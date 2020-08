Friday, 28 August 2020, 17:22 HKT/SGT Share:

来源 中国生物制药有限公司 中国生物制药公布2020年中期业绩 收入上升1.0%至人民币126.48亿元 基本盈利增长5.2%至人民币17.61亿元

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 中国领先的创新研发驱动型医药集团—中国生物制药有限公司(「中国生物制药」或「公司」,连同附属公司统称「集团」)(股票编号:1177)公布截至2020年6月30日止六个月(「回顾期」)之未经审核财务业绩。



业绩重点

- 21数据新闻实验室3月份公布了2020年中国上市公司市值500强排名,中国生物制药位列133,比上年上升了87位。

- 恒生指数有限公司3月份宣布的指数检讨结果显示中国生物制药在恒生指数中的比重从0.88升到0.96;中国生物制药在恒生中国企业指数中的比重从1.41升到1.51。有关变动已经于3月6日收市后生效。

- 3月23日,恒生指数有限公司宣布推出恒生沪深港通生物科技50指数,中国生物制药入选,在当日比重最高的10只成份股中位列第二。该指数反映在香港或中国内地上市并符合互联互通交易资格,总市值位列首50名的生物科技公司之整体表现。

- 2020年5月CHC医疗咨询联合中信证券共同发布了《二零一九年度中国医疗大健康产业投融资荣耀榜》,中国生物制药荣登2019年度最佳生物医药上市公司TOP 10。

- 6月8日,中国生物制药获纳入恒生中国(香港上市)25指数,是唯一入选的医药股。

- 6月12日,美国制药经理人杂志(PharmExec)公布了2020年全球制药企业TOP 50榜单。今年中国生物制药再次上榜,以33.73亿美元收入排第42名。

- 集团吸入用布地奈德混悬液(商标名:天晴速畅)成功获批,成为国内布地奈德首款雾化剂型仿制药。吸入用布地奈德混悬液是具有高效局部抗炎作用的吸入用糖皮质激素(ICS),经雾化器给药,通过多种途径发挥抗炎作用,不仅作用于炎症细胞,而且可抑制腺体分泌,减少炎症渗出及痰液产生,对哮喘和慢阻肺患者有着突出效果。该剂型技术壁垒较高,研发成本、检测成本及设备成本巨大,原来市场上仅有阿斯利康原研产品。2019年样本医院销售额约60亿人民币。基于高研发标准、质量比肩原研的天晴速畅将在安全、快速、高效、持久等方面具显现差异化特征,天晴速畅的上市不仅是国药在该高壁垒剂型上的突破,也为减轻中国患者费用负担提供了新的选择。

- 旗下南京正大天晴列入南京市知识产权局发布的南京企业专利创新百强榜,正大清江获国家知识产权局评为国家知识产权示范企业。



业绩表现

回顾期内,集团录得收入约人民币126.48亿元,较去年同期增长约1.0%。归属于母公司持有者应占盈利约人民币12.13亿元,较去年同期下降约16.0%,主要由于集团于2020年2月发行7.5亿欧元于2025年到期的零息可转换债券之非现金公允价值亏损及实际利息费用之影响所致。撇除(i)因收购北京泰德24%权益而产生之新增可识别无形资产摊销费用(扣除相关递进税项和非控制权益)、(ii)权益投资及金融资产之未实现公允价值亏损(净额)、(iii)可转换债券嵌入衍生部份之公允价值亏损和(iv)可转换债券债务部份之实际利息费用之影响后,基本盈利约人民币17.61亿元,较去年同期增长约5.2%。基于基本盈利计算之每股盈利约人民币13.99分,较去年同期增长约5.2%。集团财务状况维持稳健,期末现金及银行结余达约人民币170.91亿元。



董事会宣布派发第二季度股息每股2港仙,加上已派发第一季度股息2港仙,2020上半年合共派发股息每股4港仙(2019年上半年:4港仙)。



业务表现

于回顾期内,谈判后的国家医保目录价格开始落地实施和全国带量采购对集团收入和利润产生较大影响。新产品快速成长,成为业绩主要驱动力:晴可舒(醋酸阿比特龙片)、安显(来那度胺胶囊)、天晴速畅、乐唯欣(注射用盐酸苯达莫司汀)、天铭(注射用醋酸卡泊芬净)、维首(注射用阿扎胞苷)、善启(注射用福沙匹坦双葡甲胺)、晴立明(碘克沙醇注射液)等新上市产品迅速成长为新的业绩翘楚,实证多年连续高额研发投入的价值,亦再次证明集团市场销售团队运作多领域新产品能力之日臻成熟。



