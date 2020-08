Friday, 21 August 2020, 20:39 HKT/SGT Share: 银城生活服务公布2020年中期业绩 收益同比提升39.1%至约人民币4.2亿元

香港, 2020年8月21日 - (亚太商讯) - 8月20日,中国江苏省南京市物业管理服务龙头企业银城生活服务有限公司(「银城生活服务」或「公司」,连同其附属公司统称「集团」,股份代号:1922),公布其截至2020年6月30日止六个月(期内)之中期业绩。



(从左至右:财务总监吴建伟先生、执行董事兼总裁李春玲先生、董事会主席兼非执行董事谢晨光先生、非执行董事黄清平先生及执行董事兼副总裁黄雪梅女士)



2020年作为银城生活的上市元年,上半年业绩增长强劲,收入、净利润、毛利率、规模等多项核心业绩指标表现出色,期内在管面积突破3000万方,综合实力跻身百强TOP24。银城生活始终践行「善爱生活」的服务理念,坚持质量为先,不断拓宽服务外延,致力成为城市发展的共建者和见证者。



核心指标稳健增长 盈利能力未来可期

收益增加39.1% 期内溢利大幅提升182.1%



期内,集团录得总收益416.9百万元(人民币,下同),较去年同期的299.7百万元增加39.1%。其中,提供物业管理服务的收益达至336.3百万元,较去年同期240.6百万元增加39.8%,占总收入的80.7%;来自生活小区增值服务的收益达至80.5百万元,较去年同期59.0百万元增加36.4%,占总收入的19.3%。期内溢利为29.9百万元,同比大幅增加182.1%,若较2019年同期扣除上市开支前溢利约16.8百万元则增长78.0%。净利润率为7.2%,同比提升3.7个百分点。毛利则同比增加56.1%至81.5百万元,毛利率为19.5%,同比提升2.1个百分点。



规模持续增长 服务客户逾百万

在管建筑面积同比大幅提升65.2%首次突破三千万



银城生活服务是总部位于南京、深耕长三角经济带的区域型物管头部企业,目前已将业务布局扩大到江苏省及长三角多个核心城市,期内进一步拓展至江苏省宿迁及盐城。截至2020年6月30日,集团业务涵盖中国16个城市,管理307项物业(同比增长50.5%),包括142项住宅物业及165项非住宅物业,服务超过190,000户家庭,覆盖超过100万名客户。



凭借在长三角地区良好的口碑、值得信赖的品牌形象及过硬的运营实力,集团业务近年发展迅速,新接管面积稳步增长。集团一方面以优质的服务赢得原有客户信赖,期内续约率为约92.9%;一方面积极拓展新客户,期内,由客户直接委聘、收购物业管理公司及赢得公开招标三种渠道,获得新项目68个。



截至2020 年6 月30日,集团签约建筑面积为约37.3百万平方米,同比增长约36.1%。集团在管建筑面积首次突破三千万,达到约33.7百万平方米,同比大幅提升65.2%。



业务组合丰富 非住宅业务占比提升

非住宅在管面积增加,进一步拉动整体毛利率水平



住宅与非住宅在管面积分别占集团总在管建筑面积约77.4% 和22.6%,其中非住宅在管面积较去年同期大幅增加约89.9%到约7.6百万平方米, 由此显示出集团扩大非住宅项目的战略已有效实施并取得初步成效。尤其是集团于今年三月通过完成并购汇仁恒安进入医院物管领域,不但丰富了非住宅业务组合、提升了集团的专业服务能力,亦彰显了其并购整合能力,为集团将来在非住宅板块的进一步扩展提供经验。非住宅产品的毛利率较住宅为高,未来也将有利于进一步拉动公司整体毛利率水平。



持续提升外拓能力 市场化战略取得飞跃性进展



作为一家具有鲜明市场化特色的物业管理企业,集团始终坚持在获得「银城系」稳定项目来源的同时,努力争取更多来自市场的份额。截至2020年6月30日,集团来自第三方地产开发商的在管面积占比首次突破八成,达到约81.8%,同比增长约68.9%。运营能力是一个企业的核心竞争力和自我打造的护城河,这代表市场对银城生活服务品牌及运营能力的认可。



综合实力获业界认可 跻身物业百强TOP24



2020年,银城生活凭借跨越性增长的管理规模、行业领先的服务质量、良好的客户口碑及业务发展,再次赢得业界高度认可。所获荣誉涵盖中国物业服务百强企业第24位、中国物业服务行业市场化运营领先企业、中国上市物业服务投资价值优秀企业等。



积极承担社会责任 坚守疫情防控第一线



2020年上半年,举国抗疫,中国物业管理行业迎来了前所未有的社会关注及发展契机,优质的品牌企业在这个关键时期都扮演着关键角色,疫情更成为了物业管理行业的试金石。「治疗的一线是医院,防疫一线是物业」,行业的价值得以凸显,业主对物业管理的价值感知、满意度大幅提升,对能够提供优质服务、专业服务的品牌物业服务企业的需求同步提升。



疫情期间,以长三角为主战场的银城生活不仅全方位展开高效和专业的防疫工作,更紧紧围绕业主的居家服务需求,开展了大量到家服务,受到了业主的认可和欢迎,进一步巩固了银城生活区域头部企业的行业地位。



银城生活服务主席谢晨光先生表示:「展望未来,物业管理行业正处于快速增长黄金发展期,行业前景备受肯定。本集团将继续以市场拓展为主导、收并购相结合的方式扩大集团的业务规模、拓宽小区增值服务范畴、维持良好的口碑及客户满意度,实现稳中有进,同时在注重人才的激励与培养、严格控制成本等方面多管齐下,提升盈利能力,为股东带来更丰厚回报。」



今天银城生活服务举行了2020年中期业绩发布会。发布会于南京现场及在线同步进行,吸引逾250位基金、分析师及媒体参与。公司管理层对中期业绩进行了详细介绍,并解答与会人员的踊跃提问。







