Wednesday, 26 August 2020, 17:25 HKT/SGT Share: 中国通信服务公布2020年中期业绩

香港, 2020年8月26日 - (亚太商讯) - 中国通信服务股份有限公司(「中国通信服务」或「公司」连同其附属公司「集团」)(香港股票代码：552)，今天公布截至二零二零年六月三十日止的未经审核之中期业绩。



经营业绩



二零二零年上半年，集团经营收入实现人民币53,834百万元，同比下降4.0%。核心业务收入 占总收入比重为96.6%，同比提升0.7个百分点。经营成本为人民币47,931百万元，同比下降3.7%。经营毛利为人民币5,903百万元，同比下降6.3%。毛利率为11.0%，同比下降0.2个百分点，集团通过拓展高毛利业务、优化业务结构、降本增效，有效减轻了疫情对毛利率的影响，毛利率下降趋势显著趋缓 。集团结合疫情形势和自身业务发展需要，加快数字化转型，利用「+在线」、「+远程」等多种手段推进营销，强化沟通，提升经营、管理效率，销售、一般及管理费用为人民币4,785百万元，同比下降4.0%，占经营收入比重为8.9%，与去年同期持平。公司股东应占利润为人民币1,588百万元，同比下降7.2%，净利润率为2.9%，同比下降0.2个百分点。每股基本盈利为人民币0.229元，同比下降7.2%。自由现金流 为人民币–1,596百万元。



中国通信服务董事长张志勇先生表示：「二零二零年上半年，新型冠状病毒肺炎疫情对全社会经济发展造成严重冲击，亦给集团经营带来前所未有的压力和挑战。受疫情影响，集团面临主要客户招标延迟、开工延迟、交付滞后、跨域业务受限等困难，尤其是一季度正值国内抗疫的关键时期，集团大部分业务无法正常开展。与此同时，刚性成本支出，防疫支出加大，使集团整体经营处于错位运行，收入、利润均面临巨大压力。



集团抓住因疫情影响而提速的『应急保障』、『5G建设』、『数字社会』等信息化建设及『新基建』需求，克服困难、开源节流、采取多种手段，积极推进复工复产，随着二季度国内疫情形势相对趋稳，企业经营同比呈现恢复性增长。



二零一五年起，集团坚持『价值引领』，在服务社会信息化方面进行持续投入和积累，有效帮助企业在今年特殊的历史时期渡过难关、快速恢复经营水平。有鉴于此，集团对下半年的展望以及未来可持续健康发展充满信心。」



市场拓展



二零二零年上半年，面对疫情影响，集团顶住疫情带来的招标量锐减、业务量严重下滑、项目无法实施等困难和挑战，紧盯重点区域、重点客户、投标量、重点项目、新签合同、已开工复产量等重要经营要素（「六盯」），在抗击疫情的同时努力恢复生产，保证了发展基本面稳定，亦为全年经营奠定了良好的基础。



国内非运营商集客市场



国内非电信运营商集团客户（简称「国内非运营商集客」）作为集团第一大客户群 ，持续保持增长动力，对稳定二零二零年上半年整体经营业绩起到决定性作用。来自该市场的收入实现人民币21,851百万元，同比增长3.7%，占经营收入比重首次超过40%，为40.6%。其中，核心业务收入同比增长5.9%，占该客户群整体收入比重同比提升1.9个百分点至93.4%。集团以「建造智能社会、助推数字经济、服务美好生活」为己任，深入体察垂直行业客户需求，利用自身「顾问+雇员+管家」 的独特服务模式和「平台+软件+服务」 的能力优势，为客户提供丰富的智能产品和解决方案，在应急保障、数据中心、数字政府、智能赛事、智慧机场等方面取得重大突破。从来自国内非运营商集客市场的人民币亿元以上大项目新签合同占其总新签合同量比重看，有关比重从二零一九年的8%提升至二零二零年上半年的14%。二零二零年上半年，来自国内非运营商集客的核心业务新签合同额，同比增长6.7%。



国内电信运营商市场



受疫情影响，国内电信运营商客户在今年初的招投标、项目开工出现滞后，集团在该客户市场业绩表现出现波动。来自该市场的收入实现人民币30,546百万元，同比下降9.2%，占经营收入比重为56.7%。其中，来自中国电信的收入实现人民币17,162百万元，同比下降6.5%，占经营收入比重为31.9%，来自中国电信以外的国内电信运营商客户收入实现人民币13,384百万元，同比下降12.5%，占经营收入比重为24.8%。尽管上半年发展受疫情影响，但集团一直坚持「双轮驱动+」 发展策略，支撑客户5G发展和云网融合建设。此外，集团顺应客户需求变化，以EPC总承包的服务方式支撑客户5G等建设，有关业务量正稳步提升。



