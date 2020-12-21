Monday, 21 December 2020, 10:28 HKT/SGT Share: 新股解读丨达丰设备业绩稳定增长的背后，装配式建筑浪潮来袭 新股解读丨搭政策顺风车，达丰设备欲“达巅峰”

香港, 2020年12月21日 - (亚太商讯) - 近年来，装配式建筑成为建筑业新浪潮之一，然而预制构件重量远高于传统建筑部件，行业对塔式起重机起重量要求大幅提高，因此对中大型塔式起重机的需求大增，加上今年公共卫生事件的影响，倒逼小企业出局，原本分散的塔式起重机行业市场集中度得以提升。































智通财经APP观察到，近日塔式起重机服务提供商达丰设备服务有限公司（下称“达丰设备”）通过港交所聆讯，富强金融资本为公司独家保荐人。



业绩稳健增长



智通财经了解到，达丰设备成立于2006年。2007年，公司从华东市场切入，首次在中国建立业务。达丰设备作为塔式起重机服务提供商，主要向中国特级及一级EPC承建商提供咨询、技术设计、调试、施工至售后服务等一站式塔式起重机解决方案服务。公司提供的塔式起重机类型分别包括平头式、塔头式及动臂式塔式起重机，可提供起重能力范围由81吨米至901吨米以上不等。截至招股书公开日，公司机队拥有1008台塔式起重机。



招股书显示，2018财年至2020年财年，达丰设备总收益分别为5.49亿元人民币（单位下同）、6.56亿元以及7.45亿元，年复合增长率为16.49%；期间内，公司净利润分别为5106.9万元、6833.6万元以及7645.9万元，年复合增长率为22.36%。近三年公司业绩平稳增长。



达丰设备业绩稳健增长，受益于装配式建筑相关政策以及行业集中度提升。



装配式建筑驱动塔式起重机行业发展



塔式起重机服务下游以房地产为主。2015年之前，塔式起重机服务行业发展更多依赖于新开工周期。而2016年之后，装配式建筑的发展为塔式起重机服务行业带来了新的增长点，尤其是中大型塔式起重机。



装配式建筑是指用工厂生产的预制构件在现场装配而成的建筑，在装配式建筑施工中，需要利用塔式起重机将预制件从建筑物底部运输至相应位置，然后由建筑工人完成精细化链接。目前我国预制件重量在2-3吨，所以对塔式起重机起重要求提升明显，带动中大型塔式起重机服务行业迅速发展。



2016至2017年，国务院和住建部相继颁布《关于进一步加强城市规划建设管理工作若干意见》及《“十三五”装配式建筑行动方案》，对全国装配式建筑占新建建筑的比例提出要求：到2020年达到15%以上，至2025年达到30%，即在未来的五年内，装配式建筑需求存在翻倍的空间。



此外，装配式建筑能有效降低施工现场污染，在环评处罚力度大、绿色建筑政策的力推下，装配式建筑也成为最大的赢家。国家在《建设项目环境保护管理条例》中对环评不合格的建筑有相应规定，环境保护设施验收不合格的建筑，将由县级以上环境保护行政主管部门责令限期改正，并处20万元以上100万元以下的罚款。2017年，住建部印发《建筑节能与绿色建筑发展“十三五”规划》，要求到2020年，城镇新建建筑绿色建筑面积比重超过50%，绿色建材应用比重超过40%，能效水平比2015年提升20%；城镇既有居住建筑中节能建筑所占比例超过60%。



在政策的推动下，2017-2019年，国内的新建装配式建筑面积占新开工房屋面积比例大幅提升。据弗若斯特沙利文和住建部，2014-2019年，我国装配式建筑新开工面积从4760万平方米增长至41800万平方米，年均复合增速54.42%，装配化率从2.7%增加至18.4%。



尽管装配式建筑在政策的力推下，近年来有了较大的长进，但是与国外相比，我国装配式建筑还处于早期阶段。



从全球装配式建筑的发展现状来看，欧美、日本、新加坡等发达国家和地区发展较早，现已进入成熟阶段。美国、法国、丹麦和瑞典的装配化率（装配式建筑占所有建筑面积的比率）高达80%。



而中国的装配式建筑发展起步较晚，目前装配化率不到15%。发达国家的实践证明，利用工业化的生产手段是实现住宅建设低能耗、低污染，达到资源节约、提高品质和效率的根本途径，也是中国建筑业未来的发展趋势。



上文也提到，装配式建筑对大中型塔式起重机需求高，因此装配式建筑行业的崛起驱动着塔式起重机行业的增长。



塔式起重机服务竞争格局分散，马太效应显现



塔式起重机具有单价高、型号多、专业性强、操作难度大、安全风险高、运输成本高等特点，多数建筑施工企业往往无力采购，即便有能力购入也会造成大量资金占用，增加生产成本，给企业带来巨大的经济压力。并且，塔式起重机会带来维修保养投入大、大范围运输不便、设备闲臵以及富余人员多等一系列后续问题。



