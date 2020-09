Tuesday, 1 September 2020, 13:25 HKT/SGT Share: 中国旭阳公布2020年度中期业绩 拓展运营管理业务至华东地区

氢气生产设施开始运营



香港, 2020年9月1日 - (亚太商讯) - 环球领先的焦炭、焦化产品及精细化工产品中国综合生产商及供货商中国旭阳集团有限公司(「中国旭阳」或「集团」;股份代号:1907)公布截至2020年6月30日止六个月的中期业绩(「2020上半年」或「回顾期」)。



于回顾期内,受到新型冠状病毒病的爆发及国际油价下跌的影响,集团收益录得人民币8,133.1百万元。毛利达人民币1,157.2百万元,毛利率稍微上升至14.2%。另外,公司股东应占溢利约人民币351.0百万元。每股基本盈利人民币8.58元。现金和现金等价物达人民币929.4百万元。



为回报股东的持续支持,董事会决议向股东派发中期股息人民币2.58分,总额人民币119.4百万元。



利用现有的煤化工产品生产能力,以较低的生产成本进入氢气市场



集团认为氢作为一种清洁能源,是中国能源转型的主要战略方向之一,并且集团在提炼含氢化学元素的焦煤方面具有巨大优势。利用现有的煤化工生产能力,集团计划将专注于生产基地所在地的纯氢生产及利用。于回顾期内,集团积极拓展新能源业务,与定州市人民政府合作进行氢气的生产、储存及运输,以及加氢站的建设及运营。该纯氢气生产设施于2020年7月开始运营。



此外,我们主动优化精细化工业务产品结构,聚焦市场预期良好的产品。在唐山园区,集团自2019年开始建设的新增30万吨苯乙烯年产能项目,将于2020年底开始生产。



通过合资企业及运营管理服务进一步巩固领导地位



利用纵向一体化的生产链和在煤化工产业超过25年的经验,集团将持续进入下游精细化工产品市场,旨在发展更具可持续性的业务,并为所有持份者争取最佳利益。



于回顾期内,在2019年12月与凌源钢铁股份有限公司成立合资公司后并并入集团,集团获取了辽宁省及凌源市人民政府的所有必要批准,预计该配套焦炭项目工程将于2020年下半年开工。



另外,集团与江西省一家独立第三方新订立了一份130万吨焦炭/年的运营管理协议,这标志集团运营管理业务版图首次扩展进入华东地区,为集团进一步探索当地市场打下坚实基础,多个新运营管理项目也在稳步推进中。关于在日本成立的新贸易公司,集团开始从日本焦炭生产商进口焦炭,这在集团的历史上是非凡的。集团的目标是将来将贸易业务从单纯的出口扩展到进出口,以增加集团在国际贸易市场中的影响力。



展望未来,集团将采用运营管理及合资合作轻重资产模式并行的策略增加其市场份额,进一步拓展焦炭生产业务。至于精炼化学品,集团正在研究整个精炼化学品生产链,以进一步开发如己内酰胺等高潜力产品,提升盈利水平。为了加强其作为全球焦炭和精炼化学品生产商和供货商的领先地位,利用新的子公司/合资企业的建立,收购现有的焦炭和精炼化学品生产商,以及为第三方在中国各省份提供运营管理服务。



有关中国旭阳集团有限公司

根据弗若斯特沙利文,按2019年数据计算,中国旭阳集团有限公司为全球最大的独立焦炭生产商及供货商。旭阳集团为中国的焦炭、焦化产品和精细化工产品综合生产商及供货商,并于中国及全球的多个精细化工产品领域处于领先地位。旭阳集团纵向一体化的业务模式及在煤化工产业链超过25年的经验让集团进一步深耕下游精细化工产品市场,扩展收入来源,创造更大价值。



旭阳集团自2019年3月于香港联交所主板上市,现被纳入为恒生综合指数、恒生港股通指数、恒生港股通中小型股指数、恒生港股通小型股指数、恒生港股通中国内地公司指数及恒生港股通非AH股公司指数。欲了解更多公司业务,请浏览: http://www.risun.com/hk/







Sept 1, 2020 13:25 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network