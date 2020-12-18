Friday, 18 December 2020, 09:17 HKT/SGT Share: 华领医药成功完成III期注册临床研究 公布多扎格列艾汀与二甲双胍联合用药临床试验DAWN研究（HMM0302）的52周结果

中国，上海, 2020年12月18日 - (亚太商讯) - 华领医药（「公司」，香港联交所主板股份代号：2552.HK）今天宣布其第二项III期注册临床研究DAWN（黎明研究，也称HMM0302）28周安全评估阶段的核心结果。







- 在超过1200例中国患者中，成功完成两项53周III期注册临床研究。在新冠疫情全球大流行情况下，DAWN（黎明研究，也称HMM0302）28周安全性评估开放治疗期试验成功，高质量完成了52周黎明研究



- 针对二甲双胍足量治疗（1500mg/日）失效的中国2型糖尿病患者，在黎明研究的24周和52周治疗期间，多扎格列艾汀（dorzagliatin）均表现出良好的安全性和耐受性



- 不同于很多其它口服糖尿病药物，多扎格列艾汀与二甲双胍联合用药不会增加低血糖事件发生率：整个52周黎明研究期间，低血糖事件（血糖低于3mmol/L）发生率低于1%



- 24周治疗期结束时，评估主要疗效终点，多扎格列艾汀治疗组糖化血红蛋白（HbA1c）较基线降低1.02%，餐后两小时血糖值（2h-PPG）较基线显著降低5.45mmol/L ，具有显著的统计学意义，p值小于0.0001



- 在降低糖化血红蛋白方面，多扎格列艾汀能够快速起效，24周和52周治疗期间均持续有效



- 在平均糖尿病患病史近6年，且二甲双胍足量治疗（1500mg/日）失效的患者中，黎明研究显示，相比于安慰剂对照组，多扎格列艾汀治疗组患者的HOMA2-β显著增加、HOMA2-IR降低，表明多扎格列艾汀能够持续改善β细胞功能和胰岛素抵抗。类似的结果也出现在播种研究中，该试验平均糖尿病患病史为1年，且患者从未接受过糖尿病药物治疗



- 首次由中国生物技术公司推出全球首创的口服治疗新药——葡萄糖增敏剂，其全新作用机制直击2型糖尿病的根本病因，可以改善胰岛素抵抗和β细胞功能



2型糖尿病是一种全球性疾病，肥胖、久坐不动和营养不均衡等不良生活习惯日益加剧了这一疾病的流行。糖尿病以高血糖为特征，长期暴露在高血糖环境下会导致多种器官的长期损伤、功能障碍和衰竭，进而导致微血管并发症，如视网膜病变、肾病和神经病变，以及大血管并发症，如中风、心肌梗死和外周动脉疾病。因此，糖尿病是一种「价格高昂」的疾病，导致各种医疗费用的不断增加。综合上述因素，医学界至今尚未达到糖尿病的治疗目标。 2020年7月，美国糖尿病协会等机构在《糖尿病治疗》上共同发表了一篇共识性报告，题为《成人2型糖尿病患者的糖尿病自我管理教育和支持》，文章指出：「自2005年以来，尽管糖尿病药物开发和技术治疗模式都取得了进步，但在改善临床目标方面，鲜有重大突破。事实上，2010年至2016年间，糖尿病治疗的成果甚至呈现停滞或倒退趋势。」目前，糖尿病药物的基本问题在于，现有治疗方法未能从源头上实现对2型糖尿病的精准施治，未能解决胰岛素抵抗和β细胞功能退化的根本病因。作为全球首创的葡萄糖激酶激活剂口服药物,多扎格列艾汀的作用机制是修复葡萄糖激酶，而葡萄糖激酶能够靶向作用于葡萄糖传感器功能，重塑血糖稳态，具有恢复人体血糖自主调控的潜力。广泛的临床数据表明，多扎格列艾汀可以有效控制血糖，显著降低糖化血红蛋白水平和餐后血糖水平（餐后两小时血糖值，2h-PPG），在超过1200例中国患者中开展的2项III期临床试验中，低血糖事件（血糖低于3mmol/L）发生率低于1%。



DAWN（黎明研究，也称HMM0302） 是华领医药的第二项III期注册临床研究，共历时53周，包括52周治疗和后续1周安全性随访，在767名2型糖尿病患者中展开，目的是研究多扎格列艾汀（75mg/次，每日两次）的有效性和安全性。前24周为双盲、安慰剂对照治疗，用以评估试验的主要疗效和安全性终点；后28周为开放治疗期，用以持续观察和评估多扎格列艾汀的安全性。在24周双盲治疗期和28周开放性治疗期内，多扎格列艾汀均显示出良好的安全性和耐受性，治疗组与对照组的不良事件发生率相似，52周治疗期间内低血糖（血糖低于<3 mmol/L）发生率低于1%。同时，作为2型糖尿病的主要标志，HOMA2-IR测量显示，患者的胰岛素抵抗指标持续性降低。



