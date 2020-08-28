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来源 绿地香港 绿地香港核心净利润同比增长24%，高质量增长常态化

香港, 2020年8月28日 - (亚太商讯) - 2020年8月28日上午，绿地香港控股有限公司（股份代号：337.HK）在上海举行中期业绩线上发布会，绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼行政总裁陈军，副总裁顾敏琦，助理总裁陈增立及董事会秘书雷雨共同出席。



面对上半年突如其来的疫情，绿地香港积极响应国家统筹推进疫情防控和经济发展要求，主动作为、精准施策，凭借全体绿地香港人的共同努力，公司在上半年的逆境中仍保持着较好的增长势头，主要核心盈利指标不断提升、重点项目布局持续优化、产业协同渐入佳境，为完成全年目标任务打下重要基础。



核心业绩平稳增长，负债结构持续优化

上半年公司核心净利润达6.46亿元（人民币‧下同)，同比增长24%；实现收入64亿元，同比增加10%；毛利润达20.91亿元，毛利润率为33%，持续保持较高水平。归属于本公司的净利润达6.50亿元。总资产1,085.75亿，首次突破千亿规模。面对疫情的压力，仍然保持着稳中向好的盈利能力。



在公司盈利能力不断提升的同时，负债结构持续优化，公司净有息负债率仅38%，维持行业较低水平；现有有息债务余额167.50亿，其中67%为长期债务，33%为短期债务，加权平均融资成本将至5.5%。同时，公司持续加强现金流管控。上半年销售回款率高达92%，为公司提供了充足的现金流。截止目前，公司账面现金存量103.33亿，完全覆盖短期有息负债，资金链安全不断巩固，抗风险能力进一步提升，同时也为企业进一步的发展提供强劲保障。



聚焦重点区域深耕，增强企业持续成长动能

上半年，绿地香港围绕长三角、大湾区、北部湾、云南等重点区域，聚焦重大项目、深化产业协同，一批有潜力的重点项目先后落地。截止业绩公告日，今年累计新增地块13个，新增总建筑面积253万方，新增货值约421亿元，权益比达84%，平均楼板价6012元/平方米。这些项目均集中在人口流动密集、经济发展迅猛，极具竞争优势的核心城市，房地产市场具备较强支撑。而新增项目中，在今年下半年实现供货约143.3亿元，这为全年目标的实现，提供了充足的保障。



截止目前，绿地香港土地总储备约2200万平方米，布局于全国26个城市，合计70个项目，其中一二线及省会城市占比超过70%，形成了长三角核心区、粤港澳大湾区、一带一路门户区、及海南自贸区的均衡纵深布局，可以充分支撑公司未来2-3年的发展需求。



品质赋能精益管理，助力企业高质量发展

绿地香港始终致力于满足人民日益增长的美好生活需求，深挖产品价值，不断精雕细琢推动产品进阶升级。通过升级人居理念，将技术与艺术完美结合，全新升级8+X产品系列，打造了太湖朗峯、扬州也今东南、江阴敔山天地、南通江海图等一批爆款IP产品，引爆销售热潮，取得了巨大的市场反响。此外，上半年多个项目荣获16项境内外设计大奖；另一方面坚持精益管理，通过打造以绿地香港为核心的数据平台，将降本增效的具体动作信息化、系统化、可视化，实现全生命周期精益管控，降本增效成果显著。公司上半年毛利率达33%，连续多年处于行业较高水平。回顾绿地香港自成立七年来，公司从2013年毛利润率27%增长至目前的33%，公司的运营能力、盈利水平持续快速提升。



