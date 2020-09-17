宅经济概念兴起 科利实业(01455.HK)受捧

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|Thursday, 17 September 2020, 09:00 HKT/SGT
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香港, 2020年9月17日 - (亚太商讯) - 新冠肺炎疫情肆虐，市民减少出门，造就「宅经济」抬头，加上中央重点发展「经济内循环」，令内需股板块特别吃香，尤以家电股为甚，具备相关概念的科利实业(01455.HK)自然可看高一线。
科利刚于9月15日上市，首日挂牌高收1.32港元，较招股价0.4港元高2.3倍，翌日走势亦能稳步上扬，可见备受市场追捧。
科利于1988年开业，于业内累积逾30年经验，主要按ODM/OEM模式从事设计、开发及制造个人护理产品，包括风筒、直发器、卷发器、脸部离子滚轮、声波脉冲微旋洗涤刷、眼唇离子滚轮等。另外，科利亦与客户共同设计、开发及销售生活时尚电器，例如电熨斗、面包机及食物调理器等。
产品走高档路线 专攻贵价市场
科利以时尚产品外观设计作招徕，专攻高端市场，主打欧、美、日等贵价市场，客户都是知名家电品牌，比如德国的百灵、美国的T3、日本的夏普和东芝等。
根据行业报告，以2019年出口收益计，科利为中国第三大个人护理电器ODM/OEM服务供货商。另外，集团近年发展OBM业务，自主开发、制造及销售自家「iHA」品牌旗下的产品，利用其充裕的技术储备及生产能力，把业务拓展至零售市场，从而享有较高的毛利。
由于科利客源稳定、不断推出新产品、发展模式均衡，过去三个财政年度的业绩都有稳定增长，收益分别为2.69亿港元、3.12亿港元及3.62亿港元；而纯利则为3,016万港元、3,382万港元及4,336万港元。
市场预期中国个人护理电器的总零售价值将由2019年的43亿美元增长至2024年的67亿美元，复合年增长率为9.2%，相信在个人护理及生活时尚电器市场的品牌建设，可逐渐受中国市场的高增长率所推动。
为了进一步强化竞争力和拓展市场，科利上市集资净额约6,670万港元， 用于扩充生产设施、提升研究及工程能力、引入自家品牌的新产品、加强在全球市场的营销工作，以及升级信息科技系统及设计辅助软件。
自主研发智慧厕板 主打中国市场
值得注意的是，科利正计划以自家品牌「iHA」，明年将在中国市场推出拥有五项专利，附设供暖、自动清洁、烘干、除臭、消毒和照明功能的智能坐便器盖板。根据市场数据显示，智慧厕板的零售总值预期将于2024年增至21.62亿美元，2019年至2024年的复合年增长率料达14.9%，销情令人期待。
Sept 17, 2020 09:00 HKT/SGT
话题 Press release summary
部门 金融, 业务
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