绿地香港核心净利润同比增长24%，高质量增长常态化

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 2020年8月28日上午,绿地香港控股有限公司(股份代号:337.HK)在上海举行中期业绩线上发布会,绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军,副总裁顾敏琦,助理总裁陈增立及董事会秘书雷雨共同出席。



面对上半年突如其来的疫情,绿地香港积极响应国家统筹推进疫情防控和经济发展要求,主动作为、精准施策,凭借全体绿地香港人的共同努力,公司在上半年的逆境中仍保持着较好的增长势头,主要核心盈利指标不断提升、重点项目布局持续优化、产业协同渐入佳境,为完成全年目标任务打下重要基础。



核心业绩平稳增长,负债结构持续优化

上半年公司核心净利润达6.46亿元(人民币‧下同),同比增长24%;实现收入64亿元,同比增加10%;毛利润达20.91亿元,毛利润率为33%,持续保持较高水平。归属于本公司的净利润达6.50亿元。总资产1,085.75亿,首次突破千亿规模。面对疫情的压力,仍然保持着稳中向好的盈利能力。



在公司盈利能力不断提升的同时,负债结构持续优化,公司净有息负债率仅38%,维持行业较低水平;现有有息债务余额167.50亿,其中67%为长期债务,33%为短期债务,加权平均融资成本将至5.5%。同时,公司持续加强现金流管控。上半年销售回款率高达92%,为公司提供了充足的现金流。截止目前,公司账面现金存量103.33亿,完全覆盖短期有息负债,资金链安全不断巩固,抗风险能力进一步提升,同时也为企业进一步的发展提供强劲保障。



聚焦重点区域深耕,增强企业持续成长动能

上半年,绿地香港围绕长三角、大湾区、北部湾、云南等重点区域,聚焦重大项目、深化产业协同,一批有潜力的重点项目先后落地。截止业绩公告日,今年累计新增地块13个,新增总建筑面积253万方,新增货值约421亿元,权益比达84%,平均楼板价6012元/平方米。这些项目均集中在人口流动密集、经济发展迅猛,极具竞争优势的核心城市,房地产市场具备较强支撑。而新增项目中,在今年下半年实现供货约143.3亿元,这为全年目标的实现,提供了充足的保障。



截止目前,绿地香港土地总储备约2200万平方米,布局于全国26个城市,合计70个项目,其中一二线及省会城市占比超过70%,形成了长三角核心区、粤港澳大湾区、一带一路门户区、及海南自贸区的均衡纵深布局,可以充分支撑公司未来2-3年的发展需求。



品质赋能精益管理,助力企业高质量发展

绿地香港始终致力于满足人民日益增长的美好生活需求,深挖产品价值,不断精雕细琢推动产品进阶升级。通过升级人居理念,将技术与艺术完美结合,全新升级8+X产品系列,打造了太湖朗峯、扬州也今东南、江阴敔山天地、南通江海图等一批爆款IP产品,引爆销售热潮,取得了巨大的市场反响。此外,上半年多个项目荣获16项境内外设计大奖;另一方面坚持精益管理,通过打造以绿地香港为核心的数据平台,将降本增效的具体动作信息化、系统化、可视化,实现全生命周期精益管控,降本增效成果显著。公司上半年毛利率达33%,连续多年处于行业较高水平。回顾绿地香港自成立七年来,公司从2013年毛利润率27%增长至目前的33%,公司的运营能力、盈利水平持续快速提升。



产业协同助力主业,房地产+战略全面升级

在坚持做大做强房地产主业的同时,绿地香港全力构建房地产+生态链,着力大健康、文旅、文教产业协同发展。大健康产业体系不断丰富完善, H1健康城产业逐步落位,已引入7家健康产业相关企业进驻。莫朗福克斯公馆升级照护标准,树立高端照护标杆;运动康养大型文旅项目落地昆明晋宁,打造昆明康养文旅新标杆;“上海交通大学文创学院”高端教育资源落户绿地国际教育园区,推动产业实践与人才培养新模式;南宁289上海天地商业倾力打造最摩登、最品质的城市生活场所,打造南宁极具代表性的文化商旅特色符号,并获批国家AAA级景区。通过一系列成功的商业运营,资产价值进一步提升,也为企业发展创造全新增长级!



创新机制自我驱动,激发企业内生源动力

上半年绿地香港正式推行以“项目跟投制度”为核心的一系列机制创新,通过这一同股同权同责同利的激励机制,构建了公司股东、管理层和一线项目团队命运共同体,极大的调动了管理层和一线团队员工的积极性、创造性和凝聚力,实现“凝心聚力”共促发展。同时,作为一家有国资背景的房地产企业,公司还将在深化企业混改方面积极探索,不断推进体制创新、机制创新,建立更加市场化、专业化的经营体系。



另一方面,绿地香港充分发挥数字科技优势,围绕大数据、人工智能、云服务等新兴技术,打造“以数据为驱动、覆盖业务全生命周期闭环管理”的企业数字化管理平台,实现业务在线化、可视化及实时动态管理,推动公司从信息化(IT)管理模式向数字化(DT)管理模式战略转型,进一步提升管理能效。通过治理机制创新、管理模式创新,持续激发企业内生发展动力。



践行企业责任,积极助力公益扶贫

绿地香港在着力公司健康发展的同时,还不遗余力的投身慈善公益事业,积极践行企业社会责任和使命。在上半年疫情爆发的第一时间,公司2846名爱心员工自发组织,一天内累计捐款近80万,全球采购防疫物资,驰援一线;助力大湾区战“疫”助农,产业扶贫,与国家人民守望相助,共克时艰;开展红外套乡村儿童公益计划,将业主、客户、员工及家属的点滴善举,传递到贫困山区的留守儿童。以实际行动践行“有理想、有温度、有情怀”的企业使命。



绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼总裁陈军先生在发布会上表示:「在刚刚过去的上半年,新冠疫情为中国社会经济发展带来了前所未有的冲击,房地产企业的运营能力、盈利能力、抗风险能力以及长期发展能力等都毫无保留地展现在了业内外面前。绿地香港精准施策、主动作为,通过精准布局、精益管理、财务优化、创新机制等方面的努力,实现了业绩稳定增长,也展现了公司强大的实力和成长韧性。下半年,随着市场逐步回暖,我们前期的布局和蓄力也将逐步兑现,我们有信心保持年初目标不变。我们将聚焦资源、聚焦区域、聚焦重点项目,力争核心业绩保持平稳增长;坚持优化负债结构,改善现金流状况,提升抗风险能力;持续深化大健康、文旅、文教产业全面升级,强化产业协同,不断为消费者赋能美好生活场景及美好生活方式,持续推进企业高质量健康发展。」



关于绿地香港控股有限公司

绿地香港控股有限公司(337.HK)是世界500强绿地集团旗下控股子公司。成立27年来,绿地已在全球范围内形成了“以房地产开发为主业,大基建、大金融、大消费、康养产业、科创产业并举发展”的多元格局,坚定实施资本化、公众化、国际化发展战略,旗下企业及项目遍及中国以及美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、马来西亚等海内外100多个城市。依托母公司绿地控股成熟的品牌形象、丰富的优势资源、宏大的规模体系、先进的管理水平和充满激情的企业文化,绿地香港将全面整合现有资源,充分利用香港资本平台优势,致力成为香港资本市场内房股标杆企业。







