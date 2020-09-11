Friday, 11 September 2020, 10:46 HKT/SGT Share: 王朝40周年发布白兰地新品战略计划 料引领业务新增长

香港, 2020年9月11日 - (亚太商讯) - 中国优质葡萄酒生产商王朝酒业集团有限公司 (股份代号：828) 乘着企业成立40周年的里程碑，刚举行了以「邑脉相承、星耀王朝、锦绣中华、心中之邑」为主题的王朝白兰地产品战略发布会，推出三款白兰地新品。新产品的推出，不但进一步丰富了王朝白兰地的产品矩阵和文化内涵，更拉升了整体品牌高度，预料将成为王朝白兰地业务增长的新引擎。







三款新推出的产品包括王朝8年V.S.O.P.白兰地、王朝10年V.S.O.P.白兰地及王朝18年X.O.白兰地，涵盖市场不同价位。这些产品传承了传统的法国白兰地酿造工艺，均采用产自天津产区白玉霓酿造，通过世界上最有名的夏朗德壶式蒸馏法，并在法国力木森白兰地橡木桶进行陈酿，酒液芳香醉人、优雅细腻、烈而不燥，其产品表现获行业专家的广泛认可。



王朝继于2019年定为「营销机制改革年」，推出了「二三四」战略、「万千百」工程等一系列新市场策略后，于2020年，王朝进一步深化业务改革，聚焦 「5+4+N」的产品战略，「5」代表5大主线系列，即干化系列、七年藏系列、梅鹿辄系列、经典系列及畅销系列，实现产品的全主流价位段覆盖；「4」代表4大优势品类，即干红葡萄酒、干白葡萄酒、白兰地及起泡酒，增加市场的纵向占有率；而「N」代表N项需求定制，满足中国消费者的多元化需求。



为配合「5+4+N」的产品战略，王朝在今年上半年推出了高端新品 — 王朝庚子鼠年生肖纪念干红葡萄酒，将高端品质与中国生肖文化相融合，引领「国潮风」，并推出王朝九香玫瑰葡萄露酒系列。此外，集团于五月份推出重磅产品—王朝梅鹿辄第二代干红葡萄酒系列，主打商务宴请，以及推出定位高端、代表国宴品质的王朝七年藏系列。而是次发布白兰地的新品战略计划，亦是王朝「5+4+N」战略落地的重要一环。



王朝于1980年成立，是中国第二家、天津市第一家中外合资企业，主要股东包括天津食品集团有限公司及法国葡萄酒及白兰地巨头人头马集团。1982年，王朝便开始进行白兰地酿造，其白兰地工艺亦师承法国，将世界级的工艺与中国风格相融合，酿造出了具备技术与品质优势的特色白兰地。此次积极推出白兰地新品，充分显示出王朝扩展白兰地市场的决心。



王朝表示，公司深信凭借采用有效的产品策略以及拥有优质及多元化的产品组合，「王朝」品牌将能够吸引更多消费者。踏入40周年的里程碑，我们将不忘初心，坚持品质第一的经营原则，做好国产葡萄酒，塑造国产葡萄酒的代表品牌，并努力调整产品策略、加强营销改革，承先启后，筑建王朝百年品牌的发展大道。





Sept 11, 2020 10:46 HKT/SGT

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