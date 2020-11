Tuesday, 10 November 2020, 20:20 HKT/SGT Share:

来源 中汇集团控股有限公司 中汇集团(0382. HK)公布截至2020年8月31日止年度业绩 净利润同比大增36.5%至约人民币2.92亿元 经调整净利润达3.09亿元 每股派息4.9港仙

坚持高质量办学 提供极具差异化的教学服务

香港, 2020年11月10日 - (亚太商讯) - 粤港澳大湾区(「大湾区」)最大的民办商科高等教育集团中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股票编号:0382.HK)欣然公布截至2020年8月31日止年度(「报告期」)业绩。报告期内,中汇集团在国内外合共运营5所学校。于中国运营本科院校广东财经大学华商学院(「华商学院」),以及大专院校广州华商职业学院(「华商职业学院」);于海外运营澳洲国际商学院(「GBCA」)及新加坡中汇学院(「EIS」)民办职业教育机构。此外,本集团于报告期内在澳洲新增一间高等教育机构,即澳大利亚中汇学院(「EIA」),预计于今年11月开课。



深圳会场,左起:中汇集团 创办人及执行董事兼董事会主席廖榕就先生、首席运营官刘文琦女士



香港会场,左起:中汇集团 投融资及投资者关系部总监印国庭先生、执行董事兼首席执行官廖伊曼女士、首席财务官兼公司秘书黄成满先生



业绩亮点 (截至2020年8月31日止年度)

- 收入同比增长13.6%至约人民币8.00亿元;

- 毛利同比增长15.7%至约人民币3.96亿元,毛利率同比提升0.9个百分点至49.5%;

- 净利润1同比增长35.6%至约人民币2.92亿元,净利润率同比提升5.9个百分点至36.4%;

- 经调整净利润2同比增长30.5%至约人民币3.09亿元,经调整净利润率同比提升5.0个百分点至38.6%;

- 在校学生人数3同比增加7.3%至35,453人;

- 建议派发末期每股股息4.9港仙;

- 全年分红比率30%

注:(1)净利润为持续经营业务所得利润;(2)经调整净利润是包括了三项调整:i)汇兑损益(2020财年:亏损人民币约8.1百万元;2019财年:收益人民币约17百万元);ii)以股份为基础的付款(2020财年:人民币约9.5百万元;2019财年:无)iii)上市开支(2020财年:无;2019财年:人民币约38.9百万元);(3)为华商学院、华商职业学院、澳洲国际商学院及新加坡中汇学院(前称NYU Language School)之截至2020年8月31日止的在校学生人数总和



报告期内,本集团的在校学生人数达35,453人,同比增长7.3%;平均学费方面,华商学院为24,315元(人民币,下同),同比增长11.4%,华商职业学院为15,597元,同比增长3.6%;收入约8.00亿元,同比增长13.6%;毛利约3.96亿元,同比增长15.7%,毛利率为49.5%,同比提升0.9个百分点;净利润约2.92亿元,同比增长35.6%,净利润率为36.4%,同比提升5.9个百分点;经调整净利润约3.09亿元,同比增长30.5%,经调整净利润率为38.6%,同比提升5.0个百分点;本集团董事会建议派发末期每股股息4.9港仙,连同中期股息4.9港仙,全年分红比率为30%。



运营回顾

国内办学

专业设置高端创新

本集团于中国运营的本科院校华商学院和专科院校华商职业学院,主要围绕大商科、大健康及信息技术进行创新高端的专业设置。其中,会计学及新闻学是华商学院的核心及王牌专业,已分别被列为「广东省特色重点学科」及「广东省高校重点培育学科」。此外,报告期内,本集团紧贴国家培养不同方向人才的需求新增了中药学、医学美容技术、护理学及室内艺术设计等热门专业。



新生报到率创新高

2020/21学年,本集团旗下华商学院本科和华商职业学院专科的新生报到率创下历史新高,分别为95.9%和85.2%,相较2019/20学年的91.8%和83.1%分别高出4.1和2.1个百分点;其中值得一提的是,华商学院的专插本深受考生青睐,2020/21学年的专插本考生超过6,000人,报考人数字列全省独立学院第一名。

生源质量不断提升



2020/21学年,华商学院的文科分数线超过省控线34分,理科超过省控线33分,分数线逐年攀升;此外专插本的会计学等热门专业最低投档线远超省控线80分以上。本集团认为持续上升的录取分数线不仅体现了较高的办学水平,同时也为本集团获得源源不断高质量学生提供了最好的凭证。

就业质量亮眼



除了报到率创新高和录取分线逐年攀升,本集团毕业生的就业质量也非常抢眼。2019届毕业生中,有248人获聘进入世界500强企业、220人获聘进入中国100强企业,相较去年154人及161人录得非常显著增长;得益于本集团的国际化办学赋予学生超强的外语能力和过硬的专业能力,近5年本集团更为四大会计师事务所输出了近500名毕业生。



国际化办学

本集团是拓展国际市场的早期先行者,国际化办学主要分为三个方面:第一是轻资产模式下的自创学校GBCA/EIS/EIA的海外自主招生及与国内学校合作的各类创新班;第二是国内学校与海外知名学校如澳大利亚堪培拉大学等合作开展的各类双学历国际班;以及提供给国内学生的环球嵌入式教学课程。



