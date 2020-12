Friday, 4 December 2020, 17:14 HKT/SGT Share: 多元产品+全渠道分销 蓝月亮今日招股

香港, 2020年12月4日 - (亚太商讯) - 据经济日报报导,中国家庭清洁护理行业的领导者——蓝月亮集团控股有限公司(「蓝月亮」)于今日正式招股。此次招股,蓝月亮拟全球发售7.47亿股股份,其中香港公开发售0.75亿股,占比约10%,发售价介于10.20港元至13.16港元之间。蓝月亮共有6位基石投资者护航,包括「中银香港资产管理」、「大众香港」、「富敦」、「长甲资本(益添投资)」、「Poly Platinum」、「VAM LLP」等知名机构。



从左至右:潘国梁(执行董事、首席财务官兼公司秘书),潘东(董事会主席、执行董事兼首席技术官),罗润瑜(投资者关系总监)



重研发创新 打造多元产品

1992年,首款「蓝月亮」品牌产品——蓝月亮强力型油污克星进入市场。2000年,首款在中国推出的品牌个人护理卫生产品——透明包装蓝月亮抑菌型洗手液开始销售。通过把握不断变化的消费者喜好及用户体验,蓝月亮不断推动产品的研发于创新。今天,蓝月亮的产品涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类。



在公司创办之初,蓝月亮便成立了研发技术中心,并始终将科学研发视为企业基因的重要组成。2015年,蓝月亮总部洗涤研究院成立,专责开发及评估洗衣产品及方法。至此,蓝月亮形成了以「产品」和「方法」双线研发为重点的研发格局,一方面推出新产品满足不断变化的消费者爱好及提升用户体验,一方面开发并与消费者分享科学化及实用的清洁方法。截至目前,蓝月亮在中国共取得了673项注册商标、152项专利及159项版权。



以市场驱动研发,以研发成就产品。蓝月亮不断推出战略型产品,持续受到市场追捧。在2017年至2019年间,蓝月亮收益保持高速增长,复合年增长率达到11.9%。根据弗若斯特沙利文的报告,蓝月亮在2009年至2019年间,连续11年位居中国洗衣液市场份额第一位。在洗手液市场,蓝月亮中国市场份额在2012年至2019年间,连续八年保持第一。



全渠道分销 未来增长可期

再好的产品,也要落地。蓝月亮覆盖全国的分销网络,为业绩的增长提供了有力保证。于在线渠道,蓝月亮已与主要电子商务平台合作约十年,并成为了各平台的重点合作商家。根据弗若斯特沙利文的报告,2019年,蓝月亮洗衣液在线渠道销售额所占市场份额为33.6%,排名第一。在2019年京东618购物节与天猫双十一购物节活动中,蓝月亮产品成交额均排名第一。



在线下市场,根据弗若斯特沙利文的报告,以零售销售价值计算,蓝月亮于2017年至2019年间,连续三年在中国线下洗衣液市场中排名第一。值得一提的是,截至2020年6月30日,除去全国性和地区性超市外,蓝月亮有近70%的线下分销商位于三线及以下城市。根据弗若斯特沙利文报告,2019至2024年以零售销售价值计,预期三线及以下城市的家庭清洁护理市场的复合年增长率为9.2%;预期同期三线及以下城市的洗手液及洗手液零售销售价值的复合年增长率分别为15.1%、28.3%。在未来,三线及以下城市有望为蓝月亮贡献更为可观的业绩增长。



随着人们对生活质量提出了更高的追求,家庭清洁护理产品也在不断升级,高效、精细、优质的产品更易受到消费者青睐。未来,蓝月亮也将把握住新兴市场的增长机遇,继续向消费者提供优质的家庭清洁护理产品。凭借对消费趋势的精准把握和强大的产品落地能力,蓝月亮相关业务有望实现可持续增长。





