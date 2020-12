Tuesday, 22 December 2020, 09:36 HKT/SGT Share: 招金矿业荣获港股100强“卓越黄金企业”奖

香港, 2020年12月22日 - (亚太商讯) - 2020香港上市公司发展高峰论坛暨第八届港股100强颁奖典礼于2020年12月21日在香港开幕,招金矿业股份有限公司凭借良好的经营态势荣获港股100强“卓越黄金企业”奖。这也是黄金类上市公司中唯一一个获奖公司,此次获奖充分反映了资本市场对招金矿业的认可,以及对公司未来发展前景的信心。招金矿业投资总监许建卓先生代表公司出席当天颁奖活动。



本届港股100强评选活动,由香港港股100强研究中心主办,财华社、西泽投资管理协办。虽受疫情影响,大会仍然吸引到大批政商学界权威人士及多位上市公司主席、高管及知名金融机构负责人出席或采用在线直播的方式参与,共同分享精彩时刻。该活动自2012年举办以来,已成功举办八届,一直致力于以专业、客观、公正、准确为理念,评选出香港主板上市公司中发展良好及拥有投资价值的企业,打造最权威最具公信力的香港上市公司排行榜。活动规模及影响力逐年扩大,已成为香港资本市场的价值新标杆及投资风向标,深受专业机构、市场及社会各界的认同信赖。



疫情是2020年全球经济面临的最大“黑天鹅”,相比2008年的金融危机,欧美央行和政府对于疫情的反应相当迅速。欧美央行扩表规模急剧增长,美联储/欧央行分别扩表3万亿美元/2万亿欧元。美国基础货币投放量快速增长,中信证券预计2020年美国政府财政赤字率将超24%,接近二战时的历史高位水平,美元信用体系受明显冲击。



作为国家管理经济的手段,增发法令货币引起的货币贬值是必然且不可逆转的。大规模的印发货币必然导致通胀。



黄金因其独有的储存社会财富的功能,成为世界上独一无二的超越国家属性的金属,拥有独特的货币属性。而黄金的货币属性的价值,则伴随法令货币的贬值而上涨。



最直观的一点是,自去年8月美联储开始降息以来,负利率及宽松的货币政策已成为多国央行的选择。全球范围内无风险收益率的下行预计将加速货币扩张,为黄金价格打开上升通道。2020年,受到新冠病毒和油价暴跌的双重冲击,全球经济增速预计将出现明显下滑。回溯1971年至今,美元指数与黄金价格呈现高度负相关性,伴随美国经济不确定性的升高以及经济恢复效果的不明朗,美元价格有可能进一步向下,预计将利好黄金价格的上行。



今年以来,招金矿业以“五优竞赛”和“攻坚行动”两大活动为抓手,积极把握黄金价格大幅上涨的机遇,通过一系列行之有效的举措,克服疫情带来的不利影响,努力实现了生产经营全面向好的良好态势。受惠于黄金价格上涨及公司良好管理,前三季度,公司实现营业收入58亿元,同比增长25.17%;净利润10.79亿元,同比大涨198%。与此同时,瑞海矿业和五彩龙公司等一系列重点项目也顺利推进。



值得一提的是,在2020年资本市场方面,招金矿业也捷报频传。公司于8月3日正式获得香港联所有关实施H股“全流通”上市批准,公司H股“全流通”顺利圆满完成。



此次H股“全流通”顺利实施,不仅优化了公司股权结构,更有力的带动公司市场关注度和H股流通市值的显著提升,提高了公司在国际市场指数中的权重,更有效解决因股份流动性匮乏带来的价值低估。



此外,凭借靓丽的业绩,以全球金矿开采行业为标的的GDX指数于9月份将公司的权重提升至1.09%。该指数公司权重的增加,意味着市场更加看好公司的未来,也是对公司未来良好业绩和成长性高度认可的表现,将进一步提高公司的市场关注度,特别是大型投资基金的关注。



面向未来,在黄金价格持续向好的趋势下,招金矿业将继续抢抓有利时机,把握市场脉搏,加强组织生产,以更优异的业绩回报股东,为全体股东创造更大价值。