值得一提的是本集团独有的环球嵌入式教学课程Global Immersion Program,该项目是学校为向所有学生提供全方位、多元化、国际化的境外学习体验及实践机会而开设的为期2-7周的海外研修课程,学生可按照自己的专业选择相对应的项目前往海外体验全英语嵌入式课堂,课程结束后可兑换相应的学分。



本集团的国际化办学深受学生及家长的认可,已一定程度上扩大了「华商」教育品牌的影响力,同时可以不断提供学生高端多元化的教学服务从而使得国内学生整体的平均学费稳步提升。



华商学院转设进展

报告期内,本集团积极推动华商学院的转设工作。目前正在国家教育部的审核流程中,预计今年年底前会有相关公示。转设后,华商学院依然会与广东财经大学保持良好持续的合作关系,合作内容包括共建研究院、对外社会服务等。期间产生的费用仅为合作产生的相关维持费用以作为教学科研经费的一部分,远低于每年支付给广东财经大学的学籍管理费。



战略与目标

本集团的发展主要以内生增长和外延并购以拓展业务。全日制学历教育业务以及正在大力发展的职业教育业务即是本集团内生增长的主要动力,在做好内生的同时外延并购亦是本集团重要的发展策略。



内生增长

全日制学历教育业务

提升办学条件:华商学院本科新校区四会校区第一期已于今年9月初投入使用,预计可容纳总学生人数约16,000人;华商职业学院新校区新会校区已于今年10月动工兴建,第一期预计于明年9月投入使用,预计可容纳总学生人数约30,000人;增城校区的华商国际会议中心和科技中心目前正按原有进度建设中。



丰富多元化高端教学服务:本集团在享有「中国经济特区」、「中国硅谷」等美誉的深圳增设办学点,位处南山区万象天地商圈,已于今年5月投入使用,主要作为高端职业教育培训的境内外窗口,并承接高端的学术沙龙及研究论坛以及为本集团的学生提供更好的职前培训和对接企业岗位的服务。同时,深圳办学点亦为本集团未来大湾区商学院的选址之一,目标发展成为以MBA/EMBA为重点课程设置的精品商学院。



优化课程:报告期内,本集团积极与知名企业如商汤、金蝶、中兴新云、百度及与知名学府西南政法大学合作联合培养高端应用型人才,合作内容包括共建课程及实验室,开设冠名班等,从而提升华商学生的就业竞争力。



职业教育业务

本集团积极响应国家推行「1+X」证书制度及高职扩招的政策,于报告期内大力发展高增长、高毛利率的职业教育业务,预计相关收入未来每年可同比增加50%以上,毛利率也将超过主营业务的水平,且未来收入占比将达20%。



外延并购

报告期内,本集团一直积极在对高等教育资源需求强劲的泛珠三角区域寻找盈利能力、课程设置及声誉多面兼优的并购目标,目前正在稳步推进中,会适时作出披露。



中汇集团创办人及执行董事兼董事会主席廖榕就先生表示:「无论是过去还是将来中汇展开的业务一直都是紧跟着国策在践行『内循环和双循环』,『内循环』即是国内全日制学历教育业务和职业教育业务,以及本集团于海外自办三所学校所提供给国内学生的国际化教学服务;而『双循环』即是海外自办学校的自主招生结合国内学校引进国际学生,和国内学生享受的国际化教学服务。除此之外,我们的办学理念也是坚持高质量办学及提供极具差异化的教学服务,以做出品牌口碑从而获得持续稳健的健康发展,我们坚信这也是持续为股东创造价值的原始驱动力。展望未来3-5年,我们将持续以线下线上结合的方式推动国内外学历教育及职业教育业务的稳步发展,目标成为世界知名的高水平教育集团,从而为股东持续创造价值。」



关于中汇集团控股有限公司

中汇集团控股有限公司(「中汇集团」或「本集团」,股票编号:0382.HK)为粤港澳大湾区最大的民办商科高等教育集团,及教育行业中拓展国际市场的早期先行者。截至2020年8月31日止年度,本集团的在校学生人数为35,453名,旗下拥有5间国内外学校。



于中国,本集团目前于广东省运营两家中国民办高等教育机构,即本科院校广东财经大学华商学院及大专院校广州华商职业学院,以大商科、大健康及IT为主要课程设置战略重点;于海外,本集团于澳大利亚运营一家经澳大利亚技能质量署ASQA许可的民办职业教育机构,即澳洲国际商学院(Global Business College of Australia或GBCA),提供职业教育课程和其他非学历短期课程,澳洲国际商学院是经澳大利亚政府批准的首所中国国际教育机构。本集团亦于2019年12月收购了一间经新加坡教育部EduTrust权威认证的民办职业教育机构,即新加坡中汇学院(Edvantage Institute (Singapore)或EIS)(前称NYU Language School),提供长短期语言培训课程及各类文凭及高级文凭课程。此外,2020年第一季度,本集团于澳大利亚新增一间经澳大利亚高等教育质量与标准署TEQSA认证和许可且拥有自主招生资质并提供及颁发本科和硕士学位的高等教育机构,即澳大利亚中汇学院(Edvantage Institute Australia或EIA),并预计于2020年11月开课。