海外市场



二零二零年上半年，集团来自海外市场收入实现人民币1,437百万元，同比增长7.3%，占经营收入比重为2.7%。得益于尼泊尔和沙特阿拉伯等项目顺利实施、按阶段确认收入，海外业务表现在二零二零年上半年实现逆势增长。集团严格实行疫情科学防控，二零二零年上半年实现海外业务区域人员零感染。



业务发展



电信基建服务



二零二零年上半年，疫情对国内工程项目影响尤其明显，集团电信基建服务收入实现人民币29,037百万元，同比下降5.7%，占经营收入比重为53.9%。其中，来自国内非运营商集客的该项收入实现人民币11,185百万元，同比增长4.9%，来自海外客户的该项收入实现人民币1,108百万元，同比快速增长18.3%。来自国内电信运营商的该项收入为人民币16,744百万元，同比下降12.8%。



业务流程外判服务



业务流程外判服务收入实现人民币16,959百万元，同比下降6.4%，占经营收入比重为31.5%。其中，网络维护业务收入同比下降0.4%，通用设施管理（物业管理）业务收入同比增长4.7%。疫情对供应链业务影响相对明显，该项收入同比下降13.9%。集团持续主动管控商品分销业务，该项收入同比下降20.3%，占经营收入比重为3.4%，同比降低0.7个百分点。



应用、内容及其他服务



应用、内容及其他服务收入实现人民币7,838百万元，同比增长10.1%，占经营收入比重同比提升1.9个百分点至14.6%。其中，系统集成业务收入同比增长15.6%，软件开发及系统支撑业务收入同比增长21.1%。应用、内容及其他服务的快速增长和对总体经营业绩的正向贡献，反映了集团近几年提前对软件和数字服务能力布局的良好成效，亦为传统的电信基建服务发展带来促进作用。



展望未来



在国内非运营商集客市场，集团将抢抓时间窗口，聚焦后疫情时代5G等「新基建」、新型智能城市升级、数字治理、行业数字化带来的新市场空间，聚焦传统基建与数字技术的融合升级带来的巨大业务增量空间，加快布局；同时，聚焦以政府、交通、电力、赛事为代表的关键行业客户，为客户提供丰富的智慧类、应急保障、安全类产品和服务，有效实现智慧业务在该客户市场的纵深推进、提升份额，助力国内非运营商集客市场规模再突破。



在国内电信运营商市场，集团将坚持「双轮驱动+」发展策略，着眼国内电信运营商CAPEX投资布局，适应5G等建设加速和建设模式转型需求，以总承包方式承接，深挖CAPEX空间，同时，聚焦OPEX业务机遇，协助客户巩固和提升网络运营服务能力，构建竞争优势。另一方面，抓住客户转型的窗口契机，发挥自身在智慧应用、行业解决方案、网络信息安全、项目实施保障等方面的差异化优势，全力支撑客户云网融合，主动嵌入客户价值链条、融入共生生态，与客户共同拓展新型ICT市场，拓宽自身价值空间，保障国内电信运营商市场持续、稳定发展。



在海外市场，集团将抓住国家持续开放和「一带一路」深入推进机遇，加快向「EPC+ F + I +O + S」 转型升级，围绕东南亚、中东、非洲等重点区域，5G为代表的海外「新基建」、维护、数据中心和电力等重点业务，结合海外客户数字化需求，加快拓展，促进智能产品和服务在海外市场落地。同时，将强化与国内电信运营商和「走出去」中国企业协作，为海外业务发展开辟新空间。



中国通信服务董事长张志勇先生表示:「集团充分认识到，虽然新型冠状病毒肺炎疫情对社会经济造成较大冲击，但国家宏观经济长期向好、稳中向好、高质量发展的基本趋势没有改变；国家对于行业间协同发展和为企业创新转型提供政策支持的决心没有改变；『一带一路』建设走深走实的步伐没有改变。疫情到来亦危中有机，促使社会数字化、网络化、智能化的发展进程加速，以5G为代表的新基建发展进程加速，以应急保障为代表的社会治理升级进程加速，促进数字经济和实体经济深度融合进程加速。集团作为『新一代综合智慧服务商』，落实国家『六稳』、『六保』要求，围绕『三大主航道』 ，把握国家以信息化、智能化为杠杆培育新动能带来的机遇，积极拓展数字经济与实体经济深度融合带来的巨大发展空间，推进转型升级加速，融入数字社会生态，实现自身高质量发展。」







Aug 26, 2020 17:25 HKT/SGT

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