Thursday, 3 December 2020, 22:17 HKT/SGT Share: 谊来成功发明马来西亚首个防毒瓷砖 - 在中国经测试与证明，将在德国进行进一步的实验室测试

- 防毒瓷砖是房地产市场的下个主要趋势

- 该公司计划调整其生产线以量产防毒瓷砖

吉隆坡，马来西亚, 2020年12月3日 - (亚太商讯) - 上市于马来西亚交易所主板的瓷砖生产商谊来有限公司（Yi-Lai Berhad）(KLSE: YILAI)成功推出又一项突破性的产品——全马首个防毒瓷砖。



根据世界卫生组织（WHO），人们在触摸被污染的表层后，再触碰眼睛、鼻子和嘴巴时，很容易患上2019冠状病毒病。



当大部分人关注扶手、墙面等这些经常被触碰的表层时，却忘了瓷砖这一个铺装。试想下，一位受感染的患者咳嗽或打喷嚏时，可能会有水滴落在地面上。



如今，谊来凭借着创新的图层技术，成功研发了独特的下世代防毒瓷砖，这设计不仅能创造出全天候抗病毒防护的加强版瓷砖，还能帮助降低2019冠状病毒病散播的风险。



谊来执行董事欧宜文先生指出：“在2020年9月正式推介马来西亚首个用于改善室内空气质量的负离子瓷砖Talos Living Tiles后，我们很荣幸宣布，本集团又向前迈进一步，推出了全国首个具有防毒表层的瓷砖。”



值得注意的是，经证明，谊来备受期待的防毒瓷砖，在针对H1N1甲型流感病毒进行的各种测试中，显示出非常理想的抗病毒活性，意味着可以有效地消除传染性病毒。



根据中国独立产品测试和认证公司广东省微生物检测中心（Gmicro）所进行的分析和实验结果显示，在与谊来的防毒瓷砖接触后，感染性滴度数值显着下降。



而且，样品和测试样本已经送往德国，由HygCen Germany GmbH进行进一步的实验室测试。该公司是获得国际认可的卫生和杀菌活性测试实验室。



欧宜文先生预计，防毒瓷砖会在未来几年，成为房地产领域的下个主要趋势。



他说：“随着人们在2019冠状病毒病大流行期间，对健康和健康意识的增强，越来越注重自身安全和福祉，我们预计在未来几年中，马来西亚对防病毒砖的需求将非常大。”



欧宜文先生也强调，防毒瓷砖在许多欧洲国家逐渐受到重视，包括意大利、西班牙和奥地利，不仅仅是应用在住宅房地产上，在医院、药剂房、健身房、健身中心，还有餐厅与商务房地产方面均可见。



考虑到防毒瓷砖具备着非常大的健康和卫生益处，他认为房地产发展商、设计师、承包商和购屋者，会为他们的建筑物做出更具前瞻性的选择。



他预期：“防毒瓷砖会是马来西亚房地产发展商未来最大的卖点，因为每位购屋者都希望自己家的瓷砖，能够以绝对自然的方式，消除所有类型的有害细菌和隐性病毒。”



基于对庞大市场需求的预期，欧宜文先生点出，谊来已经准备好调整其生产线和资源，以量产大幅面的防毒瓷砖。



他总结道：“防病瓷砖将会是本集团最重要的关键产品业务之一。就数量而言，它可能不如我们现有产品那么多；但就价值而言，预期能做出非常重大的贡献，因为防毒瓷砖是一种优质产品，可以为我们带来颇具吸引力的赚幅。”



关于谊来有限公司



上市于大马交易所主板的谊来有限公司，是在1990年于柔佛古来创办的知名瓷砖制造商（在2002年5月上市）。该公司是Talos Living Tiles和ALPHA TILES(R)的独家瓷砖制造商，在建筑、装修和室内设计领域都是赫赫有名的品牌。该公司也为原始设备制造商（OEM）客户生产自有品牌的瓷砖。



Talos Living Tiles瓷砖融合了先进的纳米上釉技术，能产生对健康有益的负离子。根据医学研究，负离子可以帮助改善肺功能、增强免疫力、降低血压、改善睡眠，并让人们更加精力充沛。负离子在抑制、缓解和辅助治疗方面也具有显著的正面功效。



该公司提供各种高质量的陶瓷砖、石英砖和瓷质砖，可广泛用于住宅、商务和工业发展的各种项目。



厂房 – 14万1000平方米。共7条生产线，每年可生产1100万平方米的陶瓷砖、石英砖和瓷质砖。



该集团的产品主要销于马来西亚和新加坡，在柔佛古来和雪兰莪八打灵再也拥有2间展销厅和营销中心，在霹雳怡保、马六甲、槟城北海和新加坡有4间产品中心。该集团拥有600位敬业且忠诚的雇员。



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