2020年7月，华领医药宣布黎明研究在双盲试验期达到主要疗效和安全性终点，具有良好的安全性和耐受性，疗效显著。整个52周治疗的疗效和安全性结果基于核心数据分析。28周开放治疗期间，原来接受安慰剂+二甲双胍治疗的患者改为服用多扎格列艾汀+二甲双胍。下图说明了整个52周期间，两个治疗组的糖化血红蛋白下降水平。



黎明研究的主要对象为平均糖尿病患病史近6年，且二甲双胍足量治疗（1500mg/日）失效的患者；此前的首个III期注册临床研究播种研究的主要对象为平均糖尿病患病史为1年，且从未接受过糖尿病药物治疗的患者。在两组不同的人群中，多扎格列艾汀表现出了同样积极的疗效和安全性结果，不仅如此，多扎格列艾汀在两项试验中均能够持续改善β细胞功能和胰岛素抵抗，显著降低餐后两小时血糖值。



黎明研究领衔研究者、中日友好医院杨文英教授表示：「在此前的播种研究中，多扎格列艾汀单药治疗展现出了无比积极的成效，患者的糖化血红蛋白在52周研究期间持续、显著下降。在与二甲双胍联合用药的患者中，黎明研究再次呈现了这一卓越结果。虽然这项研究是在新冠疫情期间完成的，但数据和试验结果都保持了一贯的高质量。研究显示，多扎格列艾汀能够快速起效，持续、有效降低糖化血红蛋白，并且可以改善β细胞功能，降低胰岛素抵抗。在整个52周治疗期，多扎格列艾汀都具有良好的安全性和耐受性，低血糖发生率低，为二甲双胍足量治疗失效的中国2型糖尿病患者提供一种新的治疗方案。此外，在美国开展的两项多扎格列艾汀联合DPP-4抑制剂和SGLT-2抑制剂I期研究表明，联合用药在控制血糖方面显示出了明显增效作用，这表明多扎格列艾汀在不同控糖需求和不同疾病阶段的2型糖尿病患者中具有更广泛的应用潜力。」



中华医学会糖尿病分会主任委员朱大龙教授表示：「我代表中华医学会糖尿病分会和多扎格列艾汀播种临床研究团队向杨文英教授领导的黎明临床研究团队和华领医药团队表示衷心的祝贺。在新冠疫情席卷全球之际，他们成功地、按时地、高质量地完成了黎明研究。我们很高兴即将向全世界展示全球首创新药多扎格列艾汀，这项在中国诞生的2型糖尿病全新治疗方案。尤其让我们感到兴奋的是，另一项在终末期肾功能损伤患者中进行的I期研究表明，多扎格列艾汀单药治疗可以为糖尿病肾病人群提供一种独特的治疗机会，而这类患者在全球2性糖尿病患者中的占比约为20%-40%。」



自2010年9月就担任华领医药产品管线管理顾问委员会（Portfolio Advisory Board）成员的Bennett M. Shapiro博士表示：「我代表顾问委员会对华领医药表示祝贺，你们在2型糖尿病治疗方面取得了全球性的突破性创新。在过去的10年里，我们一直为多扎格列艾汀的临床项目提供指导建议，我们很兴奋地看到，多扎格列艾汀已经成功完成了两项III期注册试验，并且在1200多名中国2型糖尿病患者中证明了它的安全性和有效性。我们期待着与华领医药继续合作，为进一步探索多扎格列艾汀在糖尿病治疗和人体代谢调控方面的独特作用机制提供指导和建议。」



（了解更多华领医药PAB成员信息，请见：

https://www.huamedicine.com/En/portfolioadvisoryboard）



华领医药创始人、CEO、首席科学官陈力博士表示：「对于华领医药团队、中国研究者，以及华领医药的合作伙伴和支持者来说，这是令人振奋的10年。随着多扎格列艾汀两项注册临床研究的成功完成，我们验证了Franz Matschinsky博士半个多世纪的针对葡萄糖激酶的科学理论研究，葡萄糖激酶是人体血糖传感器，在人体血糖调控中具有核心作用，这一成果为全世界数亿患者带来了从根本上治疗2型糖尿病的新希望。我们非常自豪，华领医药成功开发出了葡萄糖增敏剂类新药，站在了全球糖尿病突破性治疗的前沿，这一成果将有力推动2型糖尿病治疗标准迈向一个新的高度。」



