Monday, 30 November 2020, 10:52 HKT/SGT Share: 欧科云链发布中期业绩 科技业务稳步推进 技术服务收入大幅增长71.06%

香港, 2020年11月30日 - (亚太商讯) - 11月27日，欧科云链（1499.HK）欣然发布2020年度截至9月30日六个月的中期业绩，财报数据亮眼，技术服务收入大幅增长，业务转型稳步推进。



截至2020年9月30日，欧科云链收入达2.36亿港元，其中，技术服务收入由去年同期的810万港元大幅增长71.6%至1390万港元，在集团总收入中的占比亦随之提高，此项增长主要受惠于提供技术开发及资讯科技基础设施服务的收入，彰显出集团坚持探寻业务转型，稳抓金融科技及信息技术等领域的新机遇，实现技术服务业务板块的快速发展。



期内，集团毛利增至2640万港元，较去年同期上涨21.1%；毛利率亦增长至11.2%，增加3.6个百分点。值得注意的是，集团虽处于科技发展与扩张阶段，但亏损的缩窄趋势已显现，与去年下半年环比降低34.9%。



2020年是充满挑战的一年，新冠肺炎席卷全球，美国大选、地缘政治纷争等为全球金融与贸易环境带来更多不确定性。但挑战伴随着机遇而来，2020年4月，发改委首次明确新型基础设施的范围，指出基于区块链的新技术基础设施是其中重要的组成部分，区块链行业政策利好不断。



集团放眼未来，拥抱机遇，接受挑战，持续深耕数字及技术咨询领域，业务板块不断扩大。新发布的“链上天眼”产品利用区块链技术协助国内执法部门进行链上执法、打击黑产、智慧助警等工作，持续拓展区块链多元化应用场景，推进基于区块链的新基建产业，为探索“区块链+”赋予产业新价值，走在行业前列，该部分未来营收值得期待。



同时，集团的地基工程及配套服务、建筑废物处理服务等其他业务发展稳健，为集团带来稳定的收入与充足的现金流，为集团的业务拓展和长远发展保驾护航。



未来，集团将秉持初心，继续专注于金融科技行业及区块链产业的业务升级转型，保持在区块链行业技术领先的优势，拥抱科技时代的发展利好，提高集团技术服务业务的收入占比，为投资者带来长远回报。





Nov 30, 2020 10:52 HKT/SGT

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