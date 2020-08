Wednesday, 5 August 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

来源 田中控股株式会社 田中贵金属:入选2020年版“日本经济产业省认定国际利基领军企业” 田中贵金属工业的燃料电池用催化剂被评价为占世界市场较大份额

东京, 2020年8月5日 - (亚太商讯) - 田中控股株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)宣布从事田中贵金属集团的制造事业的田中贵金属工业株式会社(总公司:东京都千代田区、执行总裁:田中 浩一朗)被日本经济产业省选定为“经济产业省认定国际利基领军企业”,并受到表彰。



经济产业省认定GNT企业认定证书



燃料电池用催化剂



“经济产业省认定国际利基领军(GNT)企业”是日本指经济产业省选定为在世界市场的利基领域竞争中脱颖而出的企业或拥有在国际形势变化中供应链方面的重要性正在增加的零部件材料等事业的优良企业。2020年版“日本经济产业省认定国际利基领军企业”评选出了113家公司,并于2020年6月30日进行了公布。田中贵金属工业在材料及化学领域以燃料电池用催化剂产品而受到认定,并被授予了认定证书。



田中贵金属工业开发及制造燃料电池用催化剂的计划举措

燃料电池电极催化剂是指在燃料电池内,对将氢转化为水和电能的化学反应具有促进作用的材料。在配备了燃料电池的汽车(FCV)中,与汽油等的燃烧能量相比能源效率更高,而且使用时不会排放二氧化碳等温室气体,所以特别是在环保方面被寄予了厚望。在这些燃料电池的电极催化剂中使用了白金,我们认为本公司作为贵金属的综合厂商,能够对燃料电池行业做出较大贡献,从很早以前就着手进行了开发。



田中贵金属工业在根据顾客要求进行定制方面比较擅长,而且还在推进产学合作的同时,在固体高分子形燃料电池(PEFC型)的电极催化剂方面长达15年连续维持世界市场较大份额。2019年,我们增设了FC(燃料电池)催化剂开发中心,提高了生产能力,并以此构建了迅速应对燃料电池市场扩大带来的电极催化剂需求增加及稳定供应的体制。



随着燃料电池的普及,更低成本、更高品质的要求越来越高,本公司将会继续进行生产流程开发、分析技术开发等技术开发。今后还将在提高燃料电池性能的同时,通过开发降低贵金属使用量的催化剂,提供能为有助于环保的氢气社会做出贡献的产品。



参考:日本经济产业省“100家国际利基领军企业”2020年度版新闻稿

https://www.meti.go.jp/press/2020/06/20200630002/20200630002.html



田中控股株式会社(统筹田中贵金属集团之控股公司)

总公司:东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表:执行总裁 田中 浩一朗

创业:1885年

设立:1918年※

资本额:5亿日元

集团连结员工数:5,138名(2019年度)

集团连结营业额:11,496亿400万日元(2019年度)

集团之主要事业内容:作为田中金属集团的核心持股公司,从事战略性及效率性的集团运营及集团各企业的经营指导

网址:https://www.tanaka.co.jp

※2010年4月1日转换到以田中控股株式会社为控股公司的体制。



田中贵金属工业株式会社

总公司:东京都千代田区丸之内2-7-3 东京大楼22F

代表:执行总裁 田中 浩一朗

创业:1885年

设立:1918年

注册资金:5亿日元

员工人数:2,393名(包括海外子公司)(2020年3月31日)

销售额:9,926亿7,987万9,000日元(2019年度)

经营内容:制造、销售、进口及出口贵金属 (白金、金、银及其他)和各种产业用贵金属产品

网址:https://tanaka-preciousmetals.com



关于田中贵金属集团

田中贵金属集团自1885 年(明治18年)创业以来,营业范围以贵金属为中心,并以此展开广泛活动。在日本国内,以最高水准的贵金属交易量为傲,长年以来不遗余力地进行产业用贵金属制品的制造和销售,以及提供作为宝石饰品及资产的贵金属商品。并且,作为贵金属相关的专家集团,国内外的各集团公司进行制造、销售以及技术一体化,携手合作提供产品及服务。此外,为了不断地推进全球化,在2016年还将Metalor Technologies International SA纳入了集团企业当中。



田中贵金属集团今后也将作为贵金属的专家,通过事业的发展,为宽裕丰富的生活贡献一己之力。



田中贵金属集团核心5家公司如下所示 :

-- 田中控股株式会社,纯粹控股公司

-- 田中贵金属工业株式会社

-- 田中电子工业株式会社

-- 日本电镀工程株式会社

-- 田中贵金属珠宝株式会社



新闻稿: http://www.acnnewswire.com/clientreports/598/200805_CH.pdf



报导相关咨询处

田中控股株式会社

https://tanaka-preciousmetals.com/en/inquiries-for-media/



Aug 5, 2020 10:00 HKT/SGT

话题 Press release summary



部门 金属,矿产, 电子, 纳米技术

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network