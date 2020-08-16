Sunday, 16 August 2020, 10:01 HKT/SGT Share: HICOOL 全球创业大赛 “吸引力法则” 发布会公布初赛战报，全球600多个项目进入初赛

中国北京, 2020年8月16日 - (亚太商讯) - 8月14日，首届HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛在京举办“HICOOL吸引力法则“发布会。会上首次发布了HICOOL全球创业大赛的初赛战报，并预告了HICOOL全球创业者峰会的相关内容。发布会上，知名投资业趋势与投资方向。







自5月15日启动以来，HICOOL全球创业者大赛已吸引全球上亿人关注，大赛组委会共收到来自全球4大赛区中的11个科技名城的2026个报名项目，其中有600多个参赛项目顺利进入初赛，200多个参赛项目将入围复赛和决赛。



HICOOL“吸引力法则” 全球创业大赛发布会 - 吸引全球创业英才



在“吸引力法则”发布会上，北京海外高层次人才协会理事长关鸿亮公布了本次全球创业大赛的报名情况、复赛与决赛的举办时间、峰会日程安排、参会演讲嘉宾及活动形式。



本次大赛可选择以个人和团体两种方式报名参赛，调制解调器构、创业孵化园区与北京海外高层次人才协会负责人汇聚一堂，共同探讨新时期下的全球创显示共计 3085个选手参赛，其中外籍参赛选手占比约33%，他们分别来自美国、加拿大、德国、英国、以色列、新加坡、俄罗斯、日本等82个国家。



本次全球创业大赛焦聚的6大行业赛道分别吸引了各类项目百花齐放，其中人工智能/ 大数据/金融科技项目525个、医药健康 373个、新一代信息技术 294 个、新能源/ 新材料/ 智能装备 340 个、文化创意 177 个、其他领域 317 个。



全球创业者峰会赋能科技创新与创业生态



入围复赛的200多个项目将于9月9日在北京国测国际会议会展中心以线下路演的形式角逐决赛名额，获胜晋级项目将进入9月11日HICOOL全球创业大赛2020年度总决赛。



与此同时,HICOOL全球创业者峰会也将于9月12日在北京拉开序幕。本次峰会将由颁奖典礼、大咖主题演讲、圆桌会议、“国潮”音乐会等精彩环节组成，展区将设置企业展览展示、科技交互体验等区域。



峰会当天，包括红杉资本全球执行合伙人沈南鹏；创新工厂董事长兼首席执行官李开复；小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军；科大讯飞董事长刘庆峰；Airbus 全球技术总监Pierre Vialettes等众多重量级嘉宾将会与现场的创业者们共同围绕创业创新领域的热门话题进行干货分享与交流。



在发布会上，北京海外高层次人才协会理事长关鸿亮邀请各行业人才参会，并表示首届 HICOOL 全球创业者峰会的顺利召开将为北京创新创业注入新力量，充分调动科创领域的优质资源，共同为全球创业者助力赋能。HICOOL也将继续致力于面向全球寻找优质项目，助力其在北京快速发展，打造出多层级、多维度、多元化的国际创业模式，提供全方位“北京服务”。



伴随HICOOL全球创业大赛赛程的快速推进，越来越多的创业者慕名来到北京，由HICOOL引领的一场创业盛典正进一步推进以北京为中心的人才引进、成果转化加入与产业融合的科技创新生态全局发展。本次大赛以参赛者为先，在帮助创新人才充分了解目前北京市的人才政策的同时，协调推进参赛者、创业者、投资机构、政府、媒体和其他机构的多方协作，为创业者保驾护航。



基于HICOOL已有的创业者和投资人数据资源，峰会将搭建专属创投圈的沟通桥梁——SEEU创投对接匹配服务平台，链接全球优质创投资源。通过“五分投”创投见面会和 “SEEU” 极速匹配系统，可实现数千次的创业者和投资人之间、潜在合作方之间的线下一对一洽谈会面。



北京海外高层次人才协会现任理事长关鸿亮表示，对于全球创业者，北京将通过激励、服务、支持、保障“四轮”政策，打造全链条、最优化的创业生态，提供创业资源与机会。



作为重要组成部分的HICOOL全球创业大赛则将为获奖项目和企业提供全方位的创业生态配套服务，充分发掘企业创业潜力，结合北京针对创业者的专属配套政策，提供包括办公空间租金减免支持、产业与资本对接、项目孵化培训、出入境、落户、子女就学、医疗服务、科研物品入境等各方面的协助，覆盖落地服务、发展支持和生活保障等全方面政策与服务保障支持。



在决赛与峰会期间，HICOOL全球创业大赛组委会将安排参赛者实地考察北京市创新创业环境，与北京市各行政区、创业园区、投资机构和行业头部企业进行对接，赛后协助入围项目拓展中国市场，搭建沟通平台。



本次大赛共设8000万总奖金，共100个获奖席位，同时匹配10亿元人民币创投资金，获奖项目可获千万元风险投资直投。



关于 HICOOL 合作机构

HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛由北京海外高层次人才协会主办、北京海高创新科技服务有限公司承办，红杉资本与阿里云作为战略合作机构，百度、小米、字节跳动、高瓴资本、IDG资本、北极光创投、FESCO、富华国际集团、奇绩创坛等100多家众多头部知名企业、投资机构，高校校友会和媒体作为合作机构，共同赋能参赛项目提供持续发展。



本次HICOOL全球创业者峰会暨创业大赛将于北京顺义中国国际展览中心（新馆）举办，这里不仅是创业大赛的复赛和决赛的舞台，还会有主题演讲、创新论坛、展览展示、创投对接、音乐PARTY和周边活动等精彩内容呈现。届时，峰会将吸引全球创业者、企业家和投资机构齐聚北京，聚焦硬核科技领域，打造一场创新项目云集、前沿思想交融、多维资源集合的创业嘉年华，点燃科技创新、创业与投资圈，为整个北京科技创业生态持续带来新的能量。



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Aug 16, 2020 10:01 HKT/SGT

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