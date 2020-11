Monday, 16 November 2020, 10:30 HKT/SGT Share: 探路后疫情时代国际教育 兴业银行升级出国金融服务

香港, 2020年11月16日 - (亚太商讯) - 11月14日,由兴业银行主办,中国经营报承办,中国社会科学院进行学术指导的“菁英之路 寰宇打造”2020国际教育高峰论坛在北京举行。众多知名学校负责人、国际教育践行者、金融机构管理者、专家学者等针对国际教育新形势、课程融合等国际教育热点话题展开讨论,解读后疫情时代国际教育发展趋势,探索国际教育求学模式和路径。



根据论坛上发布的《2020年度全国留学报告》显示,尽管受疫情等因素影响,我国部分出国留学人员赴境外就读受阻,但根据调研情况,今年9月教育部允许部分中外合作大学和中外合作项目临时性扩招持有境外大学offer的中国籍学生,其政策类似“境内留学”,为就读国际学校的中国学生留学提供了一条新路径。



同时,调研数据显示目前美国仍是中国学生本科留学最主流的国家,紧跟其后的是英国、加拿大、澳大利亚。美国方向的中国留学生占比44.08%,英国、加拿大分别占比28.19%、17.98%,澳大利亚占比7.93%。随着中美关系的演变及疫情的影响,英国申请人数呈现上升趋势,尤其是2020年通过UCAS(英国大学招生服务中心)申请本科的学生较2019年增长23%。硕博阶段留学,留学分布更显多元化,英国方向居首,占比33.16%,美国方向以25.61%紧随其后,其次为澳大利亚、中国香港、日本、德国等方向。



作为中国教育国际交流协会留学服务分会副理事长单位,兴业银行不断升级完善出国金融服务,深化与国际教育机构合作的广度和深度。“兴业银行致力于通过‘金融+教育’,积极为国际教育家庭提供更为完备、全方位的金融服务,为中外青年搭建跨文化交流的平台。”兴业银行副行长陈锦光表示。



据介绍,兴业银行自2013年启动“寰宇人生”跨境金融差异化品牌战略以来,充分发挥集团综合化金融服务平台优势,相继推出寰宇人生借记卡,留学生信用卡、全线上存款证明、留学贷款、“寰宇汇”汇款等特色金融产品,打造海外实习营、国际学校校长一对一导师营、国际教育嘉年华等跨境教育活动及国际教育专属金融服务,牵头共建“国际教育联盟”,推出“一带一路 普惠留学”个人留学专项服务,发布《2018中国留学生美国就业白皮书》《2019年度中国留学生美国就业白皮书》《2019年度全国本科留学申请结果分析报告》等,配套提供境外旅游定制、韩国JK医美、独家“红毯”申根签证、特惠机酒出行等增值服务,打造全流程、多门类、差异化的一站式跨境金融服务平台。截至目前,兴业银行出国金融俱乐部服务会员近100万。



疫情期间,兴业银行第一时间响应,为英国、美国、澳大利亚、新西兰、加拿大五国的中国留学生提供免费90天境外紧急救援服务,并积极发力线上出国金融业务,紧急开通手机银行留学缴费业务,并鼓励客户使用电子渠道办理存款证明、结售汇和境外汇款等业务,为留学生家庭提供服务便利。





