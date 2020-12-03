Thursday, 3 December 2020, 18:00 HKT/SGT Share: 蓝月亮招股在即 多元产品组合迎市场趋势

香港, 2020年12月3日 - (亚太商讯) - 据星岛日报报导，作为中国家庭清洁护理龙头，蓝月亮集团控股有限公司（下称「蓝月亮」或「公司」，股份代号：6993）在资本市场的一举一动都会引人注目。市场消息，蓝月亮招股在即，本次上市募集资金将用于业务扩充、提高品牌知名度、增强研发实力等。



产品组合多元 竞争优势明显



蓝月亮研发、生产及销售多款产品，涵盖衣物清洁护理、个人清洁护理及家居清洁护理三大品类，其核心产品包括洗衣液、洗手液、衣物清洁护理产品、餐厨清洁产品及浴室清洁剂。凭借多元化的产品选择，通过客户服务推广科学的清洁知识，提供完整的家庭清洁解决方案。根据弗若斯特沙利文报告，于2017年、2018年及2019年各年，公司的洗衣液、浓缩洗衣液及洗手液在其各自市场的市场份额均排名第一，2019年市场占有率分别为24.4%、27.9%及17.4%。



蓝月亮作为中国家庭清洁护理市场的领导者，受益于巨大的增长机遇。根据弗若斯特沙利文报告，公司在中国洗衣液市场的市场份额曾经连续十一年（2009年至2019年）位居第一，而公司在中国洗手液市场的市场份额亦曾经连续八年（2012年至2019年）位居第一。而公司重点布局的衣物清洁护理市场为中国正快速增长的家庭清洁护理行业中最大的市场，凭借公司强大的品牌知名度及良好的往绩记录，得以巩固领先地位及把握市场机遇。



通过多元产品组合迎市场趋势与建立覆盖中国的全渠道销售及分销网络，蓝月亮的业务于往绩记录期间取得大幅增长。于2017年至2019年，公司收益的复合年增长率为11.9%，同期净利润复合年增长率为253.9%，且毛利率由2017年的53.2%增长至2019年的64.2%。于2019年及截至2020年6月30日，公司的收益分别达将近70.5亿港元及24.4亿港元，而公司的纯利分别近10.8亿港元及3.02亿港元，表现十分亮眼。



随着中国消费者的健康及卫生意识不断增强以及生活水平提高，中国消费者对家庭清洁护理产品的需求增加。作为中国领先的家庭清洁护理公司，蓝月亮上市后有望进一步提升于中国洗衣液、浓缩洗衣液及洗手液市场中的的份额，巩固公司于家庭清洁护理行业的领导地位。



洗衣液潜力巨大 紧抓市场趋势



家庭清洁护理行业涵盖从衣物清洁护理及个人清洁护理到家居清洁护理的众多分部。根据弗若斯特沙利文报告，衣物清洁护理市场是中国家庭清洁护理市场的最大细分市场，2019年的零售销售价值为人民币678亿元，占2019年家庭清洁护理市场整体市场份额的61.2%。预期洗衣液市场将成为衣物清洁护理行业的主要增长动力，因其具有便利性强、洗后问题较少等优势，中国所有线级城市的消费者越来越愿意尝试洗衣液，洗衣液市场未来增长潜力巨大。



成立28年以来，蓝月亮不断优化升级产品，相继推出蓝月亮深层洁净护理洗衣液、亮白增艳洗衣液、手洗专用型洗衣液及机洗至尊浓缩+洗衣液等多款受欢迎产品，推出市场五年内年度零售价值均迅速超过5亿元人民币。自2003年首次推出洗衣液产品，大部分洗衣液产品逾10年仍然具有竞争力且深受消费者欢迎，也正是蓝月亮的衣物清洁护理产品推动了中国洗衣剂市场，实现从洗衣粉到洗衣液进而升级到浓缩洗衣剂。尤其是，2017至2019年蓝月亮深层清洁护理及其升级版亮白增艳洗衣液、蓝月亮深层洁净洗衣液、柔顺剂及抑菌洗手液的收益复合年增长率均超过10%。



根据弗若斯特沙利文报告，2019年蓝月亮的洗衣液在线渠道零售销售价值排名第一，市场份额为33.6%，为排名第二的中国洗衣液公司市场份额的两倍以上。按零售销售价值计算，于2017年至2019年，「蓝月亮」品牌在中国线下洗衣液市场中排名第一。





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