电缆名企赴港上市，中国蜀塔前景可期

香港, 2020年7月10日 - (亚太商讯) - 7月10日,以生产电线电缆为核心业务的中国蜀塔国际控股集团有限公司(以下简称“中国蜀塔”)正式宣布在香港联合交易所上市,股票代码08623.HK。这是今年以电线电缆为核心业务在香港交易所上市的首支GEM股票,也代表着“蜀塔”这个四川省级电线电缆骨干企业从区域龙头向全国性市场战略腾飞迈出了意义重大的一步。



据了解,“中国蜀塔”本次股票发行价格为每股0.30港元,共计发售2亿股,其中公开发售股份数目为2000万股,配售股份1.8亿股,拟募集资金逾0.6亿港币。



中国蜀塔始于2004年,为中国西部地区驰名电线电缆制造商及供货商,在四川省成都市及广元市分别拥有综合生产设施。



2018年到2019年,中国蜀塔收益由人民币5.53亿元增加约24.0%至人民币6.86亿元,纯利由人民币1739.6万元增加至人民币2975.2万元。“中国蜀塔”在整体行业发展趋于平缓的情况下,仍然保持高速增长,主要得益于其“产品力”和“品牌力”。



电线电缆广泛应用于国民经济各个部门,是现代经济和社会正常运转的基础保障。全国电缆行业销售收入由2011年的1.06万亿增长到2019年的2万多亿,在我国机械工业中按产值计仅次于汽车制造业位居第二位。我国线缆行业趋于成熟,已从高速粗放步入中速高质发展阶段,增速放缓但任然领先于全球平均水平。



中国蜀塔的产品线主要包括覆盖电力、家庭专用等各规格型号线缆,以及铝板、铝杆等铝制品。蜀塔电力电缆是公司16年来潜心经营,沉淀出来良好口碑的主打产品。特别是在铝芯线缆市场上,公司坚持以“生产靠近原料地,工艺保持高标准”持续在电气装备和输配电网络细分市场中为客户提供大量性价比最高的优质产品,使品牌深入客户群,并呈现持续扩张的生命力。《中国电线电缆行业“十三五”发展指导意见》指出:耐高温、抗短路、免维护、环保节能的电线电缆具有较大空间,尤其是在装备电缆细分领域,不同客户对于电阻性能、绝缘及护套材料、生产工艺等方面均具有定制化需求,潜力巨大。中国蜀塔计划针对上述特色需求投入研发,开发出更安全更环保,满足用户对品质追求的家用系列产品。



公司未来成长性强,深耕线缆行业,延伸多元化产品线将持续贡献新的业绩增长点。“中国蜀塔”本次香港上市,有助于增强产品研发和生产实力,进一步提升公司品牌知名度,前景乐观。





