Tuesday, 8 December 2020, 14:46 HKT/SGT Share: 行业迎新一轮整合潮 爱帝宫强势切入华东地区有望重塑估值

香港, 2020年12月8日 - (亚太商讯) - 今年上半年，受疫情等因素的影响，多个线下服务行业曾一度被迫开启“暂停键”模式，餐饮、旅游等无不如此。但在这一严峻的大环境下，仍不乏一些逆势而行的行业，就比如直播电商、saas、月子服务等。















拿月子服务这一细分赛道来讲，据前瞻产业研究院数据统计显示，虽然2020年有疫情影响，但在上半年仍有3件投融资事件，金额达到0.32亿元。



只不过，在这一特殊的大环境影响下，行业的马太效应愈发明显。头部玩家扩张更为迅速，而一些尾部玩家却面临新一轮的洗牌。资料显示，2020年上半年，头部玩家爱帝宫的月子房总数实现了明显的同比增长。



更加值得关注的是，爱帝宫在线下布局方面又有了新动作。北京时间12月7日爱帝宫发布公告称，公司全资附属公司与一名独立第三方承租位于中国杭州市西湖区的之江新城，使用面积约1.26万平方米的物业，用作新建“爱帝宫”品牌月子中心。



那么，爱帝宫为何会选择在杭州布局？这一动作，又将赋予行业怎样的意义？



疫情加速行业洗牌 头部玩家拥有更多抢跑的机会



近年来，越来越多的玩家开始涌入月子服务赛道。



根据Frost&Sullivan数据统计显示，我国月子中心在近几年来呈现高速增长模式。从早期的550家发展到2018年的4050家，同比增速保持在30%以上。2020上半年，虽有疫情黑天鹅的影响，但仍有有资本涌入。实际上，这也彰显了月子服务强大的抗风险能力。



相关资料显示，月子服务行业的头部玩家未受到疫情的太多影响，反而出现客户入住率更高，订单的取消量更低的场景。数据显示，今年上半年，爱帝宫的月子房总数由去年同期的410升至435家，营收、净利润均呈现不同程度的增长。



事实上，这背后的逻辑并不难理解。毕竟它们所拥有的专业性更强，资金更多、服务也就更到位，自然拥有更加坚实的护城河。而整合潮的来袭，也为爱帝宫这样的头部玩家提供了更多抢占市场的机会。那么，在行业进入新一轮洗牌的背景下，谁能在市场上获得更多优势，谁也就能拥有更多的话语权。



强势切入华东地区 爱帝宫发挥头部效应反哺行业



以爱帝宫为例，在目前的月子服务赛道上，不能否认，其确实具备了更多的行业前瞻性，凭借着“内生+外延”的市场打法迅速成为全国月子服务领域的龙头。



据弗若斯特沙利文报告，按2018年营业收入计算，爱帝宫在中国内地的月子中心行业市占率为4.3%，位列行业第一；在月子中心行业最优市场的深圳，市占率高达31%，较第二名高17.6个百分点，品牌溢价明显。



能够成为业内佼佼者，归根结底，还要归功于其以自营为主+并购为辅的市场战略。



公司早已将发展策略聚焦于月子服务，原有业务公司已逐步剥离，包括2019年销售额录得同比增长的天然健康食品，公司毅然大幅缩减其业务，为的就是后续铆足精力发展月子服务市场。在自营门店扩张计划上，公司此前披露将布局高端月子服务市场，通过扩张巩固“爱帝宫”在一线城市的品牌地位，目标市占率为各城市总量的20%。以此，也是其“内生”式增长的主要引擎。



此次，爱帝宫在杭州新开的月子中心，更是契合了其“内生”的打法。杭州是华东地区核心城市之一，爱帝宫选择扎根杭州，这里面的缘由似乎已无需赘言。对于其本身的网络构建来讲，无疑也在变得更加清晰。



而更重要的是，爱帝宫此举或也将赋能整个华东地区的月子服务行业，改善市场集中度低、服务水平低等痛点。



为什么会这么说呢？事实上，通过对爱帝宫和同类型的爱尔眼科发展模式的对比，便可看出几分端倪。



从运作模式上来看，爱尔眼科内部将公司体内、体外眼科医疗机构由上自下分为中心、省会、地市、县四个等级，针对不同资源等级市场设立不同层级的医疗机构，打通各地市场，以“横向成片，纵向成网”向全国省市布局，扩张公司网络辐射区域，扩大受众人群，使患者便于就近进行治疗。也正是在该模式下，爱尔眼科较好的改变了我国现有眼科医疗资源区域集中的现状，起到了赋能整个行业的效应。



如今的爱帝宫通过内生+外延的发展模式，快速扩张，不但在高端市场打出了影响力，公司也计划在二三线城市快速推展中端月子中心品牌，实现对高端和普通类型的月子服务的全面覆盖。



不难发现，爱帝宫和爱尔眼科的市场打法高度相似，当下的爱帝宫与爱尔眼科09年面对的行业性机遇颇为类似。那么，反哺行业的逻辑放在月子服务领域同样适用。



再加上，爱帝宫的联席主席张伟权，具有近20年的医疗健康行业运营经验及丰富的行业资源，曾成功创办多家眼科医院、健康管理中心等，可以说在这一领域具备相当丰富的经验。在多重有利因素的叠加下，爱帝宫或许有望走上爱尔眼科的黄金十年发展道路。



赛道进入黄金发展阶段 爱帝宫有望迎来更大市值想象空间



月子中心作为一个服务行业，发展前景和人口出生率息息相关。虽然在2016年全面二孩政策红利刺激逐渐消退后，国内2018年的出生人口数量也出现了下滑，但受80-90年代第三次人口出生高峰的影响，目前正处于20岁-29岁生育旺盛期妇女形成的第四次高峰时期。



加之，在2018年新生儿出生率突然下滑后，部分地区开始出台更加积极的生育政策，比如延长产假、提高生育补贴等，进一步刺激二孩生育意愿。在多重因素的叠加下，行业本身存在市场空间不断变大的逻辑。



据业内人士表示，“现在选择在月子中心坐月子的人越来越多，一年全国的分娩量在1500万左右，即使20%-30%的人选择在月子中心坐月子，市场容量也很大。”



具体到数据层面，据弗若斯特沙利文预测，至2025年，月子中心行业市场规模可望达350亿元人民币，2019-2025年月子中心行业中高端市场规模的年复合增长率高达23.9%，行业步入快速发展期。



但尽管如此，整个国内市场的渗透率却并不乐观。据Frost&Sullivan数据显示，2018年中国台湾月子中心机构达350家，渗透率有60%，但大陆月子中心渗透率仅为5%。这也侧面表明了，中国大陆地区的月子服务行业具备充分的可挖掘空间。



对于已经在业内抢占了优势地位的爱帝宫而言，无疑是一个巨大的发展机遇。



值得注意的是，不少机构纷纷看好爱帝宫的后续发展。安捷证券认为爱帝宫的“内生+外延”的发展方式，有望进一步拓宽市场并增强先发优势，予以买入评级并提高目标价；第一上海证券发报告称，爱帝宫具有较强的抗周期能力，综合高端月子中心扩张进程，认为估值仍有不少上升空间，维持买入评级；开源证券指出，其未来市场占有率将进一步提高，维持买入评级。



综合来看，聚焦于月子服务的爱帝宫，正凭借着其十多年打造出的独有优势踏上了行业发展快车道。可以说，目前已经站在了爱尔眼科十年市值涨幅高达30倍的起点位置。在新一轮的行业整合潮中，有望迎来更大的市值想象空间，具备长线追踪价值。





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