Monday, 16 November 2020, 14:55 HKT/SGT Share: 大洋环球发展穏健 香港急冻海鲜需求持续上升

香港, 2020年11月16日 - (亚太商讯) - 受惠于急冻海鲜可免税进口，急冻海鲜进口批发业务备受推崇。香港急冻海鲜的进口产值规模庞大，其进口批发行业的总收益由2016年约10,406.7百万港元增加至2018年约11,678.1百万港元，复合年增长率约为5.9%，预计由2018年至2021年之复合年增长率为2.5%。由于港人钟情于日本料理，对其需求呈上升趋势，预计日本料理餐厅对急冻海鲜的上升需求将成为香港急冻海鲜进口批发行业的主要市场驱动因素。此外，于疫情下，港人虽然减少到湿货市场等高危场所购买活海鲜，但衍生了急冻海鲜类需求大增。



大洋环球控股有限公司（「大洋环球」或「集团」）(股份编号: 8476)于急冻海鲜进口及批发行业逾18年经验，为超过340个主要为急冻海鲜转售商及急冻海鲜餐饮服务供货商的客户供应超过100个品种的急冻海鲜产品。虽然疫情令本港经济前景不明朗，但集团整体发展稳健，纯利亦正在稳步增长。集团于11月12日公布截至2020年9月30日中期业绩。期内，集团录得收益约160.8百万港元，毛利约为22.8百万港元，较去年同期约21.2百万港元增加约7.5%；毛利率约14.2%，较去年同期约12.6%增加约1.6个百分点。毛利及毛利率上升主要由于集团根据市况出售各种高利润产品。集团中期纯利增长强劲，期内溢利及全面收益总额约13.2百万港元，较去年同期上升约66.4%。财务及比率方面，集团的经营活动所得现金净额大幅上升，现金及现金等价物由2019年9月止六个月减少净额约5百万港元，转为至今年9月止增加净额约12.6百万港元，主要由于期内存货减小约10.3百万港元。



尽管香港整体经济将继续受疫情及不确定因素所影响，大洋环球拥有强大采购能力，与来自日本、中国及越南等10多个国家及网络甚广的急冻海鲜供货商建立了牢固关系，供货商网络共有50间供货商，为急冻海产产品提供稳定货源，有效确保获得不同原产地的当造产品，稳定供应优质产品。集团的自营冷库仓库为急冻海鲜提供最佳的储存条件，制冷机可产生的最低温度较急冻食品加工及处理作业守则所建议的急冻海鲜冷藏温度较低，能够保存急冻海鲜产品的最佳质量和味道较长时间，从而能于全年为客户稳定供应海鲜产品，发挥其规模效应。集团的营运获得ISO9001:2015质量管理系统认证及危害分析和关键控制点(HACCP)管理系统认证，以增加信心保证。此外，大洋环球的上市地位增强业界的声誉，为集团带机更多商机。大洋环球将于未来进一步扩大产品组合，以及加强物流团队和提升货运服务，巩固整体业务发展。





Nov 16, 2020 14:55 HKT/SGT

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