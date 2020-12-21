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Monday, 21 December 2020, 16:19 HKT/SGT
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海尔智家私有化海尔电器获百慕大法院批准 后者将于12月23日正式退市

香港, 2020年12月21日 - (亚太商讯)  - 海尔智家（600690.SH, 690D）以协议安排方式将海尔电器（1169.HK）私有化已由百慕大法院于2020年12月18日举行的呈请聆讯批准。

预期该计划将于12月21日正式生效，海尔电器将自周三（23日）上午九时起撤销在联交所的上市地位，海尔智家则于当日上午九时起在联交所挂牌上市交易。

成功登陆香港联交所后，海尔智家将成为“A+D+H”三地上市的知名企业，而海尔电器则成为海尔智家的全资附属公司。此外，通过整合两间公司的产品研发、采购、制造，海尔智家将逐步推动运营水平的优化。预期改善的财务表现和多元化的投资者基础，将提升公司在资本市场的关注度，并进一步提振其流动性。

据悉，海尔智家是海尔集团旗下子公司之一，从事家电产品的研发、制造及分销。如今已转型为全球智慧家庭解决方案的服务商，且在全球拥有家电品牌集群，业务遍及全球160多个国家与地区。公司于今年9月发布全球第一个场景品牌“三翼鸟”，通过为用户提供全场景的解决方案与升级服务，创场景品牌与生态品牌的全球引领。

海尔电器则主要负责洗衣机、热水器及净水器产品的研发和生产制造，以及海尔智家旗下产品的分销。期间公司70%以上的原材料、部件及成品采购自海尔智家。预期私有化完成后，二者之间的关联交易将可以消除，有助于双方的效率提升和费用优化。



话题 Press release summary

部门 金融, 业务
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