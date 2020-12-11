中国动力于菲律宾达沃市举办电动巴士车队启动礼



香港, 2020年12月11日 - (亚太商讯) - 新能源汽车及技术综合解决方案供货商中国动力（控股）有限公司（「公司」；股份代号：476，连同其附属公司，统称「中国动力」或「集团」）继本月初于菲律宾马尼拉帕赛市（Pasay）推出电动巴士后，今天于菲律宾第三大城市达沃市（Davao）举办电动巴士车队启动礼，标志集团早前交付的电动巴士正式落地，亦印证集团东南亚销售网络陆续开展，国际化业务策略进一步落实。



装有先进云端软件的中国动力电动巴士，将为菲律宾达沃市大众提供有效、可靠和舒适的客运服务。



启动礼上，菲律宾达沃市市长Sara Z. Duterte女士、Davao Light and Power主席Rodger Velasco先生、菲律宾第一间电动巴士营运商Global Electric Transport（「GET Philippines」）主席Freddie Tinga先生及中国动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop先生参与其中，共同见证集团为菲律宾市场定制的电动巴士开创当地公共交通的先河，带动改善市内绿色环境及交通状况。



此款电动巴士配备可快充的锂离子电池、全套空调系统设施及专为残疾人和长者设计的可伸缩斜板等，亦装有先进的云端软件，可侦测潜在维修问题，大幅度提高电动巴士的安全性和性能表现，为大众提供有效、可靠和舒适的客运服务。



中国动力行政总裁 Miguel Valldecabres Polop 先生表示：「菲律宾政府制定的电动车全面发展蓝图，为新能源汽车市场提供庞大的商机，加上电动巴士及电动车辆业务亦在其他东南亚国家快速增长，预计集团将有更多电动巴士订单随之而至。我们正加快集团拓展其他东盟国家的销售步伐，推动集团业务更上一层楼。」



中国动力主席张韧先生表示：「发展绿色运输已成全球焦点，中国动力将乘全球对新能源行业持续发展之势，凭借本身的新能源汽车技术优势，响应国际社会的需求，并把握环保市场机遇，进一步拓展业务至海外市场。中国动力成功在香港推出首辆电动无障碍小巴，及于菲律宾推出电动巴士后，集团快将分别向拉丁美洲及欧洲交付12米动力底盘及物流车，坚持实践集团为环保和社会作出贡献的承诺。」



关于中国动力（控股）有限公司（股份代号：476）

中国动力（控股）有限公司为中国新能源商用车的先行者和实践者，拥有专用汽车客车和新能源客车整车生产资质。在新能源平台化电系统及关键零部件、结构的轻量化、燃料电池系统集成技术、智能网联技术等方面有着坚实的技术基础，是出行与物流综合解决方案的提供商。集团有2个生产基地：其一位于重庆武隆区，其二位于重庆綦江区。同时，集团着力开拓香港和海外市场。旗下多款新能源商用车，通过国内工信部公告上市销售。



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