Friday, 27 November 2020, 16:59 HKT/SGT Share: 业务模式优势明显 京东健康火热招股中

香港, 2020年11月27日 - (亚太商讯) - 据东方日报报道,近日,多只新股赴港上市,京东集团旗下专注于经营大健康业务的子公司「京东健康」自公布上市计划即成市场焦点。京东健康现进入招股第二日,招股价介乎62.80港元至70.58港元,每手50股,入场费约3565港元。此次发行引入新加坡政府投资公司GIC、贝莱德、高瓴资本等6名基石投资者。



蓝海市场空间巨大 京东健康将受益行业增长



中国是医疗大国,医疗健康支出规模庞大且稳步增长。根据弗若斯特沙利文报告,中国2019年的医疗健康支出总额排名位居全球第二,达到人民币(下同)6.52万亿元,预计到2024年达到10.62万亿元,2019年至2024年的复合年增长率为10.3%。随着互联网、大数据、人工智能的发展,传统医疗正面临数字化转型,今年新冠疫情的爆发,亦让互联网医疗凸显。疫情爆发以来,越来越多的国民开始使用在线问诊。根据弗若斯特沙利文报告,2020年第一季度,受国家卫生健康委员会管理的互联网医院的在线问诊次数较2019年同期增长达17倍。事实上,近几年,国家已密集发布一系列「互联网+医疗健康」政策,包括允许在线开具处方、在线处方药销售等等。发展互联网医疗已是大势所趋。



招股书显示,京东健康是引领中国医药和健康产品供应链转型的先行者之一。通过自营、在线平台和全渠道布局相结合的运营模式,为用户提供「人在货在,随时随地」的一站式体验。



值得注意的是,京东健康通过与京东集团合作,利用京东集团遍布全国的配送基础设施网络,建立了庞大的健康产品供应链网络,包括11个药品仓库和超过230个其他仓库。其在线平台拥有超过9,000家第三方商家,平台上拥有超过1,000万的SKU,同时全渠道布局覆盖了中国200多个城市。种种数据表明,京东健康无疑是中国互联网医疗科技赛道中的龙头。「互联网+医疗健康」有着巨大增长潜力,京东健康作为龙头企业,将受益于行业增长。



「医+药」打造商业死循环 优势明显



京东健康的主营业务主要包含零售药房业务以及在线医疗健康服务。作为内地龙头在线医疗健康平台,端到端的供应链能力是其零售药房业务的核心能力之一,京东健康得以打通上游厂商、中游分销商,以及下游药房,获得供应链规模效应:规模效应一方面可以打造强大的采购和议价能力,从而为用户提供品类丰富、价格实惠的健康产品;一方面提升药品分发渠道掌控能力,降低营销成本投入,也使得京东健康更受知名制药公司和健康产品供货商的认可。在线医疗健康服务方面,京东健康搭建了互联网医院并与线下医院合作,截至2020年9月20日已组建一支由68,720名自有和外部合作医生组成的医疗团队,与头部专家合作共建了16个专科中心,包括心脏中心,耳鼻喉中心、呼吸中心、中医院等。



通过零售药房业务和在线医疗健康服务,京东健康实现了「医、药联动」,形成了「双轮驱动」的业务模式,零售药房业务为在线医疗健康服务提供流量,在线医疗健康服务又为零售药房业务创造需求,医药零售与在线医疗服务成为其两大增长引擎。过去三年,京东健康实现了高速增长,招股书显示,2017年-2019年,京东健康的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元。2020年前三季度,京东健康的总收入达到132亿元。



京东健康借力京东集团的各项能力和资源优势,布局「互联网+医疗健康」,成功上市后,其估值还有望提高,在行业高速增长的背景下,京东健康作为头部企业具有极大的想象空间。





Nov 27, 2020 16:59 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务, 健康与医药

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network