集团充份利用重磅创新抗肿瘤药安罗替尼的成功,聚焦于肿瘤领域倾斜部署人财物资源,并高效协同,连带效应明显。抗肿瘤药物除上述品种外,依尼舒(达沙替尼片)、千平(注射用硼替佐米)、益久(注射用硼替佐米)业绩亦增长显著。肿瘤领域对增长的贡献已经超过肝病、心血管等原有优势领域。



受益于集团多年的慢病管理布局,呼吸科产品天晴速乐(噻托溴铵粉雾吸入剂)成长稳健,天晴速畅上市后的亮眼业绩进一步证明了集团在呼吸领域的积累和竞争实力。集团尚有多款后续呼吸产品在后期临床试验阶段。



由于疫情期间呼吸道感染用药增加以及集团针对感染科推广力度加强,抗生素品种天解(注射用替加环素)、天礼(利奈唑胺葡萄糖注射液)、丰瑞能(盐酸莫西沙星氯化钠注射液)均获理想增长。疫情期间集团迅速布局利用多种网络技术平台的推广,建立与临床医生和患者多种模式的有效沟通和咨询、信息服务,亦对业绩产生积极影响。



回顾期间内,集团主要药品类别之销售情况如下:



- 抗肿瘤用药之销售额约人民币40.18亿元,占集团收入约31.8%。



- 肝病用药之销售额约人民币22.49亿元,占集团收入17.8%。



- 骨科用药之销售额约人民币10.18亿元,占集团收入约8.0%。



- 抗感染用药之销售额约人民币7.53亿元,占集团收入约6.0%。



- 呼吸系统用药之销售额约人民币5.97亿元,占集团收入约4.7%。



- 其他之销售额约人民币40.13亿元,占集团收入约31.7%。



研发

集团继续专注肝病、抗肿瘤、呼吸系统和心脑血管等治疗领域的新产品研发。于第二季度内,集团获临床批件8件、生产批件6件及一致性评价获批3个、申报临床20件、一致性评价申报1个及申报生产17个。当中生产批件包括:注射用硼替佐米(增加规格)、恩曲他滨替诺福韦片、硫酸氢氯吡格雷片、转化糖注射液(2个浓度),以及维格列汀片。2020年上半年,集团获生产批件12件、一致性评价过评(含视为)品种9个、临床批件22件、申报生产19件、申报临床29件,以及新申报一致性评价4件。集团已累计有临床批件、正进行临床试验和申报生产的在研产品共438件,其中肝病用药38件、抗肿瘤用药189件、呼吸系统用药22件、内分泌用药24件、心脑血管用药35件及其它类用药130件。



集团亦十分重视保护知识产权。于第二季度内,集团取得授权公告专利83项(其中发明专利61项、实用新型5项及外观设计17项)及新增专利申请150项(其中发明专利143项、实用新型3项及外观设计4项)。于回顾期间,集团获发明专利授权82件、新提交申请发明专利263件、实用新型专利获得授权7件,以及新提交申请3件。集团已累计获得发明专利授权848项、授权实用新型专利30项,以及授权外观设计专利109项。



展望

政府深化医保改革的总体基调是保基本广覆盖,未来医保目录和基药目录品种和价格会动态调整,覆盖所有品种的药品集中带量采购和降价成为经常。逐步推进按诊断分组付费等总额控制的付费、医药代表备案制等会进一步加大医药营销的难度。注射剂一致性评价加速缺乏核心竞争力仿制药企业的淘汰,促进具备新药研发能力的仿制药企业的转型。新的药品审评审批机制鼓励创新,新药上市加快,兼具雄厚创新研发实力和多模式市场运作能力的企业优势突显。



集团关注到政府积极推进互联网+医疗,以及在部分省市尝试放开互联网医疗首诊和互联网医疗的医保支付,高度重视并积极探索由此可能带来对医疗模式和医药营销模式的影响。



有关中国生物制药有限公司(股票编号:1177)

中国生物制药是中国领先的创新研发驱动型医药集团,业务覆盖医药各种研发平台、智能化生产和强大销售体系全产业链。其产品包括多种生物药及化学药,在肝病、肿瘤、骨科、抗感染及呼吸系统疾病等多个极具潜力的治疗领域处于优势地位。



中国生物制药是以下指数成份股:MSCI全球标准指数之中国指数、恒生指数、恒生-工商指数、恒生综合指数、恒生综合-消费品制造业、恒生综合大型股指数、恒生综合大中型股指数、恒生中国(香港上市)100指数、恒生港股通指数,以及恒生中国(香港上市)25指数。中国生物制药于2016、2017及2018年连续3年获《福布斯亚洲》选为「亚太最佳公司50强」。





