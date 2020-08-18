Tuesday, 18 August 2020, 09:57 HKT/SGT Share:

来源 日清食品有限公司 日清食品将获纳入恒生综合指数及港股通

香港, 2020年8月18日 - (亚太商讯) - 日清食品有限公司（「日清食品」或「公司」，连同其附属公司统称「集团」；股份代号：1475）欣然宣布集团已获恒生指数有限公司选为以下指数系列之成份股，于2020年9月7日（星期一）生效。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生。



1. 恒生综合指数

2. 恒生消费品制造及服务业指数

3. 恒生港股通指数

4. 恒生港股通中小型股指数

5. 恒生港股通小型股指数

6. 恒生港股通中国内地公司指数

7. 恒生港股通非AH股公司指数



恒生综合指数涵盖在香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市总市值最高的95%，提供了一项全面的香港市场指标，而恒生港股通指数是反映港股通中合资格透过南向交易买卖之香港上市股票表现的指标。



日清食品执行董事、董事长及首席执行官安藤清隆先生表示：「日清食品获纳入恒生指数系列成份股，反映了投资者自集团在2017年12月于联交所主板上市以来的坚定信任。作为恒生综合指数、恒生港股通指数及其他恒生指数系列成分股，内地投资者可透过港股通计划直接买卖集团的股票，这代表资本市场对集团业绩及业务前景的肯定。我们相信这将有助于进一步扩阔集团之股东基础及增加股份流动性，从而实现集团之投资价值及提高集团在资本市场之知名度。」



有关日清食品有限公司

日清食品有限公司 (「集团」；股份编号：1475) 为一间在香港及中国知名的食品公司，旗下众多品牌不仅知名度高，且广受顾客喜爱，并为香港最大的方便面公司。集团于1984年正式于香港设立营业据点。集团主要生产及销售两个核心企业品牌「日清」及「公仔」，以及多元化的家庭食品品牌组合，出品具标志性和优质的方便面、冷冻食品及其他食品。集团五个旗舰品牌「合味道」、「出前一丁」、「公仔面」、「公仔点心」及「福」在香港亦是其各自食品类别中最受欢迎的选择。中国市场方面，集团以创新技术推出「ECO杯」概念，销售活动主要集中在华东及华南的一线及二线城市。详情请浏览 www.nissingroup.com.hk。



新闻垂询：

日清食品有限公司

公共关系部

王惠芳 / 刘俊娴

电邮: pr@nissinfoods.com.hk



投资者垂询：

日清食品有限公司

投资者关系部

山崎 真护 / 郭彦勤

电邮: ir@nissinfoods.com.hk



纵横财经公关顾问有限公司

李惠儿 电话: (852) 2864 4834 电邮: vicky.lee@sprg.com.hk

徐舒敏 电话: (852) 2864 4859 电邮: carvensm.tsui@sprg.com.hk

刘蕙嘉 电话: (852) 2864 4890 电邮: cara.lau@sprg.com.hk





Aug 18, 2020 09:57 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network



日清食品有限公司 May 11, 2020 13:12 HKT/SGT 日清食品2020年首季录得稳健财务业绩 Mar 19, 2020 15:03 HKT/SGT 日清食品公布2019年全年业绩，成绩亮丽 Nov 7, 2019 12:48 HKT/SGT 日清食品公布2019年第三季财务业绩 Aug 29, 2019 12:56 HKT/SGT 日清食品公布2019年中期业绩 July 2, 2019 17:22 HKT/SGT 日清食品计划投资约人民币1亿8千万元于珠海兴建新生产厂房 May 28, 2019 09:26 HKT/SGT 日清食品获纳入MSCI明晟香港小型股指数 Apr 12, 2019 17:30 HKT/SGT 日清食品首席执行官被任命为降低食物中盐和糖委员会委员 更多新闻 >>