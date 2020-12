Tuesday, 15 December 2020, 08:51 HKT/SGT Share: 德琪医药中长线价值俱佳 未来两年陆续收成

香港, 2020年12月15日 - (亚太商讯) - 中国生物科技股行业前景佳,市场对创新医药的需求随着医疗服务质量的持续提升而扩大,尤其在抗肿瘤及免疫系统相关治疗领域,未来市场新增需求更有望迎来黄金机遇。目前,在抗肿瘤这条赛道上,半新股德琪医药(6996)凭借其在手的丰富在研产品组合,加上核心在研药物ATG-010(Selinexor)己在亚太多个市场如澳洲,新加坡及香港递交Selinexor治疗复发难治性多发性骨髓瘤及复发难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤的新药上市申请(NDA),料明年将有重大的突破性商业化发展,为广大病患带来治疗福音的同时,亦利好公司股价未来表现。



虽然生物科技股难免会遇上短期市场气氛波动的影响,但观乎美国生物科技板块近10年的整体表现,可以用「长期持有必胜」来作总结。据市场数据显示,生物科技板块是近十年来最好的投资领域之一。多元化的临床创新推动了曾被认为现代医学无法企及的治疗方法,并带动了生物科技板块的高投资回报。据了解,在2009年12月买入Nasdaq生物科技ETF股票的投资者,截至2019年可获得的回报率已超过350%。换言之,2009年1000美元的生物科技ETF股票于2019年底价值超4500美元。同期美股仅上涨187%,可见生物科技板块的回报远超股市平均回报。



事实上,生物科技股的投资与其他股票投资有所不同。创新药品的研发及商业化是以长线来看的,所以投资者要做好此方面的准备,与大户同步。



近期,德琪医药接连获得了国际知名长线基金富达(FMR)在场内大手增持,其中FMR在过去两周合共增持647万股,平均价每股18.9港元,最新持股比例达9.17%。德琪医药昨天收市价为16.58港元,低于大户增持价,现价入市底气足。富达基金一向以价值投资著称,以近期六至十二个月来看,其所投资的生物科技股如康方生物(9926)的现价较上市价升近76%,可作参考。



德琪医药的产品管线比较独有,专注于同类首创及同类唯一的药物领域,具有很强的市场稀缺性。因此,公司除吸引了10名IPO基石投资者,包括FMR、新加坡政府投资公司、贝莱德、博裕资本、高瓴资本、红杉资本等外,亦在上市过程中引入了众多长线基金。



加速商业化 利好消息持续发酵

回顾过去两周,德琪医药先后公布获得政府奬励金额合共约3,800万人民币,利好年内收入大增,研发进展贡献也得到充份肯定。在研管线上,公司的全球首创及同类唯一的口服选择性核输出抑制剂Selinexor,联合硼替佐米与地塞米松用于治疗复发难治性多发性骨髓瘤(rrMM)的三期临床试验申请已获得中国药监局受理,有望未来进入二线治疗。



另外,中国药监局已批准开展ATG-016(eltanexor)用于去甲基化药物(HMA)治疗失败后,根据修订国际预后积分系统(IPSS-R)中危及以上骨髓增生异常综合征(MDS)患者的临床试验。除此之外,中国药监局也已受理Selinexor联合R-GDP(SR-GDP)用于治疗复发难治性弥漫性大B细胞淋巴瘤(rrDLBCL)的临床试验申请。



从上述的持续公布中,体现出德琪医药的卓越执行能力及速度。在港股市场上,团队执行能力跟速度同样反映到股价表现的另一家同业是在美股纳斯达克上市三年、涨达6倍,今年在港股第二上市的再鼎医药(9688)。若大家错过了三年前的再鼎医药,今时今日不妨押宝德琪医药了。机会不容一再错过!





