21:32 HKT/SGT
|
招金矿业2018年中期业绩稳健
|Mar 19, 2018 12:25 HKT/SGT
|
招金矿业公布2017年全年业绩
|Nov 30, 2017 19:41 HKT/SGT
|
招金矿业荣膺「2017中国证券金紫荆奖」
|Mar 29, 2017 19:26 HKT/SGT
|
招金矿业成功与投资者达成H股配售协议
|Mar 29, 2017 13:33 HKT/SGT
|
招金矿业宣布配售新H股
|Mar 27, 2017 17:55 HKT/SGT
|
环球避险情绪升温 招金矿业(1818)成避险首选
|Mar 21, 2017 17:38 HKT/SGT
|
招金矿业2016年业绩稳健 获多间大行唱好前景
|Mar 19, 2017 20:00 HKT/SGT
|
招金矿业公布2016年全年业绩
|Feb 13, 2017 10:23 HKT/SGT
|
招金矿业获纳入恒生港股通指数系列
|Nov 23, 2016 18:56 HKT/SGT
|
招金矿业董事长翁占斌先生荣膺「2016中国证券金紫荆奖」「最具影响力上市公司领袖」殊荣
|更多新闻 >>