「为了探索多扎格列艾汀作为2型糖尿病治疗新方案的独特优势，我们还在进行两项由研究者发起的临床研究，探索多扎格列艾汀作为葡萄糖增敏剂的潜力。其中一项研究针对多扎格列艾汀对胰岛素首相分泌的作用；一项试验在完成播种研究的部分研究者中开展，目的是评估播种研究完成后多扎格列艾汀的持续疗效，包括患者的临床治愈率以及其它相关生物标志物的变化情况，我们希望在2021年晚些时候分享这些重要研究的结果。华领医药目前正在加快新药上市申请（NDA）进程，并继续与我们的商业伙伴拜耳公司合作，为多扎格列艾汀在中国的商业化做好准备。」陈力博士说。



黎明研究设计（多扎格列艾汀联合二甲双胍的疗效和安全性评估）

黎明研究是一项在二甲双胍足量治疗失效的2型糖尿病患者中展开的随机、双盲、安慰剂对照的III期注册临床研究，共纳入767位受试者。在整个52周治疗期内，受试者每天服用1500mg二甲双胍（格华止®）作为基础治疗，并以1:1的比例随机接受每日两次75mg多扎格列艾汀或安慰剂治疗。前24周双盲治疗期评估多扎格列艾汀的主要疗效终点，用以评价多扎格列艾汀与二甲双胍联合用药的有效性和安全性，后28周为开放治疗期，所有患者均接受每日两次75mg多扎格列艾汀用药治疗。该研究由中日友好医院杨文英教授领衔，在中国72家临床中心进行。（临床研究登记注册号：NCT03141073）



播种研究设计（多扎格列艾汀单药的安全性和有效性评估）

播种研究是一项在从未接受过糖尿病药物治疗的2型糖尿病患者中展开的随机、双盲、安慰剂对照的III期注册临床研究，共纳入463位受试者。整个研究历时53周，包括52周治疗和后续1周安全性随访，前24周为随机双盲、安慰剂对照的疗效和安全性研究，受试者以2：1比例入组，随机接受一天两次口服75mg多扎格列艾汀或安慰剂的治疗。后28周为开放性药物治疗的药物安全性研究，治疗期间，所有患者均接受一天两次口服75mg多扎格列艾汀进行治疗。同时，临床研究者需严格贯彻中华医学会糖尿病学分会的指南要求，教育受试者加强锻炼、控制饮食，并按时进行自我血糖监控。该研究由中华医学会糖尿病分会现任主任委员朱大龙教授领衔，在中国40家临床中心开展。 （临床研究登记注册号：NCT03173391）



关于多扎格列艾汀

多扎格列艾汀（dorzagliatin）是一款在研的全球首创双作用的葡萄糖激酶激活剂，旨在通过恢复2型糖尿病患者的血糖稳态来控制糖尿病渐进性退变性疾病发展。通过修复葡萄糖激酶的葡萄糖传感器功能的缺陷，多扎格列艾汀具有恢复2型糖尿病患者受损的血糖稳态的潜力，可作为该疾病的一线治疗标准，或作为与目前批准的抗糖尿病药物联合使用的基础治疗。目前，公司已经完成多扎格列艾汀单药治疗和与二甲双胍联合用药的两项III期注册临床研究。公司已获得由上海市药品监督管理局颁发的多扎格列艾汀《药品生产许可证》，并计划向国家药品监督管理局提交新药申请，以早日实现多扎格列艾汀的「全球首创，中国首发」，造福广大糖尿病患者。



关于华领

华领医药是一家立足中国，针对全球糖尿病患者尚未满足的临床需求，研发全球原创新药的生物技术公司。华领医药汇聚全球高端人才和科技资源，以国际领先生物医药投资团队为依托，成功将一款全球首创2型糖尿病口服新药推进到NDA申报准备阶段。目前，公司已经在中国完成两项多扎格列艾汀III期注册临床研究。公司已启动药品生命周期管理相关临床试验，并拓展糖尿病个性化治疗和管理的先进理念。通过与中国和全世界范围内的糖尿病领域专家和机构的密切合作，华领医药将为全世界糖尿病患者带来全新的治疗方案。



关于华领医药产品管线管理顾问委员会

华药医药产品管线管理顾问委员会（PAB）成立于2010年，由生物制药领域具有丰富新药研发经验的杰出科学家和企业高管组成。 2012年至今，PAB一直由下列科学家组成:John J. Baldwin博士、James S. MacDonald博士、 Bennett M. Shapiro医学博士、Catherine D. Strader博士和Chris T. Walsh博士。更多华领医药PAB成员信息，请见：

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