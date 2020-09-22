Tuesday, 22 September 2020, 08:38 HKT/SGT Share: 智能广告代币SaTT宣布同时在领先的加密交易所KuCoin和Uniswap上市

新加坡 , 2020年9月22日 - (亚太商讯) - 智能广告市场SaTT自豪地宣布，其同名代币SaTT将在领先的数字资产交易平台KuCoin（中心化交易所（CEX））和Uniswap（（去中心化交易所（DEX））上市。







目前，SaTT项目正在进行ICO，它在筹款方面的卓越成就正成为各大新闻媒体的头条新闻。在48小时内，SaTT ICO收盘价超过100万美元，在不到一周内达到3,360,000美元的软顶。



SaTT首席执行官Gauthier Bros对社区的大力支持表示了感谢：

“对于所有相信SaTT并继续对SaTT代币销售表示惊人支持的人，为了表示我们的感谢，我们将提前于9月24日上线交易所。KuCoin是一个全球化的数字资产交易平台，我们很自豪能够在这样一个声誉良好的交易所上市。对于DEX的支持者，我们选择了UniSwap，全球领先的去中心化交易平台。”



KuCoin全球CEOJohnny Lyu表示，“KuCoin一直致力于发现加密世界未被发现的宝石，我们很高兴通过我们的各种金融服务（如交易、Staking等）来支持更多有潜力的区块链项目。数字广告是一个价值10亿美元的市场，我们已经看到了SaTT正在开发一种成本更低、透明度更高的新广告解决方案。”



SaTT的故事：做事不炒作

SaTT项目由Facebook上的iFrames应用程序开发公司Atayen, Inc的核心团队发起，拥有包括可口可乐、麦当劳和迪斯尼等国际品牌在内的客户群的广告经验。SaTT项目敏锐地意识到广告业所面临的弊病和挑战，从多年的广告业经验来看，SaTT项目有很好的落地前景。



不同于2018年无数个没有产品甚至没有使用场景的项目却对ICO大肆宣传，SaTT与众不同，专注于打造一个可落地的产品。



在过去的两年里，SaTT团队在其区块链广告平台上进行了大量的测试，以从Youtube、Facebook、Twitter、Instagram等社交媒体平台的第三方API获取链下数据。



持续的努力已经取得了回报，SaTT平台已经从今年第三季度开始全面推出，现在已经准备好角逐全球品牌广告市场。



随着SaTT项目的发展壮大，上周，SaTT项目的ICO达到了闻所未闻的狂热程度，忠实的支持者聚集在该项目的代币销售背后。



SaTT的ICO成功证明了坚持和努力工作的意义。正如亨利·福特所说，“高品质意味着在没有人注意的情况下，也能把它做好。”



忠于社区，始终将社区利益放在首位

在撰写此本文时，SaTT已经筹集了超过400万美元的资金，SaTT代币持币地址超过13,400个。



自2020年9月24日开始，SaTT代币持有人将可以开始充值代币，为正式交易做准备。相关交易所将公布支持的交易对。请关注SaTT社交媒体频道，了解具体时间和其他详细公告。



与此同时，SaTT仍致力于与经过审核的可信交易所建立合作伙伴关系，以确保用户的安全，并及时与社区同步最新的上币消息。除了KuCoin和UniSwap外，SaTT已联系了另外5家交易所，稍后将公布。敬请期待！



关于SaTT

SaTT是智能广告交易代币（Smart Advertising Transaction Token）的缩写，是一种实用代币，允许广告商在其以太坊（ethereum）的dApp上购买智能广告服务。广告商和意见领袖/出版商之间的所有交易都受SaTT智能合约的约束，该合约确保了速度、透明度和安全性，并且具有成本效益。



SaTT-dApp通过使用Oracles从社交媒体平台的第三方API（如Youtube、Facebook、Twitter、Instagram等）检索数据，帮助量化投资回报率。然后可以评估执行的操作，如喜欢、分享、浏览、推特等，如果所有标准都成功满足，从广告客户的预加载预算自动触发到影响者/发布者的钱包中。快速，防篡改，安全和成本效益，SaTT智能广告系统是以太坊智能合约的完美用例。https://satt-token.com



关于库币 (KuCoin)

库币是全球知名的数字货币交易所，支持多种数字资产交易。成立于2017年9月，库币已成长为最受欢迎的数字货币交易所之一，目前为全球207个国家和地区的600万用户提供币币、法币、合约、Pool-X、借贷等一站式服务。全球每4个数字货币持有者就有1个是库币用户。https://www.kucoin.io



SaTT官方渠道:

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Sept 22, 2020 08:38 HKT/SGT

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