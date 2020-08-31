Monday, 31 August 2020, 16:58 HKT/SGT Share:

来源 启迪国际有限公司 启迪国际有限公司持续致力研发5G 参与制定国内ADAS行业标准 旗下启迪云控在上海嘉定落地全国首个「车路网云一体化」综合建设项目

香港, 2020年8月31日 - (亚太商讯) - 启迪国际有限公司（「启迪国际」或「公司」，股份代号：872.HK）持续加强研发5G技术，积极拓展内地市场，配合国家发展政策，参与制定国内ADAS行业标准。公司于2019年完成收购 Telit 车载通讯业务，全资子公司 Titan Automobile 为 TESTA 通讯模块独家供货商。今年6月，公司亦与启迪时尚科技有限公司、上海国际汽车城（集团）有限公司共同签署组建启迪智慧汽车集团合作意向书。



启迪国际主席马志刚先生表示：「启迪国际用于研发的开支金额超过1亿元，于全球设有6个研发中心，核心研发人员超过100位。公司现阶段持续加强科研力量研发5G技术，以做好准备待未来外部经济环境转好时，第一时间抢占更多市场，充分发挥先驱优势。」



此次合作旨在积极践行我国《智慧汽车创新发展战略》、「新基建」等顶层规划，加快上海嘉定建设世界级汽车产业中心、扩大嘉定区在长三角一体化中的创新优势。



三方共同组建的启迪智能汽车集团将充分融合启迪国际汽车科技超前布局、启迪时尚科技园区实践经验，汽车城集团产业统筹优势，以智能汽车产业为主题，着力在「新基建」、「新载体」、「新产业」方面实现总部经济与新的突破。



「新基建」：积极支持启迪国际旗下启迪云控在上海嘉定落地的全国首个「车路网云一体化」综合建设项目，加强国家级云控示范区建设，实现「新基建」产业基础设施在全国的推广。



「新载体」：建设上海启迪智慧汽车科技城，并与苏州启迪时尚科技城与宁波中意启迪科技城形成长三角创新联动产城，建设「长三角一体化」科创产城联动典范。



「新产业」：启迪智慧汽车集团将落地以苏州智华为典型代表的智慧汽车核心零部件企业，发挥相关企业在国内的优势地位，赋能核心零部件企业新市场新能力。



关于启迪国际有限公司 (872.hk)

启迪国际有限公司是一家主要从事汽车交易业务的香港投资控股公司。该公司主要通过三大分部运营。汽车电子产品及安全零部件分部在中国销售汽车电子产品及安全零部件。汽车买卖分部在香港销售高价汽车以及在中国销售汽车。汽车及设备融资租赁分部在中国提供汽车及设备租赁融资服务。

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