产业协同助力主业，房地产+战略全面升级

在坚持做大做强房地产主业的同时，绿地香港全力构建房地产+生态链，着力大健康、文旅、文教产业协同发展。大健康产业体系不断丰富完善， H1健康城产业逐步落位，已引入7家健康产业相关企业进驻。莫朗福克斯公馆升级照护标准，树立高端照护标杆；运动康养大型文旅项目落地昆明晋宁，打造昆明康养文旅新标杆；“上海交通大学文创学院”高端教育资源落户绿地国际教育园区，推动产业实践与人才培养新模式；南宁289上海天地商业倾力打造最摩登、最品质的城市生活场所，打造南宁极具代表性的文化商旅特色符号，并获批国家AAA级景区。通过一系列成功的商业运营，资产价值进一步提升，也为企业发展创造全新增长级！



创新机制自我驱动，激发企业内生源动力

上半年绿地香港正式推行以“项目跟投制度”为核心的一系列机制创新，通过这一同股同权同责同利的激励机制，构建了公司股东、管理层和一线项目团队命运共同体，极大的调动了管理层和一线团队员工的积极性、创造性和凝聚力，实现“凝心聚力”共促发展。同时，作为一家有国资背景的房地产企业，公司还将在深化企业混改方面积极探索，不断推进体制创新、机制创新，建立更加市场化、专业化的经营体系。



另一方面，绿地香港充分发挥数字科技优势，围绕大数据、人工智能、云服务等新兴技术，打造“以数据为驱动、覆盖业务全生命周期闭环管理”的企业数字化管理平台，实现业务在线化、可视化及实时动态管理，推动公司从信息化（IT）管理模式向数字化（DT）管理模式战略转型，进一步提升管理能效。通过治理机制创新、管理模式创新，持续激发企业内生发展动力。



践行企业责任，积极助力公益扶贫

绿地香港在着力公司健康发展的同时，还不遗余力的投身慈善公益事业，积极践行企业社会责任和使命。在上半年疫情爆发的第一时间，公司2846名爱心员工自发组织，一天内累计捐款近80万，全球采购防疫物资，驰援一线；助力大湾区战“疫”助农，产业扶贫，与国家人民守望相助，共克时艰；开展红外套乡村儿童公益计划，将业主、客户、员工及家属的点滴善举，传递到贫困山区的留守儿童。以实际行动践行“有理想、有温度、有情怀”的企业使命。



绿地集团执行总裁、绿地香港董事局主席兼总裁陈军先生在发布会上表示：「在刚刚过去的上半年，新冠疫情为中国社会经济发展带来了前所未有的冲击，房地产企业的运营能力、盈利能力、抗风险能力以及长期发展能力等都毫无保留地展现在了业内外面前。绿地香港精准施策、主动作为，通过精准布局、精益管理、财务优化、创新机制等方面的努力，实现了业绩稳定增长，也展现了公司强大的实力和成长韧性。下半年，随着市场逐步回暖，我们前期的布局和蓄力也将逐步兑现，我们有信心保持年初目标不变。我们将聚焦资源、聚焦区域、聚焦重点项目，力争核心业绩保持平稳增长；坚持优化负债结构，改善现金流状况，提升抗风险能力；持续深化大健康、文旅、文教产业全面升级，强化产业协同，不断为消费者赋能美好生活场景及美好生活方式，持续推进企业高质量健康发展。」



关于绿地香港控股有限公司

绿地香港控股有限公司(337.HK)是世界500强绿地集团旗下控股子公司。成立27年来，绿地已在全球范围内形成了“以房地产开发为主业，大基建、大金融、大消费、康养产业、科创产业并举发展”的多元格局，坚定实施资本化、公众化、国际化发展战略，旗下企业及项目遍及中国以及美国、英国、德国、澳大利亚、加拿大、韩国、泰国、马来西亚等海内外100多个城市。依托母公司绿地控股成熟的品牌形象、丰富的优势资源、宏大的规模体系、先进的管理水平和充满激情的企业文化，绿地香港将全面整合现有资源，充分利用香港资本平台优势，致力成为香港资本市场内房股标杆企业。







Aug 28, 2020 10:23 HKT/SGT

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