而由专业的塔式起重机服务企业提供设备服务，一方面有利于提高行业整体的规范化程度和服务水平，提高建筑施工的效率和安全性；另一方面还可以降低设备使用成本，避免设备闲臵，提高设备使用效率。目前，行业施工企业自有塔式起重机的比例在20%左右，其余80%是由设备服务商提供。



早期由于中、小型塔式起重机服务的进入门槛较低，塔式起重机服务业务利润丰厚，大量小型服务企业不断涌入市场，并通过低价手段获取用户，导致低端服务市场的无序竞争，2014年塔式起重机服务商数量一度达到1.2万家。盲目扩张和无序竞争导致行业产能过剩，门槛降低导致安全事故频发，塔式起重机服务行业在2014年后经历一轮洗牌，小型塔式起重机服务企业自然出清，行业集中度不断提升，到2018年，国内塔式起重机服务商数量降低至7000余家。



虽然塔式起重机服务市场经过一轮产能出清后参与者数量大幅下降，但行业内企业仍以中、小型塔式起重机服务商为主，市场集中度偏低。据弗若斯特沙利文数据，2018年国内塔式起重机服务行业市场份额前五的公司为庞源租赁（1.90%）、达丰设备（0.70%）、紫竹慧（0.30%）、北京正和（0.20%）、北京龙泰机械设备安装有限公司（0.10%）。



虽然国内的塔式起重机服务行业分散，但是由于头部企业拥有优秀的经营能力和风险控制能力，因此市场竞争力不断增强；另外，在“房住不炒”的大背景下，地产行业市场集中度不断提升。而地产集采模式将推动上游设备供应商、服务提供商等龙头企业扩大市场份额。因此塔式起重机服务行业市场集中度有望得以提升，且行业马太效应会愈加明显。



上市助力达丰设备迅速发展



在塔式起重机服务行业中，目前行业龙头是建设机械（600984.SH）子公司庞源租赁，达丰设备行业第二，但是通过塔式起重机利用率、资产端以及负债端三个角度对比来看，达丰设备的潜力更大。



从塔式起重机利用率方面来看，由于塔式起重机的利用率通常会受到运输、安装拆卸、维保、春停等因素的影响，因此具有上限数值，无法达到100%。根据弗若斯特沙利文统计，2019年中国塔式起重机服务行业塔式起重机平均利用率仅为64%。建设机械2019年塔式起重机利用率为72.3%，而达丰设备近年来整体平均利用率达80%，若排除维修、保养及运输中的塔式起重机，整体利用率平均将达到93%。其塔式起重机平均利用率高出行业16%，更是高出建设机械8%以上，足以证明达丰设备管理能力优秀。



再看应收账款，建设机械和达丰设备的客户付款模式类似，截至2019年末，建设机械的应收账款和应收票据共28.04亿元，占总资产的比例为27.1%；1年以内应收账款占比为70.7%，应收账款周转天数为247天。



而截至2020年3月31日，达丰设备的贸易应收款项为3.62亿元，占总资产比例为17.7%。根据披露，约91.9%的贸易应收账款来自国有企业，约3.2%来自财务状况稳健的上市非国有企业。1年以内应收账款占比长期维持在85%左右，应收账款周转天数基本维持在150天左右。从应收账款来看，达丰设备优于建设机械，回款效率较高，也说明公司管理效率高。



最后看负债端。建设机械过去几年战略为高速扩张，而达丰设备则相对稳定，最直接表现在于资产负债率上。从资产负债率来看，建设机械近年来不断在增长，从2016年的42.26%提升至2019年的63.29%，3年内上升21.03 %。



相比之下，在稳态扩张的战略的指导下，达丰设备塔式起重机规模小幅增长，债务逐步收缩，其资产负债率从2016年的76.8%下降至2019年的59.2%，3年内资产负债率下降17.6%。



更优质的资产，更少的资产负债率，足见达丰设备未来的扩张潜力巨大，且本次IPO后，公司会加速扩张，根据公司披露，主要的募集资金将用于购买塔式起重机，尤其是起重能力高于200吨米的塔式起重机，预期购置的塔式起重机的单价将介于每吨米5000元至8000元。如果按照塔机市场惯例20%-25%首付款，达丰设备未来三年的塔机和起重吨米数的增长速度将大幅提升，可实现短期业绩翻番。



除此之外，本身资产负债率就占优的达丰设备，上市后能进一步稀释公司的资产负债率，使得公司的资产质量更优，在资本的助推下，达丰设备有望缩小与建设机械的差距，使得行业集中度进一步提升。



来源：智通财经网







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