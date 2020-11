Sunday, 29 November 2020, 16:19 HKT/SGT Share: 新推出的BITCOIN LATINUM将成为世界最大的被保险数字资产

PALO ALTO, CA, USA, 2020年11月29日 - (亚太商讯) - 比特币Latinum (https://bitcoinlatinum.com/),下一代比特币分叉能够实现海量交易量,数字资产管理,网络安全和存储容量, 宣布其正式预售发布。 比特币Latinum将以符号LTNM交易,总供应量为888,888,888LTNM[可由LTNM验证]。







BITCOIN LATINUM正在 https://bitcoinlatinum.com/ 平台预售,并将于2021年在交易所正式上市。



Marsh&McLennan是世界领先的专业保险经纪和风险顾问之一,已被任命为比特币Latinum安排全面的保险计划。 由Marsh亚洲安排的保险范围将在外部盗窃和内部勾结的情况下保护比特币Latinum持有人,甚至可达到其持有的全部价值。 这种预期的保险范围将使比特币Latinum成为世界上最大的投保数字资产。



BITCOIN LATINUM的令牌机制,是基于区块链技术生态的一环,这项技术被媒体,游戏产业,存储服务,云服务和电信公司广泛采用。BITCOIN LATINUM令牌支持在合作伙伴/供应商网络的每一个环节上使用。此外,BITCOIN LATINUM增加了网上交易的安全性,并应用了内存扫描技术,从而增强了挖掘节点的保护。此外,BITCOIN LATINUM致力于将比特币链上交易成本从美元级别降低到美分级别,而基于lightning-based的交易甚至更低。



比特币的市值接近2000亿美元,约占加密货币市场的84%。一个比特币价格达到18,000美元,显示出强劲的牛市。今年早些时候,Gartner指出,到2025年,区块链技术将创造超过1760亿美元的商业价值,到2030年将创造3.1万亿美元的商业价值。全球资产有数万亿美元可能被数字化。



BITCOIN LATINUM是增强的比特币分叉。 BITCOIN LATINUM算法和基础架构突破了障碍和速度限制,解决了部分虚拟货币的实时性和实用性限制。 BITCOIN LATINUM凭借其在独立数字交易中的作用,进入了新一波的加密DeFi(去中心化金融)。根据纳斯达克(NASDAQ)的数据,DeFi相关的加密货币市场总额最近突破了140亿美元,高于2020年2月的10亿美元。



获得奥斯卡奖的制片厂Cross Creek Media正在应用BITCOIN LATINUM。 Cross Creek的全球票房收入超过17亿美元。 Cross Creek Media与Sony Pictures Entertainment和Universal Pictures有着长期的关系,最近又通过Monsoon Blockchain&Marsh扩展了其在电影,电视和IP中的数字资产。Cross Creek是奥斯卡奖得主《Black Swan》等电影的联合制片人,并且参与制作热门电影《American Made》,《Everest》和《Hacksaw Ridge》。 Cross Creek Media首席执行官Timmy Thompson表示:“随着我们不断开发屡获殊荣的作品,我们对BITCOIN LATINUM及其作为被保险Token的成功而感到非常兴奋。Cross Creek在媒体和游戏领域的投资,将着力于新媒体技术和数字资产。”



Draper Dragon Fund将在Bitcoin Latinum中扮演重要角色。 Draper Dragon Fund已经投资了区块链公司Telegram,Ledger,Vechain,Ultrain,Aelf和Token Insight。 Dragon Digital Fund的执行合伙人Richard Wang说:“与Marsh,Monsoon和Bitcoin Latinum的合作关系将进一步扩展我们的数字资产组合。” Draper Dragon Fund是亿万富翁Tim Draper旗下的Draper Venture Network的公司之一。Tim Draper经常被认为是世界上最成功的风险投资家之一。



比特币Latinum已选择香港领先的银行业数字资产托管平台Hex Trust作为新代币的数字资产保管人。 Hex Trust考虑到银行和金融机构的构建,提供了IBM的硬件安全模块,并连接到SWIFT支付网络。最近,Hex Trust与总部位于米兰的全球领导者SIA合作,后者每年处理超过140亿美元的数字支付和超过160亿美元的机构服务交易。



过去两年中,银行和金融部门对区块链和加密货币的实施一直在稳步增长。摩根大通(资产规模为2.98万亿美元)最近为大型技术客户推出了一种数字货币,贝宝(PayPal)现在将允许其近3.5亿用户买卖包括比特币在内的主要加密货币。意大利许多银行已经采用了区块链网络Spunta。据报道,中国人民银行正在对人民币数字货币进行测试。



比特币和加密货币在美国和亚洲的跨境交易量已呈指数级增长。亚洲首屈一指的区块链公司Monsoon Blockchain将在其广泛的生态系统和数字资产交易管道中采用Bitcoin Latinum。 Monsoon专注于成为优先应用区块链技术的资产管理的公司。今年早些时候,Monsoon Blockchain与政府,电信,媒体,娱乐和金融科技行业在区块链和数字资产领域建立了重要的合作伙伴关系。



任何Bitcoin Latinum的相关内容仅用于信息分享用途;本文不包含投资建议。



Media contact

Company: Bitcoin Latinum

Contact: Kai Okada, Director of Communications

Company E-mail: kai.okada@bitcoinlatinum.com

Website: https://bitcoinlatinum.com/



SOURCE: Bitcoin Latinum





Nov 29, 2020 16:19 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, FX & Digital Currencies, FinTech & Blockchain

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network