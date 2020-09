Avance Clinical宣布为美国BioPharm的生物技术临床试验研究 扩大电子临床解决方案

Tuesday, 22 September 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

澳大利亚阿德莱德, 2020年9月22日 - (亚太商讯) - 澳大利亚领先的生物技术CRO以及Frost&Sullivan 2020年亚太CRO市场领导奖的获得者,Avance Clinical扩展了其电子临床解决方案产品,提供了先进的数字临床工具以增强患者参与度,可视性,数据收集和分析。 www.avancecro.com/eclinical-solutions



Avance Clinical在美国BioPharm大会上宣布了这一消息(2020年9月21日至24日)



Avance Clinical的生物技术客户现在可以选择部署最新的电子临床解决方案,以最大化研究数据的价值并提供研究进展的实时可见性。



Avance Clinical首席执行官Yvonne Lungershausen说:

“我们的数据管理团队与Medrio等电子临床领导者合作,提供符合法规要求和以患者为中心的工具,以快速启动和持续数据流。这些工具改善了患者的参与度和数据收集,并允许赞助商通过赞助商可见的门户随时了解最新信息。”



Avance临床的电子临床服务包括以下内容:



eSource

- 现场直接收集资源数据

- Avance临床数据管理团队定制的表格

- 编辑表格中内置的支票; 输入数据后立即触发查询

- 线下收集数据并在可用时进行同步的选项

- 与Medrio EDC完全集成,数据可见,可供赞助商立即查看

- 持续进行远程监控和数据审查

- Avance如有需要,可提供平面电脑临床服务



eConsent

- 电子同意书,包括患者签字和研究者确认

- 可自定义以根据需要包括动画,视频和问题

- Avance临床数据管理团队定制的表格

- 通过电子邮件链接到患者

- 兼容任何设备和互联网系统(智能手机,平板电脑,笔记本电脑,台式电脑)

- 与Medrio EDC集成

- 链接可以作为提交包的一部分与HREC共享



ePRO

- 电子捕获患者报告的结果,包括日记数据,剂量依从性,问卷,视觉模拟评分法/疼痛量表

- Avance临床数据管理团队定制的表格

- 通过电子邮件链接到患者

- 在一天或一周的设定时间提供电子邮件和提醒的选项

- 时区可根据患者位置调整

- 兼容任何设备和互联网系统(智能手机,平板电脑,笔记本电脑,台式机)

- 与Medrio EDC完全集成,数据可见,可供赞助商立即查看



Avance生物识别技术临床总监Glynn Morrish说:

“直接电子捕获研究信息以及Avance Clinical提供的免费解决方案套件使该公司及其客户能够最大程度地提高临床试验效率和灵活性,同时确保数据完整性。我们训练有素,经验丰富的生物识别技术团队很高兴能够继续在创新和技术的最前沿工作,并为在不断变化的全球环境中进行的研究提供稳定性和可靠性的服务。”



Avance Clinical是一家澳大利亚合同研究组织,一直为本地和国际药物开发行业提供符合全球法规标准的高质量临床研究服务。



考虑澳大利亚? 与我们联系以了解您的下一个研究。https://www.avancecro.com/eclinical-solutions/



关于 Avance Clinical

Avance Clinical拥有20多年的从业经验,目前是澳大利亚领先的合同研究机构之一。 Avance Clinical通过协调人员、技能和专业知识,促进高质量的药物开发,以追求更健康的世界。

AvanceClinical凭借其经验丰富的团队,致力于提供高质量的临床研究服务。Avance Clinical的知识和经验库也得益于精心挑选的专家在不断地扩张,这些专家也表现出对所选领域的高度热情。

Avance Clinical在成熟的临床试验生态系统中提供高质量的服务,包括世界级的研究人员和能够访问特定患者组群的中心。欲了解更多信息,请访问www.avancecro.com。

其他好处还包括:

1. 政府发放研发经费,意味着可享受超过43.5%的临床试验经费返利。

2. 电子临床解决方案——快速和连续性。

3. 网上问诊(SIV)和研究的启动在 5 — 6周得以实现。

4. 临床试验不需要IND申报。

5. 一期临床试验不要求使用完整的GMP材料。

6. 建立了具有世界一流的研究人员和场所的临床试验环境。

7. 建立健康的受试者数据库和专业的患者群体库。

8. 整个澳大利亚一期设施分为5个独立部分,其中包括以医院为基础的重症监护室。

9. 拥有世界一流的基础设施和专业的临床试验室的大型医院,其在FDA合规研究方面有着长期的跟踪记录

10. 季节性研究:北半球的赞助商可以利用澳大利亚的反流感和季节性过敏进行全年的研究



媒体联络:

media@avancecro.com

Chris Thompson



