Dyadic宣布与江苏恒瑞医药合作开发生物药物



中国连云港和美国佛罗里达州朱庇特, 2020年9月17日 - (亚太商讯) - 全球生物技术公司Dyadic 国际股份有限公司(以下简称“ Dyadic”或“公司”)(纳斯达克股票代码：DYAI)一直致力于改进和应用其专有的C1基因表达平台，加速生物疫苗、药物和其他生物制品的开发、降低生产成本并改善其性能，具有灵活的商业规模。今天宣布与江苏恒瑞医药有限公司(“恒瑞”)(SSE：600276)合作，将Dyadic的C1技术应用于选定的恒瑞生物药物的开发中。



“我们很高兴与全球最具创新力和创造力的生物制药公司之一恒瑞公司合作。此次合作也凸显了C1价值主张的吸引力，即以更高的表达水平和更低的成本生产细胞系，以满足全球对更高效的需求生物疫苗和药物的生物制造过程。我们期待与恒瑞的成功合作。” Dyadic首席执行官Mark Emalfarb表示。



恒瑞研发部总裁张连山博士评论说：“我们对Dyadic的C1技术感兴趣，该技术有潜力帮助我们以更具成本效益的方式生产生物疗法。因此，我们正在利用我们的综合专业知识并与迪亚迪奇(Dyadic)与我们分享他们创造生物医学以使全球患者受益的愿景。”



关于Dyadic国际股份有限公司

Dyadic国际股份有限公司是一家全球性生物技术公司，目前正在致力于开发一个具有潜在重大意义的生物制药基因表达平台，该平台基于真菌Thermothelomyces heterothallica(原名Myceliophthora thermophila)，命名为C1。C1微生物体平台能够研制和大规模制造低成本蛋白质，有潜力进一步开发成为安全高效的表达平台，有助于加速生物疫苗和药品开发进程，降低制造成本，改善效用，推动灵活的商用普及。Dyadic正在使用C1技术和其他技术开展研究、开发和商用活动，旨在开发和制造用于人体和动物疫苗及药品(例如病毒样颗粒(VLPs)和免疫抗原)、单克隆抗体、Fab抗体片段、FC融合蛋白、生物仿制药盒/或改良创新生物药以及其他诊疗用蛋白质。某些其他研究活动正在进行中，其中包括探索使用C1开发和生产某些代谢物和其他生物产品。Dyadic致力推动研发协作、授权部署和其他与其合作伙伴和协作方共同开展的商用机会，力求充分利用这类生技药品研发和制造的价值利益。特别是随着发达国家和不发达国家人口老龄化的增长，Dyadic相信C1技术可能有助于推动生物疫苗、药品和其他生物产品更快地进入市场，提高产能，降低生产成本，并且为药物研发和 制造商带来更多的可能性；同时也希望它能有助于改善患者和医疗系统的准入和成本，当然最重要的还是挽救生命。

欲了解更多信息，敬请访问Dyadic网站http://www.dyadic.com，可查看Dyadic生物制药业务计划。



关于江苏恒瑞药业有限公司

江苏恒瑞医药有限公司是一家全球性生物制药公司，总部位于中国，拥有24,700名员工，致力于通过研究赋予健康的生命。恒瑞医药在2019年的收入超过33亿美元，在中国批准了6个新的分子实体，并在中国，美国，欧盟和澳大利亚的肿瘤，麻醉学和镇痛药，自身免疫以及代谢与心血管治疗领域进行了30多个临床开发计划。在内部研发和全球许可与合作的推动下，恒瑞致力于为患者带来高质量的产品。有关更多信息，请访问http://www.hrs.com.cn/index.html。



安全港条款—前瞻性陈述

本新闻稿包含1933年《证券法》第27条A款和1934年《证券交易法》第21条E款所定义的前瞻性陈述，其中包括关于Dyadic 国际未来事件或未来财务的预期、意图、策略和看法有关的陈述。由于受各种重要因素的影响，实际事件或结果可能与前瞻性声明中所述事件或结果存在重大差异，其中包括公司在提交给美国证监会(SEC)的最新文件中所述事件。 Dyadic不承担由于信息更新，未来事件或其他原因而公开更新任何此类前瞻性陈述的义务。有关可能导致我们的实际结果与目前的预期有所不同的风险的更完整说明，请参阅Dyadic提交给SEC的10-K的年度报告表格和10-Q的季度报告表格中标题为“风险因素”的部分。由于此类因素可能会在Dyadic向SEC提交的定期备案中不断更新，因此您可在网站http://www.dyadic.com/上查看关于SEC备案的最新信息。



联系人:

Ping W. Rawson

Chief Financial Officer

电话: (561) 743-8333

电子邮件: prawson@dyadic.com



资料来源: Dyadic国际股份有限公司



Sept 17, 2020 20:30 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 制药及生物技术, 健康与医药

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