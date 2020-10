Monday, 5 October 2020, 18:04 HKT/SGT Share: 本识顾问推出GRI可持续发展专业认证课程 调查显示逾八成受访者表示行业欠缺专业认证资格

香港/深圳, 2020年10月5日 - (亚太商讯) - 领先的企业可持续发展咨询公司本识顾问公司今天宣布已开始接受全球报告倡议组织(GRI) 专业认证课程的报名,致力于缩小行业对可持续发展专业人士的需求和缺乏认证资格人才之间的差距。成功完成课程及通过考试者将获授予「GRI认证可持续发展专业资格」。



本识GRI课程的参与者均可参加行业会议、网上研讨会,以及定期获得行业信息。



本识顾问创始人、GRI授权培训师黄有杰先生表示:「ESG的浪潮已经来临,认证专业资格来得正是时候。本公司于最近的网上研讨会进行意见调查,发现逾八成的受访者均认为行业欠缺一个专业认证资格。作为香港和内地的GRI认证培训合作伙伴,我们很高兴能够提供此专业认证课程,帮助解决ESG报告专业人才短缺问题,推动提高上市公司的报告水平。」



完成专业认证课程一共需获取5分,包括从「GRI标准认证培训课程」获取3分,以及从「可持续发展报告流程」及「将SDGs融入可持续发展报告」两个课程各取1分。取得这5分是报名GRI考试的先决条件,该考试将取代之前的GRI标准考试。该认证考试有效期为一年,届满之后,修读人士可通过GRI的线上平台,获取持续进修学分,以维持其专业认证资格。



本识顾问自2015年起于香港成为GRI授权培训合作伙伴,并于2020年起成为中国首家GRI认证线上培训合作伙伴。过去5年,本识顾问为公司董事会成员、机构投资者、可持续发展从业员、财经传讯从业员、有志于可持续发展事业的毕业生,以及其他专业人士提供认证培训。



关于本识顾问

本识顾问是一家专注于ESG信息披露、审验和GRI认证培训的专业咨询公司,在香港和深圳均设有办公室。我们乃香港ESG报告大奖的主办机构,也是亚洲首个碳减排目标获得SBTi批准的顾问公司。面对日益增长的对气候变化披露的需求,本识已制定一套气候变化解决方案,用于建立治理结构、制定战略、与TCFD建议保持一致、建立基于科学的目标和提供节能解决方案。详情请点击此链接。



媒体联络

本识顾问有限公司 / 本识咨询(深圳)有限公司

戴晞雯 / 佘诗彤

电话:+852 3990 0792 / +86 755 2376 6324

邮箱:reginatai@alayaconsulting.com.hk / miashe@alayaconsulting.com.hk



